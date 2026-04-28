Pará reduz em 51% os alertas de desmatamento, apontam dados do INPE

Dados do Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real (DETER) divulgados nesta terça-feira (28/4) apontam que o Pará apresentou uma queda de 51% nos alertas de desmatamento em março deste ano. Segundo o DETER, que integra infraestrutura oficial de monitoramento da vegetação nativa, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), em março de 2026 foram contabilizados 11 km² ligados aos alertas, quando o total no mesmo período de 2025 foi de 22 km².

No acumulado do Ano PRODES, que considera o período de agosto de 2025 a março de 2026, o Estado também registrou uma redução de 39% em comparação ao mesmo período anterior.

Já no cenário da Amazônia Legal, considerando o mês de março, o Pará ainda reduziu expressivamente sua participação no contexto regional, passando de 16% em março de 2025 para 6% no mesmo período deste ano.

A governadora do Pará, Hana Ghassan, destacou que a redução demonstra que o estado está avançando de forma consistente no controle do desmatamento. “Seguimos firmes no fortalecimento das ações de monitoramento e fiscalização, com foco em resultados concretos e sustentáveis”, afirmou.

O secretário de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade, Raul Protazio Romão, ressaltou a consolidação da tendência de queda. “Os dados de março confirmam uma tendência contínua de redução dos alertas no Estado, tanto no recorte mensal quanto no acumulado do Ano PRODES. Esse resultado reflete o trabalho integrado de monitoramento, inteligência e atuação em campo”, avaliou.