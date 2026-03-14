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Prefeitura de Santarém decreta situação de emergência após aumento de casos de dengue

De acordo com a gestão municipal de Santarém, dados atualizados indicam 1.409 casos notificados no município, sendo 276 confirmados, 187 ainda em análise laboratorial e seis mortes associadas à doença

Saul Anjos
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A imagem em destaque mostra o prefeito de Santarém, José Maria Tapajós, assinando o decreto. (Foto: Gabriela Sousa/ CCOM)

A Prefeitura de Santarém decretou situação de emergência em saúde pública na sexta-feira (13/3) após o aumento expressivo de casos de dengue. A medida terá validade inicial de 180 dias.

A decisão considera o cenário epidemiológico apresentado pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que aponta crescimento significativo nas notificações da doença. De acordo com a gestão municipal de Santarém, dados atualizados indicam 1.409 casos notificados no município, sendo 276 confirmados, 187 ainda em análise laboratorial e seis mortes associadas à doença.

O decreto estabelece uma série de medidas para fortalecer o enfrentamento à dengue, incluindo a intensificação das ações de vigilância epidemiológica, o reforço no controle do mosquito transmissor, o Aedes aegypti, além da ampliação de visitas domiciliares, realização de mutirões de limpeza e campanhas de orientação à população.

A Secretaria Municipal de Saúde será responsável por coordenar as ações emergenciais, articulando o trabalho com outras secretarias e órgãos municipais para ampliar as estratégias de prevenção, controle do vetor e assistência aos pacientes.

Entre as medidas previstas estão também a ampliação da capacidade de atendimento nas unidades de saúde e a possibilidade de contratação temporária de profissionais da área, especialmente agentes de combate às endemias e equipes de vigilância em saúde.

Outra medida autorizada pelo decreto permite que agentes públicos acessem imóveis desocupados, abandonados ou fechados quando houver suspeita de focos do mosquito transmissor da dengue, sempre respeitando os princípios legais e as normas sanitárias.

O prefeito José Maria Tapajós destacou que a medida busca dar mais agilidade às ações de enfrentamento da doença e reforçou a importância da participação da população.

“Nas últimas semanas registramos um aumento significativo nos casos de dengue em nosso município. Diante desse cenário, a Prefeitura está decretando situação de emergência em saúde pública para que possamos agir com mais rapidez e ampliar as ações de combate ao mosquito. Vamos intensificar as equipes de campo, fortalecer as visitas domiciliares, realizar mutirões de limpeza e ampliar o atendimento na nossa rede de saúde. Mas é fundamental lembrar que o combate à dengue também depende da colaboração de cada cidadão. Eliminar água parada e manter os quintais limpos são atitudes simples que ajudam a proteger toda a cidade”, afirmou.

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