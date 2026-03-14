Caminhão-baú tomba e bloqueia trânsito na PA-475, em Moju

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã deste sábado (14/3) na PA-475, em Moju, no nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, um caminhão-baú com dois veículos tombou na pista. Com o sinistro, o trânsito ficou bloqueado. Por enquanto, as circunstâncias do episódio não foram reveladas.

Nas redes sociais, um vídeo compartilhado mostrou o estado do fluxo de veículos na rodovia estadual.

Ainda conforme a PM, o condutor do automóvel de carga precisou ser socorrido. O estado de saúde atualizado do motorista é desconhecido. Não houve mortes.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Rota do Pará sobre o ocorrido e aguarda retorno. Até às 12h20, as autoridades não informaram se o trânsito na PA-475 continuava bloqueado.