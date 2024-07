Ex-BBB doa ingresso para família de ginasta Julia Soares assistir classificação de ginasta

A ginasta Julia Soares, de 18 anos, competiu pela primeira vez nas Olimpíadas no último domingo (29). Antes da apresentação, a família da atleta não tinha ingresso para entrar na Bercy Arena.

Jackson e Fabiana Soares, os pais da jovem, a irmã dela, Giovanna, e um casal de tios estão de Paris, mas eles não tinham ingresso para todo mundo entrar na arena. Até que o ex-ginasta e ex-BBB Petrix Barbosa apareceu e resolveu a situação.

A família de Julia decidiu pedir por ingressos na frente da Arena, ele até ganharam um cartaz de um francês com a frase: "eu preciso de ingressos". Como estavam usando camisetas do Brasil com fotos da ginasta, foram reconhecidos por Petrix, que deu um dos ingressos que tinha para eles.

"Ele viu a gente na porta do ginásio e perguntou se a gente estava sem ingresso. Minha filha disse que sim e ele deu um ingresso para ela, e ela pôde ver a competição do lado da trave, justo onde a Julia se classificou", contou Jackson ao colunista Demétrio Vecchioli, de Uol.

"Quando abriu a venda de ingressos, a gente tentou comprar, mas não conseguiu. E mais recentemente estava muito caro. Aí o COI abriu a venda para os atletas, dois por atleta, e o preço era mais acessível, porque tinha lugares que não estavam mais disponíveis no site", comentou a mãe da atleta sobre a compra dos ingressos.

Na sua estreia, Julia se classificou para as finais individuais na trave e também vai competir na final por equipes junto de Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira.

"Imagina se a gente não tivesse visto nossa filha se classificar para uma final olímpica? Valeu cada centavo", completou o pai da esportista sobre a ida a Paris.