Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Estudantes de comunidade quilombola vivem dia especial no Mangueirão

Alunos de escola da zona rural de Concórdia do Pará visitam estádio pela primeira vez e se emocionam com experiência no principal palco esportivo do Estado

O Liberal
fonte

Os estudantes visitaram as dependências do Mangueirão. (Divulgação Seel)

O sonho de conhecer o Estádio Olímpico do Pará ganhou forma para dezenas de estudantes da comunidade quilombola do Cravo, na zona rural de Concórdia do Pará. Mais de 60 alunos e professores da Escola Municipal Quilombola Vereador João Braga de Cristo participaram, nesta terça-feira (19), de uma visita guiada ao Mangueirão.

Durante o passeio, os estudantes circularam pelas áreas internas do estádio, conheceram espaços utilizados em grandes partidas e aproveitaram para registrar o momento no gramado do principal palco do futebol paraense.

Para muitos dos jovens, apaixonados por futebol, a experiência representou a realização de um desejo antigo. A diretora da escola, Andréa Quaresma, destacou a importância do passeio para os alunos da comunidade.

“Grande parte deles nunca tinha vindo ao Mangueirão. Muitos sonham em ser jogadores de futebol e estavam ansiosos para conhecer o estádio. Eles ficaram encantados com tudo o que viram aqui”, afirmou.

VEJA MAIS

image Benevides abre regional do Joapa com mais de mil atletas e programação até sábado
Competição reúne 13 municípios do Pará em disputas de modalidades coletivas e individuais

image 'Confio bastante na equipe da SEEL', diz Ricardo Gluck Paul sobre gramado do Mangueirão
A fala do presidente da FPF veio após questionamentos sobre a utilização do local para a realização de shows

image Estrutura do Mangueirão impulsiona qualificação de árbitros paraenses
Para a realização dos testes, o estádio foi disponibilizado pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel)

O estudante Arthur Aragão, de 13 anos, também descreveu a emoção de visitar o local onde já atuaram grandes equipes e a Seleção Brasileira.

“É um dia que vou guardar para sempre. Sempre ouvi falar do Mangueirão e agora pude conhecer de perto o gramado e a história do estádio”, disse.

A visita foi acompanhada pela secretária estadual de Esporte e Lazer, Ana Paula Alves, e pelo diretor do estádio, Maurício Bororó. Segundo a Seel, a ação faz parte de atividades voltadas à aproximação de crianças e jovens dos espaços esportivos públicos do Estado.

Bororó ressaltou o papel social do estádio ao receber estudantes de diferentes regiões do Pará. “O Mangueirão é um patrimônio do povo paraense e abrir as portas para esses jovens também fortalece o esporte e a inclusão social”, comentou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mais esportes

mangueirão

seel

jornal amazônia
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Final entre Paysandu e Nacional-AM terá arrecadação de alimentos não perecíveis

Iniciativa do TRT-8 visa atender famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade social.

19.05.26 16h23

Futebol

Com promoção, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Athletico-PR

Na 18ª colocação com 15 pontos conquistados, o Leão pode sair da zona de rebaixamento em caso de vitória. 

19.05.26 15h48

MMA Sport Club

Marabá recebe em junho o FKS Fight Night com quatro disputas de cinturão em uma única noite

19.05.26 15h02

Futebol

Vôlei: Remo conquista o acesso à elite do Brasileirão Sub-21

Equipe azulina terminou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro Interclubes disputado em Praia Grande, no interior de São Paulo.

19.05.26 14h46

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração

Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada.

18.05.26 15h02

Futebol

Águia anuncia ídolo do Internacional-RS como técnico para a sequência da temporada

Treinador substitui Júlio César Nunes, que saiu do Azulão para assumir o Nacional-AM.

19.05.26 12h44

SERÁ?

Antes da final da Copa Norte contra o Paysandu, técnico deixa o Nacional-AM

Thiago Gomes deixou o Leão amazonense. Um grande conhecido do futebol paraense assumirá o time.

18.05.26 18h55

mudança

Copa Norte: Júlio César Nunes deixa o Águia, fecha com o Nacional-AM e estreia contra o Paysandu

Treinador deixa o Águia de Marabá para assumir o Naça antes da final da Copa Norte contra o Papão

18.05.26 22h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda