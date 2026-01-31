Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Desabamento em mina de coltan no Congo deixa 200 mortos

O deslizamento foi provocado por uma chuva que atingiu a região. Ainda segundo o grupo, alguns corpos foram resgatados, mas ainda há desaparecidos

Estadão Conteúdo

Ao menos 200 pessoas morreram após um desabamento em uma mina de coltan controlada pelo grupo armado antigovernamental M23 na cidade de Rubaya, no leste da República Democrática do Congo; a informação foi confirmada pelo porta-voz do grupo tutsi nesta sexta-feira, 30.

O desabamento da encosta da área de mineração aconteceu na quarta, 28, à tarde; na quinta, 29, outro, de menor intensidade, também foi registrado. O deslizamento foi provocado por uma chuva que atingiu a região. Ainda segundo o grupo, alguns corpos foram resgatados, mas ainda há desaparecidos.

"Algumas (pessoas) foram soterradas e outras ainda estão presas nos poços da mina", detalhou um garimpeiro. Apesar do incidente, trabalhadores voltaram a atuar no local de extração do minério já na sexta-feira.

A mina está sob o controle do M23 desde abril de 2024. A cidade de Rubaya é responsável, sozinha, pela distribuição de 15% a 30% do coltan mundial; o Congo detém 80% das reservas do planeta. O minério é essencial para a fabricação de equipamentos eletrônicos modernos, já que dele se obtém o tântalo.

Segundo as Nações Unidas (ONU), o M23 estabeleceu "uma administração semelhante à de um Estado" em Rubaya, criando um "ministério responsável pela exploração mineral" que emite "licenças para garimpeiros e operadores econômicos". (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CONGO/DESABAMENTO/MINA/COLTAN/MORTES
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

TRAGÉDIA

Desabamento em mina de coltan no Congo deixa 200 mortos

O deslizamento foi provocado por uma chuva que atingiu a região. Ainda segundo o grupo, alguns corpos foram resgatados, mas ainda há desaparecidos

31.01.26 9h17

Venezuela: Delcy Rodríguez diz que governo irá propor lei de anistia geral

30.01.26 22h08

Governo Trump aprova novas vendas de armas para Israel no valor de US$ 6,67 bilhões

30.01.26 22h02

Departamento de Justiça dos EUA abre investigação sobre direitos civis na morte de Alex Pretti

30.01.26 19h38

MAIS LIDAS EM MUNDO

PROFISSÃO

Emprego dos sonhos? Profissional ganha até R$ 60 mil por mês e tem 250 dias de folga por ano

Porfissão chama atenção pelo alto salário, mas envolve riscos, isolamento e jornadas intensas; saiba qual é o trabalho

27.01.26 21h23

Nipah x Covid-19

Entenda quais as diferenças e semelhanças entre o Vírus Nipah e a Covid-19

Com alta taxa de letalidade e surtos recentes na Índia, o vírus Nipah entra no radar da OMS. Saiba mais!

27.01.26 18h08

BRASIL

7 fatos em 7 dias: confira os acontecimentos mais marcantes do início de 2026

Na primeira semana de janeiro, notícias movimentaram o Brasil e o mundo com episódios importantes

07.01.26 11h57

saúde

Ministério da Saúde declara surto de doença de Chagas em Ananindeua

Município confirma quatro mortes em janeiro e monitora 40 casos suspeitos da doença

28.01.26 18h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda