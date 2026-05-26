Atletas do Pará garantem apoio para disputar campeonatos nacionais e internacionais Cerca de 100 esportistas de diferentes modalidades receberam incentivo do Estado para custear viagens, hospedagem e inscrições em competições dentro e fora do país O Liberal 26.05.26 22h30 A cerimônia contou com a presença da comunidade esportiva paraense. (Divulgação / Seel) O Governo do Pará oficializou, na última segunda-feira (25), apoio financeiro para cerca de 100 atletas que irão representar o Estado em competições nacionais e internacionais nas próximas semanas. A assinatura dos termos ocorreu no Mangueirão, em Belém. O incentivo contempla modalidades como jiu-jitsu, futsal, natação, voleibol, ginástica e basquete, incluindo atletas paralímpicos e da categoria de surdos. Os recursos serão destinados para custeio de passagens, hospedagem e inscrições. VEJA MAIS Atletismo paraense garante vagas nos Jogos da Juventude e reforça força das categorias de base Jovens classificados nos JEPS vão representar o Estado em competição nacional marcada para outubro, em Foz do Iguaçu Estudantes de comunidade quilombola vivem dia especial no Mangueirão Alunos de escola da zona rural de Concórdia do Pará visitam estádio pela primeira vez e se emocionam com experiência no principal palco esportivo do Estado Benevides abre regional do Joapa com mais de mil atletas e programação até sábado Competição reúne 13 municípios do Pará em disputas de modalidades coletivas e individuais Entre os destaques está a atleta Vitória Gabriela, que disputará o Mundial World Pro de Jiu-Jitsu, nos Estados Unidos. Campeã mundial na faixa marrom em 2025, ela fará agora a primeira participação na faixa preta. “Contar com esse apoio é essencial para realizar o sonho de disputar um Mundial e buscar esse título”, afirmou a lutadora. A secretária de Esporte e Lazer do Pará, Ana Paula Alves, destacou que o investimento busca ampliar a presença do esporte paraense em grandes competições. “Nosso objetivo é garantir que os atletas tenham condições de competir em alto nível e levar o nome do Pará para eventos nacionais e internacionais”, disse. Em 2025, mais de 1.600 atletas receberam apoio logístico e financeiro da Seel para disputas dentro e fora do país, totalizando R$ 5.547.610,39 em recursos investidos. Na atual temporada, outros 745 receberam apoio para investir na conquísta de títulos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mais esportes seel esporte amador paraense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Após reavaliação, Remo amplia prazo de recuperação de Gabriel Taliari Segundo o chefe do departamento médico do Remo, Jean Klay, jogador teve dificuldades na última etapa de transição física 26.05.26 17h01 Futebol Alef Manga não deve desfalcar o Remo contra o São Paulo, diz médico do clube Segundo Jean Klay, jogador sofreu uma lesão no ombro diante do Athletico-PR, rodada passada. 26.05.26 16h48 Futebol Médico do Remo fala sobre recuperação de Marcelo Rangel e dá prazo de recuperação Em pronunciamento à imprensa, o médico Jean Klay disse que Rangel deve passar pelo menos um mês longe dos gramados. 26.05.26 16h41 Futebol Remo confirma lesões em Marcelo Rangel e Alef Manga antes de jogo contra o São Paulo Goleiro dificilmente terá condições de entrar em campo no próximo domingo (31), pelo Brasileirão. 26.05.26 16h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES Esporte Pará abre quase mil vagas gratuitas para programa esportivo em Belém Inscrições para o Talentos Esportivos serão realizadas nos dias 2 e 3 de junho, no Mangueirão, com atividades para crianças, jovens e adultos 26.05.26 22h37 Flamengo vence Cusco e aguarda definição da liderança geral da Copa Libertadores 26.05.26 23h47 Esporte Atletas do Pará garantem apoio para disputar campeonatos nacionais e internacionais Cerca de 100 esportistas de diferentes modalidades receberam incentivo do Estado para custear viagens, hospedagem e inscrições em competições dentro e fora do país 26.05.26 22h30 Futebol Remo perde Marcelo Rangel e monitora Alef Manga para duelo contra o São Paulo Goleiro está fora por lesão no joelho, enquanto atacante ainda será reavaliado antes da última partida azulina antes da pausa para a Copa do Mundo 26.05.26 20h07