Pará recebe R$ 107,9 milhões para a construção de 47 novas unidades de saúde

O Pará recebeu do Governo Federal R$ 107,9 milhões pelo Novo PAC Saúde, que contemplam 47 obras que devem começar imediatamente. Serão construídas no estado 42 Unidades Básicas de Saúde (UBS), 4 Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e um Centro Especializado em Reabilitação (CER). O pagamento foi realizado de forma integral, por meio de transferências fundo a fundo, conforme a Portaria GM/MS n.º 6/2017.

Segundo o Governo Federal, a liberação desses recursos reafirma o compromisso com a redução das desigualdades regionais e a ampliação do acesso à saúde pública de qualidade e garantir mais equidade no atendimento à população brasileira. A iniciativa faz parte da maior liberação imediata de recursos do Novo PAC Saúde em uma única etapa: R$ 1,2 bilhão destinados à construção de 541 novas unidades de saúde em 26 estados.

Essa ação também integra o programa Agora Tem Especialistas, iniciativa do Governo do Brasil voltada à ampliação do acesso da população a consultas, exames e procedimentos especializados no SUS. O programa atua para reduzir filas e tempo de espera, especialmente em regiões com vazios assistenciais, por meio de estratégias como unidades móveis de saúde, mutirões e reforço da rede de atendimento. Ao levar serviços diretamente a municípios e áreas de difícil acesso, o programa busca descentralizar o cuidado, acelerar diagnósticos e garantir tratamento em tempo oportuno, contribuindo para um atendimento mais ágil, resolutivo e próximo das pessoas.

A liberação dos recursos está vinculada à emissão da Ordem de Serviço, reforçando o compromisso com a execução imediata das obras e maior agilidade na entrega dos resultados. Além de ampliar o acesso da população aos serviços do SUS, a iniciativa impulsiona a geração de emprego e renda e fortalece a infraestrutura econômica e social do país.

O Novo PAC representa o maior programa de investimentos em infraestrutura do Sistema Único de Saúde. Até o momento, o Ministério da Saúde já destinou R$ 32,2 bilhões para obras, equipamentos e veículos em todo o país, incluindo a previsão de 2.600 Unidades Básicas de Saúde, 330 Centros de Atenção Psicossocial, 101 policlínicas, 4.800 ambulâncias do SAMU e 800 Unidades Odontológicas Móveis, além da distribuição de combos de equipamentos para UBS, fortalecendo a capacidade de atendimento do SUS e ampliando o acesso da população a serviços essenciais de saúde em todas as regiões do Brasil.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do Ministério da Saúde sobre os municípios paraenses que estão beneficiados com a construção das novas unidades de saúde. A reportagem aguarda retorno.