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Caminhão-baú tomba e bloqueia trânsito na PA-475, em Moju

Por enquanto, as circunstâncias do episódio não foram reveladas.

O Liberal
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A imagem em destaque mostra o caminhão-baú tombado na via. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã deste sábado (14/3) na PA-475, em Moju, no nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, um caminhão-baú com dois veículos tombou na pista. Com o sinistro, o trânsito ficou bloqueado. Por enquanto, as circunstâncias do episódio não foram reveladas.

Nas redes sociais, um vídeo compartilhado mostrou o estado do fluxo de veículos na rodovia estadual.

Ainda conforme a PM, o condutor do automóvel de carga precisou ser socorrido. O estado de saúde atualizado do motorista é desconhecido. Não houve mortes.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Rota do Pará sobre o ocorrido e aguarda retorno. Até às 12h20, as autoridades não informaram se o trânsito na PA-475 continuava bloqueado. 

 

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