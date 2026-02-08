Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Rainhas 2026 chevron right

Torcidas fervorosas esquentam Hangar com animação e show de cores

Cornetas, apitos, adereços de mãos e até rosas vermelhas e vuvuzelas compunham o arsenal multicolorido e alegre das legiões de fãs das candidatas do Rainhas 2026

Valéria Nascimento
fonte

Amigos e familiares vibraram e embalaram o Rainha das Rainhas 2026 com uma grande festa carnavalesca (Wagner Santana / O Liberal)

O salão principal do Hangar tornou-se um grande cenário Multicolorio, festivo e  baulhento promovido pelas torcidas organizadas das candidatas do RR 2026. Legiões de fãs, entre familiares e amigos, alguns com anos da vivência do concurso, outros mais jovens, na experiência. Na noite do sábado (7) entrando pela madrugada deste domingo (8), o que mais importava era a emoração e o otimismo de ver sua candidata brilhar na passarela.

As torcidas capricharam nos adereços de mãos. Havia gente com cornetas coloridas, fazendo bastante barulho, e pessoas mais contidas com rosas vermelhas nas mãos prontas para serem lançadas durante o desile de suas candidatas. Além de familiares e amigos próximos, o Rainha das Rainhas traz gente de longe da capital paraense, Belém, exclusivamente para ver o tradicional concurso.

"Eu sou de São Sebastião da Boa Vista, sai na sexta-feira de lá para ver de perto aqui no Hangar, neste sábado. É o quinto ano que venho, porque acho encantador o desfile e as fantasias", disse a aposentada, Euma Alves; acompanhada da irmã, Aila Alves; da sobrinha, Daniele Charone; e da amiga das três, Roberta Marques. 

Palavras-chave

raninha das rainhas 2026
Rainhas 2026
