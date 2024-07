Ginasta brasileira ganha 600 mil seguidores após avançar à final nas Olimpíadas

Julia Soares conquistou uma vaga na final da ginástica artística nas Olimpíadas de Paris e encantou o público. A ginasta é finalista na trave de equilíbrio e na competição por equipes, junto com Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Rebeca Andrade.

Nas redes sociais, ela ganhou quase 600 mil seguidores após seu desempenho no evento esportivo. No Instagram, ela passou de cerca de 90 mil para 647 mil seguidores.

Com as novidades, ela agradeceu a torcida. “Queria agradecer a todas as mensagens e pela torcida de vocês. Terça-feira tem mais. E olá, seguidores novos”, escreveu.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Olimpíadas 2024: Brasil disputa a final da ginástica artística por equipes nesta terça]]

Raça Negra vibra com homenagem de Julia Soares nas Olimpíadas

Julia Soares garantiu classificações para as finais em grupo e na trave na ginástica artística. Para sua apresentação no solo, a atleta escolheu um remix da música "Cheia de Manias", do Raça Negra, com a canção "Milord", de Edith Piaf. O grupo de pagode comemorou a escolha da brasileira.

“Foi uma honra, Júlia é tão jovem e escolheu uma música nossa para este momento tão importante da vida dela. A cada dia se comprova que a música é atemporal, tem canções que continuam passando de geração a geração. Estou na torcida para as próximas etapas de toda equipe brasileira, foi lindo”, declarou.