Delegação de Castanhal vence oitava regional dos Jogos Abertos do Pará

A XIII edição dos Jogos Abertos do Pará (Joapa), teve seu grande vencedor definido. A delegação de Castanhal saiu vitoriosa e conquistou o troféu eficiência da competição com 58 pontos, a maior pontuação da disputa, se destacando no Basquetebol, Voleibol, Handebol e Futebol de Areia. A definição do campeão foi feita na última e oitava regional dos Jogos, que ocorreu no último domingo (01/9).

Ao todo, mais de 900 atletas de escolas, de 13 municípios paraenses, se reuniram para a disputa do campeonato promovido pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), em parceria com a Federação Paraense de Futsal (Fefuspa).

Para o atleta de vôlei de Castanhal, Gilson Júnior, a conquista do campeonato foi uma felicidade para todos da delegação. “Nós ficamos muito felizes com o tri-campeonato da equipe do voleibol masculino na fase regional dos Jogos Abertos e poder contribuir para a conquista do Troféu Eficiência para o município de Castanhal”, disse o atleta.