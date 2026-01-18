Presidente do Remo reclama das condições do gramado do Mangueirão

O presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, reclamou das condições do gramado do Mangueirão, palco da final da Supercopa Grão-Pará entre o Leão Azul e o Águia de Marabá. O dirigente azulino demonstrou preocupação com o estado do campo, já que o clube pretende mandar seus jogos, principalmente da Série A, no estádio.

“A preocupação é de todos: do Remo e do estado do Pará, que hoje está na elite do futebol brasileiro. Mas, diante do quadro desse gramado, as condições ficam muito difíceis de fazer jogo aqui. Falei agora com o responsável, o Mesquita. Acho que tem que haver bom senso dos dirigentes e suspender esses shows, que estão prejudicando totalmente esse espaço, que é de futebol”, declarou o presidente azulino em entrevista ao repórter da Rádio Liberal+, Michel Anderson.

Tonhão lembrou que as equipes do Norte já enfrentam desvantagens em relação aos clubes do eixo Sul-Sudeste e que eles precisam fazer tudo certo para não ter reclamações.

VEJA MAIS

“Nós estamos disputando com gigantes do futebol brasileiro. Então, a gente já entra inferiorizado em comparação aos grandes centros. Por isso, temos que fazer tudo direitinho para que ninguém venha reclamar e o Remo não sofra penalizações”, afirmou.

Conforme informou o presidente azulino, a partir de segunda-feira (19) será feito um mutirão para recuperar o gramado do Mangueirão. A expectativa é que, até o jogo contra o Mirassol, primeiro compromisso do Leão Azul em casa na Série A, o campo já esteja em melhores condições.