Com time misto, Remo divulga escalação para o Re-Pa, confira Como havia antecipado, o técnico Juan Carlos Osorio optou por uma formação mista, reunindo jogadores que atuaram pelo chamado time A, no empate com o Mirassol pela Série A, e atletas que vinham sendo utilizados no time B, que venceu o Águia de Marabá pelo Parazão O Liberal 08.02.26 16h22 Lateral-direito João Lucas (Remo) O Remo divulgou a escalação para o clássico contra o Paysandu, marcado para as 17h deste domingo, no Mangueirão, pela quarta rodada do Campeonato Paraense. Este será o primeiro RexPa da temporada e um dos poucos confrontos entre os rivais em 2026, já que as equipes disputam divisões diferentes do Campeonato Brasileiro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Como havia antecipado, o técnico Juan Carlos Osorio optou por uma formação mista, reunindo jogadores que atuaram pelo chamado time A, no empate com o Mirassol pela Série A, e atletas que vinham sendo utilizados no time B, que venceu o Águia de Marabá pelo Parazão. A principal novidade está no gol: Marcelo Rangel retorna à titularidade, enquanto Ygor Vinhas, que vinha jogando o Estadual, começa no banco. VEJA MAIS Reggae e futebol se misturam na arquibancada com a torcida Remo Rasta Grupo de amigos une música e paixão pelo Leão Azul e marca presença no clássico Re-Pa Casal vive rivalidade do Re-Pa com zoações às vésperas do clássico Juntos há nove anos, Ângela Reis e Gil Soares transformam o dia de jogo em palco de provocações entre Remo e Paysandu Na defesa, Klaus forma a dupla de zaga com Léo Andrade, com Cufré na lateral esquerda e João Lucas pelo lado direito. O meio-campo terá Pavani e Zé Welison como volantes, além de Diego Hernández, camisa 33, responsável pela articulação, com o também uruguaio Nico Ferreira. No ataque, Eduardo Melo é o escolhido para iniciar o clássico. Confira: Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)