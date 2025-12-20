Anthony Joshua luta mal, mas derruba Jake Paul no sexto round e espera por Tyson Fury Estadão Conteúdo 20.12.25 2h37 Confirmando as expectativas, o boxeador peso pesado Anthony Joshua nocauteou o youtuber Jake Paul no sexto round, nesta sexta-feira, em Miami. Além da 29ª vitória (26º nocaute), em 33 lutas e de US$ 92 milhões de bolsa (cerca de R$ 508 milhões) - o americano levou a mesma quantia - o pugilista britânico manteve a expectativa de enfrentar o compatriota Tyson Fury, em setembro, na Arábia Saudita, em um combate que não valerá título, mas poderá quebrar todos os recordes de premiação. Joshua demorou para encontrar Paul no ringue. O americano se movimentou muito e evitou o confronto direto. Somente no quinto assalto, com o cansaço do youtuber, o ex-campeão mundial conseguiu acertar bons golpes e obter duas quedas. Desgastado, Paul não conseguiu fugir do ataque de Joshua e acabou recebendo um forte direto de direita que liquidou o combate, a 1min31 do sexto assalto. Na hora do anúncio oficial, Joshua levantou o braço de Paul. "Não foi tão rápido quanto esperava, não foi a melhor performance. Ele se comportou bem e é preciso respeitar o Jake por ter treinado. Agora quero a luta com Fury no ano que vem", disse o britânico ainda em cima do ringue. "Eu quero agradecer os fãs, adoro Miami, enfrentei um dos melhores pesos pesados do mundo e vou seguir meu caminho até o ´título mundial", disse Jake Paul, orgulhoso com seu feito. Em uma das preliminares, o brasileiro Anderson Silva, de 50 anos, derrotou o também ex-lutador de MMA Tyron Woodley, de 43 anos, por nocaute técnico no segundo assalto. Outro brasileiro em ação foi o ex-olímpico Keno Marley, que venceu o americano Diarra Davis Jr, por pontos, após quatro assaltos, em decisão unânime dos jurados (triplo 40 a 35), na categoria dos cruzadores. Keno conseguiu uma queda no primeiro assalto. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave boxe Jake Paul Anthony Joshua COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Sport Club Youtuber Jake Paul promete ir à ‘guerra’ contra o bicampeão mundial de boxe Anthony Joshua 19.12.25 13h41 FUTEBOL 'Matador de Lobos'? Nome do técnico do Remo possui significado provocativo ao Paysandu O técnico Juan Carlos Osorio foi contratado pelo Remo para comandar a equipe na temporada 2026 19.12.25 11h36 Carlos Ferreira O que Osorio tem a ver com o Leão? 19.12.25 10h54 FUTEBOL Árbitra paraense Gleika Pinheiro recebe a chancela da FIFA Gleika Pinheiro integra o quadro da Federação Paraense de Futebol (FPF) e é a segunda pessoa do Estado à integrar o quadro da FIFA 19.12.25 9h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Diretor de futebol do Remo fala sobre teste de meia-atacante do futebol português Dirson Medeiros falou sobre a chegada de Alessandro 18.02.20 18h46 Anthony Joshua luta mal, mas derruba Jake Paul no sexto round e espera por Tyson Fury 20.12.25 2h37 Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 REFORÇO Remo contrata o atacante Alef Manga como reforço para a temporada 2026 Atacante de 31 anos, ex-Avaí, assinou contrato por um ano e chega para reforçar o Leão Azul na disputa da Série A de 2026 19.12.25 20h57