'Operação Dia do Trabalho 2026': PRF reforça segurança nas rodovias federais do Pará durante feriado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia, nesta quinta-feira (30/4), a “Operação Dia do Trabalho 2026”. A mobilização nacional segue até domingo (3/5) e reforça o policiamento nas rodovias federais.



De acordo com a PRF, a mobilização contará com o reforço no policiamento em trechos com maior incidência de acidentes, com o objetivo de reduzir a violência no trânsito e garantir maior segurança aos usuários das vias. A instituição policial informou que a fiscalização terá seu foco na coibição de infrações de alto risco. Isso inclui ultrapassagens proibidas, excesso de velocidade, alcoolemia ao volante e a falta de uso de equipamentos obrigatórios, como o cinto de segurança e os dispositivos de retenção infantil.

Somada à fiscalização viária, a PRF também intensificará o enfrentamento à criminalidade em diversas frentes, abrangendo desde a repressão ao tráfico de armas e entorpecentes até o combate a crimes ambientais e a violações de direitos humanos. Haverá, ainda, ações educativas para orientar os motoristas sobre boas práticas e direção segura.

Confira recomendações da PRF para viajar com segurança:

• Realizar a correta revisão das condições do veículo antes de pegar a estrada;

• Verificar se os pneus estão conservados e calibrados;

• Não se esquecer dos dispositivos de retenção corretos no caso do transporte de crianças (bebê conforto, cadeira de segurança e assento de elevação);

• Observar as placas que indicam os limites de velocidade e as condições de ultrapassagem;

• Redobrar a atenção em cruzamentos e áreas urbanas.

Em caso de emergência ou denúncia nas rodovias federais, ligue 191.