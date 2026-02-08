Com time misto, Remo divulga escalação para o Re-Pa, confira

O Remo divulgou a escalação para o clássico contra o Paysandu, marcado para as 17h deste domingo, no Mangueirão, pela quarta rodada do Campeonato Paraense. Este será o primeiro RexPa da temporada e um dos poucos confrontos entre os rivais em 2026, já que as equipes disputam divisões diferentes do Campeonato Brasileiro.

Como havia antecipado, o técnico Juan Carlos Osorio optou por uma formação mista, reunindo jogadores que atuaram pelo chamado time A, no empate com o Mirassol pela Série A, e atletas que vinham sendo utilizados no time B, que venceu o Águia de Marabá pelo Parazão. A principal novidade está no gol: Marcelo Rangel retorna à titularidade, enquanto Ygor Vinhas, que vinha jogando o Estadual, começa no banco.

Na defesa, Klaus forma a dupla de zaga com Léo Andrade, com Cufré na lateral esquerda e João Lucas pelo lado direito. O meio-campo terá Pavani e Zé Welison como volantes, além de Diego Hernández, camisa 33, responsável pela articulação, com o também uruguaio Nico Ferreira. No ataque, Eduardo Melo é o escolhido para iniciar o clássico.

