Torcidas fervorosas esquentam Hangar com animação e show de cores
Cornetas, apitos, adereços de mãos e até rosas vermelhas e vuvuzelas compunham o arsenal multicolorido e alegre das legiões de fãs das candidatas do Rainhas 2026
O salão principal do Hangar tornou-se um grande cenário Multicolorio, festivo e baulhento promovido pelas torcidas organizadas das candidatas do RR 2026. Legiões de fãs, entre familiares e amigos, alguns com anos da vivência do concurso, outros mais jovens, na experiência. Na noite do sábado (7) entrando pela madrugada deste domingo (8), o que mais importava era a emoração e o otimismo de ver sua candidata brilhar na passarela.
As torcidas capricharam nos adereços de mãos. Havia gente com cornetas coloridas, fazendo bastante barulho, e pessoas mais contidas com rosas vermelhas nas mãos prontas para serem lançadas durante o desile de suas candidatas. Além de familiares e amigos próximos, o Rainha das Rainhas traz gente de longe da capital paraense, Belém, exclusivamente para ver o tradicional concurso.
"Eu sou de São Sebastião da Boa Vista, sai na sexta-feira de lá para ver de perto aqui no Hangar, neste sábado. É o quinto ano que venho, porque acho encantador o desfile e as fantasias", disse a aposentada, Euma Alves; acompanhada da irmã, Aila Alves; da sobrinha, Daniele Charone; e da amiga das três, Roberta Marques.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA