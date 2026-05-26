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Atletas do Pará garantem apoio para disputar campeonatos nacionais e internacionais

Cerca de 100 esportistas de diferentes modalidades receberam incentivo do Estado para custear viagens, hospedagem e inscrições em competições dentro e fora do país

O Liberal
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A cerimônia contou com a presença da comunidade esportiva paraense. (Divulgação / Seel)

O Governo do Pará oficializou, na última segunda-feira (25), apoio financeiro para cerca de 100 atletas que irão representar o Estado em competições nacionais e internacionais nas próximas semanas. A assinatura dos termos ocorreu no Mangueirão, em Belém.

O incentivo contempla modalidades como jiu-jitsu, futsal, natação, voleibol, ginástica e basquete, incluindo atletas paralímpicos e da categoria de surdos. Os recursos serão destinados para custeio de passagens, hospedagem e inscrições.

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Entre os destaques está a atleta Vitória Gabriela, que disputará o Mundial World Pro de Jiu-Jitsu, nos Estados Unidos. Campeã mundial na faixa marrom em 2025, ela fará agora a primeira participação na faixa preta. “Contar com esse apoio é essencial para realizar o sonho de disputar um Mundial e buscar esse título”, afirmou a lutadora.

A secretária de Esporte e Lazer do Pará, Ana Paula Alves, destacou que o investimento busca ampliar a presença do esporte paraense em grandes competições. “Nosso objetivo é garantir que os atletas tenham condições de competir em alto nível e levar o nome do Pará para eventos nacionais e internacionais”, disse.

Em 2025, mais de 1.600 atletas receberam apoio logístico e financeiro da Seel para disputas dentro e fora do país, totalizando R$ 5.547.610,39 em recursos investidos. Na atual temporada, outros 745 receberam apoio para investir na conquísta de títulos.

 
 

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