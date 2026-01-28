Capa Jornal Amazônia
Ministério da Saúde declara surto de doença de Chagas em Ananindeua

Município confirma quatro mortes em janeiro e monitora 40 casos suspeitos da doença

Hannah Franco
fonte

Casos de doença de Chagas em Ananindeua são classificados como surto. (Foto: Ministério da Saúde)

O Ministério da Saúde passou a classificar como "surto" o aumento de casos de doença de Chagas registrados em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. A mudança ocorreu após a confirmação de quatro mortes e cerca de 14 casos vinculados à doença somente no mês de janeiro deste ano.

De acordo com os dados oficiais, as mortes registradas neste mês já superam o total somado dos últimos cinco anos no município. O número de casos também apresenta crescimento expressivo e é 30% maior do que o notificado no mesmo período do ano passado. Em todo o ano de 2025, Ananindeua contabilizou 45 casos da doença, sendo que 26 foram confirmados apenas no mês de dezembro. 

A Secretaria Municipal de Saúde informou que segue os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, com apoio técnico do Instituto Evandro Chagas, e que monitora outros 40 casos suspeitos da doença no município.

A vítima mais recente confirmada é uma menina de 11 anos, que estava internada em um hospital particular de Belém e morreu no último dia 23.

Investigação aponta transmissão oral da doença de Chagas

Em nota, o Ministério da Saúde classificou o cenário em Ananindeua como um “surto associado à transmissão oral”. As investigações estão sendo conduzidas por equipes de diferentes órgãos, entre eles a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e os Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde.

Segundo o ministério, estão sendo realizadas ações de investigação, vigilância, assistência e controle, incluindo a avaliação das condições sanitárias na cadeia de produção e comercialização de alimentos. O tratamento da doença é ofertado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Para reforçar as ações, o Ministério da Saúde colocou à disposição do município uma equipe do Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS (EpiSUS), que pode atuar conforme solicitação dos gestores locais. A avaliação das condições sanitárias é realizada pela Anvisa, em conjunto com equipes de vigilância.

Transmissão oral está associada ao consumo de alimentos

A doença de Chagas é transmitida principalmente pelo consumo de alimentos contaminados com fezes do inseto barbeiro. Em Ananindeua, o manejo inadequado do açaí é apontado pela Secretaria Municipal de Saúde como o principal fator de risco para a transmissão.

Como medida preventiva, a prefeitura informou que cerca de 200 agentes comunitários de saúde percorrem bairros da cidade, realizando visitas de porta em porta para reforçar orientações à população. No bairro Cidade Nova, aproximadamente 2 mil famílias já receberam a visita das equipes.

Entre as iniciativas voltadas à segurança alimentar está o projeto Casa do Açaí, desenvolvido pela gestão municipal. A ação capacita trabalhadores e moradores sobre boas práticas na manipulação do açaí, tanto para a comercialização quanto para o consumo doméstico. Em 2025, 840 pessoas participaram da capacitação. Em 2026, até o momento, 130 trabalhadores já passaram pelo curso, com novas turmas previstas para fevereiro e março.

Município detalha números e reforça monitoramento

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), dos 40 casos suspeitos monitorados atualmente, 26 foram notificados em dezembro e outros 14 em janeiro. No mesmo período, quatro óbitos foram confirmados, todos registrados neste mês.

“A Prefeitura de Ananindeua, por meio da Sesau, informa que foram registrados 26 casos notificados no mês de dezembro e 14 casos notificados no mês de janeiro. No mesmo período, foram confirmados quatro óbitos, todos ocorridos no mês de janeiro”, diz nota oficial.

Ainda segundo o comunicado, desde as primeiras notificações, a Sesau intensificou as ações de vigilância, monitoramento e assistência aos pacientes, seguindo os protocolos do Ministério da Saúde. O município atua de forma integrada com a Sespa e o Instituto Evandro Chagas (IEC), garantindo suporte técnico e científico no enfrentamento da situação.

“A Secretaria reforça que segue atenta à evolução dos casos, mantendo o monitoramento contínuo e adotando todas as providências cabíveis para a proteção da saúde da população”, conclui a nota.

O que é a doença de Chagas e quais os sintomas

De acordo com a Sespa, a doença de Chagas é transmitida pelo barbeiro infectado, que, ao picar uma pessoa, deposita fezes contaminadas no local da picada, permitindo a entrada do parasito Trypanosoma cruzi na corrente sanguínea.

A doença também pode ser transmitida por via oral, por meio do consumo de alimentos contaminados pelas fezes do parasito, em situações relacionadas à falta de controle de higiene e de cuidados no processamento dos alimentos.

Na fase aguda da doença, os principais sintomas são dor de cabeça, febre, cansaço, inchaço no rosto e nos membros inferiores, taquicardia, palpitação, dor no peito e falta de ar.

Como os sintomas iniciais podem ser semelhantes aos de outras doenças, a orientação é procurar a unidade de saúde mais próxima para atendimento médico e realização de exames. O diagnóstico precoce é fundamental, pois quanto mais tardio o início do tratamento, maiores podem ser os danos causados, especialmente no coração e no sistema digestivo.

doença de chagas

Ananindeua

ministério da saúde

Pará
