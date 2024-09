Após Olimpíadas, ginástica se populariza no Pará e procura para prática da modalidade aumenta

Com o ouro de Rebeca Andrade na ginástica artística e a conquista inédita de Bárbara Domingos na ginástica rítmica nas Olimpíadas de Paris 2024, as modalidades ganharam destaque em todo o Brasil, e no Pará não foi diferente. Em entrevista ao programa Tarde + Liberal, a técnica Aline Gatti falou mais sobre as diferenças das modalidades e o aumento na procura pela prática no estado.

Segundo ela, as modalidades se diferenciam principalmente pelos aparelhos que os atletas têm que utilizar nas apresentações.

“A diferença é bem grande. A artística é aquela que a Rebeca Andrade foi campeã que tem cavalo, salto, as coreografias no solo. A rítmica é diferente, também usa o tablado, mas tem aparelhos diferentes, como a fita e a bola. Essa é a principal diferença, mas todas elas usam a música, a elasticidade, a flexibilidade, são parecidas, mas se diferem em aparelhos”, explicou.

Ainda de acordo com a técnica, as Olimpíadas foram o ponto de partida para o aumento da procura pela prática da modalidade no centro de ginástica onde ela atua: o Centro Gatti de ginástica rítmica.

“A procura aumentou depois das olimpíadas, principalmente na ginástica artística. Mas, como a ginástica rítmica também teve uma visualização grande, nos dois tem tido essa alta procura. Para praticar a vontade de fazer é o principal objetivo. A modalidade vai te ensinar, ninguém nasce sabendo, é um processo, então quem quer aprender pode começar do zero”, disse.

Aline Gatti é técnica de ginástica rítmica (Wagner Santana / O Liberal)

Uma das alunas de Aline, e já medalhista na ginástica artística, Lívia Ataíde também comemorou o reconhecimento da modalidade no país.

“A gente tá conseguindo uma visibilidade maior, que não tinha antigamente, e é ótimo para nós atletas, porque vemos que o nosso esporte é importante”, afirmou.