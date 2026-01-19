Capa Jornal Amazônia
Após críticas, gramado do Mangueirão passará por reparos, diz agrônomo

Gramado do Estádio Olímpico do Pará foi alvo de críticas de dirigentes e torcedores do Remo

Fábio Will
fonte

Gramado do Colosso do Bengui está bastante castigado (Reprodução / "X" @pajeandiniz)

O Remo encarou o Águia pela final da Supercopa Grão-Pará no Mangueirão, e um dos principais assuntos entre torcedores, dirigentes e jogadores foi o estado do gramado do maior palco do futebol paraense, às vésperas do início do Campeonato Paraense e do Brasileirão da Série A. Uma força-tarefa será feita para que o gramado esteja em melhores condições no próximo fim de semana.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Em entrevista à Rádio Liberal +, o agrônomo do Mangueirão, Raimundo Mesquita, informou que o gramado do estádio passará por melhorias nesta semana, com início nesta segunda-feira (19), para entregar a praça apta para a partida entre Remo x Bragantino, no sábado (24), pela estreia do Parazão 2026.

“A partir de segunda terá cuidado direto, com corte e adubação e, se Deus quiser, o gramado no próximo jogo estará bem melhor”, disse Mesquita.

O gramado do Mangueirão foi duramente criticado pela diretoria do Remo. O presidente do Leão Azul, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, não gostou da forma como o gramado estava sendo administrado, já que o Remo, único clube do Norte do Brasil, irá utilizar o estádio para mandar seus jogos na temporada, principalmente as partidas da Série A. O mandatário azulino foi direto na reclamação e disse que os shows deveriam ser suspensos para evitar mais desgastes no gramado.

“A preocupação é de todos: do Remo e do estado do Pará, que hoje está na elite do futebol brasileiro. Mas, diante do quadro desse gramado, as condições ficam muito difíceis de fazer jogo aqui. Falei agora com o responsável, o Mesquita. Acho que tem que haver bom senso dos dirigentes e suspender esses shows, que estão prejudicando totalmente esse espaço, que é de futebol”, declarou o presidente azulino em entrevista ao repórter da Rádio Liberal +, Michel Anderson.

O Remo já vai utilizar o gramado do Mangueirão no próximo sábado (24) e o Paysandu, seu maior rival, também poderá usar o Colosso do Bengui na sua estreia no Parazão. O clube bicolor sinalizou à diretoria do Mangueirão, caso a Curuzu não esteja apta para receber a partida de domingo (25), contra o São Raimundo. A intenção da diretoria alviceleste é utilizar a Curuzu, porém existe a possibilidade de mandar seu jogo de estreia no Mangueirão.

Já a estreia do Remo em casa na Série A está marcada para o dia 4 de fevereiro, às 20h, contra o Mirassol-SP, em jogo válido pela 2ª rodada do Brasileirão. A equipe de O Liberal pediu esclarecimentos à Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), que administra o Estádio Mangueirão, mas até o momento não obteve retorno.

esportes

remo

remo

série a

futebol

gramado do mangueirão

jornal amazônia

mangueirão
Remo
