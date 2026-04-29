'Operação Dia do Trabalho 2026': PRF reforça segurança nas rodovias federais do Pará durante feriado
A instituição policial informou que a fiscalização terá seu foco na coibição de infrações de alto risco
De acordo com a PRF, a mobilização contará com o reforço no policiamento em trechos com maior incidência de acidentes, com o objetivo de reduzir a violência no trânsito e garantir maior segurança aos usuários das vias. A instituição policial informou que a fiscalização terá seu foco na coibição de infrações de alto risco. Isso inclui ultrapassagens proibidas, excesso de velocidade, alcoolemia ao volante e a falta de uso de equipamentos obrigatórios, como o cinto de segurança e os dispositivos de retenção infantil.
Confira recomendações da PRF para viajar com segurança:
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