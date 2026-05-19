Estudantes de comunidade quilombola vivem dia especial no Mangueirão Alunos de escola da zona rural de Concórdia do Pará visitam estádio pela primeira vez e se emocionam com experiência no principal palco esportivo do Estado O Liberal 19.05.26 20h11 Os estudantes visitaram as dependências do Mangueirão. (Divulgação Seel) O sonho de conhecer o Estádio Olímpico do Pará ganhou forma para dezenas de estudantes da comunidade quilombola do Cravo, na zona rural de Concórdia do Pará. Mais de 60 alunos e professores da Escola Municipal Quilombola Vereador João Braga de Cristo participaram, nesta terça-feira (19), de uma visita guiada ao Mangueirão. Durante o passeio, os estudantes circularam pelas áreas internas do estádio, conheceram espaços utilizados em grandes partidas e aproveitaram para registrar o momento no gramado do principal palco do futebol paraense. Para muitos dos jovens, apaixonados por futebol, a experiência representou a realização de um desejo antigo. A diretora da escola, Andréa Quaresma, destacou a importância do passeio para os alunos da comunidade. “Grande parte deles nunca tinha vindo ao Mangueirão. Muitos sonham em ser jogadores de futebol e estavam ansiosos para conhecer o estádio. Eles ficaram encantados com tudo o que viram aqui”, afirmou. VEJA MAIS Benevides abre regional do Joapa com mais de mil atletas e programação até sábado Competição reúne 13 municípios do Pará em disputas de modalidades coletivas e individuais 'Confio bastante na equipe da SEEL', diz Ricardo Gluck Paul sobre gramado do Mangueirão A fala do presidente da FPF veio após questionamentos sobre a utilização do local para a realização de shows Estrutura do Mangueirão impulsiona qualificação de árbitros paraenses Para a realização dos testes, o estádio foi disponibilizado pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) O estudante Arthur Aragão, de 13 anos, também descreveu a emoção de visitar o local onde já atuaram grandes equipes e a Seleção Brasileira. “É um dia que vou guardar para sempre. Sempre ouvi falar do Mangueirão e agora pude conhecer de perto o gramado e a história do estádio”, disse. A visita foi acompanhada pela secretária estadual de Esporte e Lazer, Ana Paula Alves, e pelo diretor do estádio, Maurício Bororó. Segundo a Seel, a ação faz parte de atividades voltadas à aproximação de crianças e jovens dos espaços esportivos públicos do Estado. Bororó ressaltou o papel social do estádio ao receber estudantes de diferentes regiões do Pará. “O Mangueirão é um patrimônio do povo paraense e abrir as portas para esses jovens também fortalece o esporte e a inclusão social”, comentou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mais esportes mangueirão seel jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Final entre Paysandu e Nacional-AM terá arrecadação de alimentos não perecíveis Iniciativa do TRT-8 visa atender famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade social. 19.05.26 16h23 Futebol Com promoção, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Athletico-PR Na 18ª colocação com 15 pontos conquistados, o Leão pode sair da zona de rebaixamento em caso de vitória. 19.05.26 15h48 MMA Sport Club Marabá recebe em junho o FKS Fight Night com quatro disputas de cinturão em uma única noite 19.05.26 15h02 Futebol Vôlei: Remo conquista o acesso à elite do Brasileirão Sub-21 Equipe azulina terminou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro Interclubes disputado em Praia Grande, no interior de São Paulo. 19.05.26 14h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada. 18.05.26 15h02 Futebol Águia anuncia ídolo do Internacional-RS como técnico para a sequência da temporada Treinador substitui Júlio César Nunes, que saiu do Azulão para assumir o Nacional-AM. 19.05.26 12h44 SERÁ? Antes da final da Copa Norte contra o Paysandu, técnico deixa o Nacional-AM Thiago Gomes deixou o Leão amazonense. Um grande conhecido do futebol paraense assumirá o time. 18.05.26 18h55 mudança Copa Norte: Júlio César Nunes deixa o Águia, fecha com o Nacional-AM e estreia contra o Paysandu Treinador deixa o Águia de Marabá para assumir o Naça antes da final da Copa Norte contra o Papão 18.05.26 22h02