Estudantes de comunidade quilombola vivem dia especial no Mangueirão

O sonho de conhecer o Estádio Olímpico do Pará ganhou forma para dezenas de estudantes da comunidade quilombola do Cravo, na zona rural de Concórdia do Pará. Mais de 60 alunos e professores da Escola Municipal Quilombola Vereador João Braga de Cristo participaram, nesta terça-feira (19), de uma visita guiada ao Mangueirão.

Durante o passeio, os estudantes circularam pelas áreas internas do estádio, conheceram espaços utilizados em grandes partidas e aproveitaram para registrar o momento no gramado do principal palco do futebol paraense.

Para muitos dos jovens, apaixonados por futebol, a experiência representou a realização de um desejo antigo. A diretora da escola, Andréa Quaresma, destacou a importância do passeio para os alunos da comunidade.

“Grande parte deles nunca tinha vindo ao Mangueirão. Muitos sonham em ser jogadores de futebol e estavam ansiosos para conhecer o estádio. Eles ficaram encantados com tudo o que viram aqui”, afirmou.

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O estudante Arthur Aragão, de 13 anos, também descreveu a emoção de visitar o local onde já atuaram grandes equipes e a Seleção Brasileira.

“É um dia que vou guardar para sempre. Sempre ouvi falar do Mangueirão e agora pude conhecer de perto o gramado e a história do estádio”, disse.

A visita foi acompanhada pela secretária estadual de Esporte e Lazer, Ana Paula Alves, e pelo diretor do estádio, Maurício Bororó. Segundo a Seel, a ação faz parte de atividades voltadas à aproximação de crianças e jovens dos espaços esportivos públicos do Estado.

Bororó ressaltou o papel social do estádio ao receber estudantes de diferentes regiões do Pará. “O Mangueirão é um patrimônio do povo paraense e abrir as portas para esses jovens também fortalece o esporte e a inclusão social”, comentou.