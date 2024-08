VÍDEO: Ginasta americana tenta reproduzir movimento de Júlia Soares na trave e falha

Durante as Olimpíadas de Paris 2024, a ginasta brasileira Júlia Soares chamou a atenção do mundo com uma acrobacia inédita na prova de trave, batizada de “Soares”. A ginasta americana Sophia Campana viralizou nas redes sociais ao compartilhar suas dificuldades em reproduzir o movimento, que consiste em uma entrada com giro de 180º finalizada com a atleta abraçada à trave de cabeça para baixo.

A brasileira, de apenas 18 anos, conquistou a medalha de bronze por equipes nas Olimpíadas e se classificou para a final da trave, onde o "Soares" foi uma das manobras que chamou atenção do público. Júlia realiza essa acrobacia desde os 15 anos, tendo-a registrado oficialmente na Federação Internacional de Ginástica (FIG) em 2021. No entanto, foi nos Jogos de Paris que o movimento ganhou maior visibilidade, inspirando outras atletas a tentarem executá-lo.

Sophia Campana, que nasceu no Colorado, EUA, mas compete pela equipe italiana da Série A1 devido à sua dupla cidadania, foi uma das ginastas que se arriscou no “Soares”. Em um vídeo compartilhado em seu Instagram, onde conta com mais de 700 mil seguidores, Sophia mostrou suas inúmeras tentativas frustradas de reproduzir o movimento, até que finalmente conseguiu. Entretanto, o esforço deixou marcas visíveis em seus braços, especialmente na altura das axilas.

“Tenho feridas de batalha no final do vídeo para provar que não estava sendo dramática. Como Júlia consegue sem que isso aconteça?”, questionou a ginasta americana, expressando sua admiração pela habilidade da brasileira em realizar o movimento com aparente facilidade.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)