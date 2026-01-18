Presidente do Remo reclama das condições do gramado do Mangueirão O Leão Azul encara o Águia de Marabá neste domingo (18) no estádio, em duelo válido pela final da Supercopa Grão-Pará, e pretende mandar os jogos da Série A no local O Liberal 18.01.26 16h21 Duelo entre Remo e Águia de Marabá ocorre neste domingo (18) (Reprodução / Rádio Liberal+) O presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, reclamou das condições do gramado do Mangueirão, palco da final da Supercopa Grão-Pará entre o Leão Azul e o Águia de Marabá. O dirigente azulino demonstrou preocupação com o estado do campo, já que o clube pretende mandar seus jogos, principalmente da Série A, no estádio. “A preocupação é de todos: do Remo e do estado do Pará, que hoje está na elite do futebol brasileiro. Mas, diante do quadro desse gramado, as condições ficam muito difíceis de fazer jogo aqui. Falei agora com o responsável, o Mesquita. Acho que tem que haver bom senso dos dirigentes e suspender esses shows, que estão prejudicando totalmente esse espaço, que é de futebol”, declarou o presidente azulino em entrevista ao repórter da Rádio Liberal+, Michel Anderson. Tonhão lembrou que as equipes do Norte já enfrentam desvantagens em relação aos clubes do eixo Sul-Sudeste e que eles precisam fazer tudo certo para não ter reclamações. VEJA MAIS Remo anuncia meio-campo com passagens por grandes clubes brasileiros Com carreira consolidada no futebol brasileiro, Patrick viveu seu auge entre 2018 e 2021, defendendo o Internacional Remo diz que aceitou adiar Supercopa após acidente, mas questionou data sugerida pelo Águia Em pronunciamento publicado nas redes sociais, Marcos Braz demonstrou solidariedade às vítimas do acidente sofrido pela equipe sub-20 do Azulão. Remo e Águia decidem a Supercopa Grão-Pará sob sombra de tragédia no esporte Duelo que abre a temporada 2026 do futebol paraense coloca frente a frente o campeão estadual e o vencedor da Copa Grão-Pará. Clima de consternação marca os bastidores após acidente fatal com a delegação de base do time marabaense. “Nós estamos disputando com gigantes do futebol brasileiro. Então, a gente já entra inferiorizado em comparação aos grandes centros. Por isso, temos que fazer tudo direitinho para que ninguém venha reclamar e o Remo não sofra penalizações”, afirmou. Conforme informou o presidente azulino, a partir de segunda-feira (19) será feito um mutirão para recuperar o gramado do Mangueirão. A expectativa é que, até o jogo contra o Mirassol, primeiro compromisso do Leão Azul em casa na Série A, o campo já esteja em melhores condições. 