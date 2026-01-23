'Confio bastante na equipe da SEEL', diz Ricardo Gluck Paul sobre gramado do Mangueirão A fala do presidente da FPF veio após questionamentos sobre a utilização do local para a realização de shows O Liberal 23.01.26 18h12 Gluck Paul em conversa com o jornalista Abner Luiz. (Thiago Gomes / O Liberal) Na véspera da decisão da Supercopa Grão-Pará, imagens do gramado do Mangueirão, visivelmente danificado, circularam nas redes sociais e levantaram questionamentos sobre o uso do estádio para grandes shows às vésperas do início do Campeonato Paraense. Ao ser questionado sobre a possibilidade de medidas para evitar prejuízos ao espaço, o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF) e vice-presidente da CBF, Ricardo Gluck Paul, explicou os motivos que levam o estádio a sediar eventos de grande porte e garantiu que o gramado não sofrerá danos que comprometam a realização das partidas. “Eu, sinceramente, confio bastante na equipe da SEEL e na gestão do estádio, que são muito competentes. O Mangueirão tem resistido a grandes eventos. Esses shows são importantes para a manutenção de uma estrutura desse porte, equivalente à de pequenas cidades. A logística de montagem e desmontagem é extremamente complexa. Pode ser que algo tenha saído do controle em algum momento, mas confio que a gestão vai devolver o gramado em perfeitas condições”, afirmou. Segundo Gluck Paul, a Federação acompanha a situação de perto, embora não tenha poder de interferência direta. “Entendemos a importância desses eventos, pois eles garantem estabilidade financeira ao estádio. Não é possível manter uma estrutura desse nível apenas com futebol”, reforçou. VEJA MAIS Estrutura do Mangueirão impulsiona qualificação de árbitros paraenses Para a realização dos testes, o estádio foi disponibilizado pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) Após críticas, gramado do Mangueirão passará por reparos, diz agrônomo Gramado do Estádio Olímpico do Pará foi alvo de críticas de dirigentes e torcedores do Remo Supercopa: Ídolo do Atlético-MG e Seleção Brasileira deu o pontapé inicial entre Remo x Águia Reinaldo esteve no Mangueirão para participar da cerimônia de abertura da final da Supercopa Grão Pará Também existe a expectativa de que o Mangueirão receba o último amistoso da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo. Sobre a possibilidade, o dirigente deixou claro que o Pará está preparado para disputar a sede do confronto, que tem como principal concorrente o Maracanã. O maior trunfo de Belém, segundo ele, é a possibilidade de implantação de um gramado de padrão internacional, além de condições logísticas semelhantes às que a Seleção enfrentará nos Estados Unidos. “Hoje, a CBF tem duas grandes propostas sobre a mesa: Maracanã e Mangueirão. Nós apresentamos argumentos muito fortes. Não se trata apenas do gramado. Existe o compromisso de implantação do Tahoma 32, o mesmo tipo de gramado utilizado em Copas do Mundo. Além disso, Belém é a cidade com estádio mais próxima dos Estados Unidos. Soma-se a isso o clima: cidades como New Jersey, Filadélfia e Miami têm temperaturas semelhantes às de Belém”, destacou. Caso Belém seja escolhida, o estádio estadual deverá passar por intervenções pontuais. "Se essa proposta avançar, será feito um ajuste com a SEEL, incluindo uma paralisação para a troca do gramado. Seria um gramado de padrão mundial, utilizado por apenas cinco ou seis estádios no país. Sabemos que enfrentamos um adversário forte, mas estamos confiantes na decisão da comissão técnica da Seleção Brasileira. Ainda não há prazo definido, pois a decisão está com eles", concluiu. 