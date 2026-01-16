Remo diz que aceitou adiar Supercopa após acidente, mas questionou data sugerida pelo Águia Em pronunciamento publicado nas redes sociais, Marcos Braz demonstrou solidariedade às vítimas do acidente sofrido pela equipe sub-20 do Azulão. Caio Maia 16.01.26 14h39 Marcos Braz deu um pronunciamento sobre o não adiamento da Supercopa Grão-Pará. (Igor Mota / O Liberal) O Remo utilizou as redes sociais para contestar a acusação do Águia de Marabá, que atribuiu ao Leão Azul a responsabilidade pela não alteração da data da final da Supercopa Grão-Pará, marcada para este domingo (18). Segundo o executivo de futebol remista, Marcos Braz, o clube nunca se posicionou contra o adiamento da partida em razão do grave acidente envolvendo a delegação sub-20 do Águia, que resultou na morte do preparador físico Hecton Alves. O impasse, de acordo com o dirigente, esteve relacionado exclusivamente à nova data sugerida para o confronto. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Em pronunciamento, Braz afirmou que o Remo demonstrou solidariedade desde o primeiro momento e colaborou com a possibilidade de mudança da data. No entanto, explicou que o clube fez ressalvas à proposta de realização do jogo na terça-feira seguinte, três dias após a data original. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)"O clube tem toda uma programação para esses dias, estamos próximos do Parazão e da Série A, torneios importantes, mas que não são mais importantes do que o acidente. O Remo continua disponível para qualquer troca de data e construção de uma nova data. Toda a nação azulina se coloca solícita para qualquer necessidade que as famílias e o clube necessitarem", disse Braz. VEJA MAIS Águia confirma final da Supercopa no domingo (18) e diz que logistica do Remo impediu adiamento Preparador físico da equipe sub-20 do Azulão morreu em acidente de ônibus com a delegação marabaense. Remo: Marcos Braz destaca 'lado humano' e discute possível adiamento de jogo contra o Águia Dirigente afirmou que o clube é solidário à situação e aceita prováveis mudanças da data, desde que o novo cronograma não prejudique planejamento estabelecido. Vice do Águia diz que clube vai pedir adiamento da Supercopa Grão-Pará após acidente; FPF avalia Acidente, que envolveu a equipe sub-20 do clube, ocorreu na noite da última quinta-feira (15), em Tocantins, e deixou uma pessoa morta Mudança envolve logística Antes mesmo de a Federação Paraense de Futebol (FPF) confirmar oficialmente a manutenção da partida no fim de semana, Marcos Braz já havia concedido entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal. Na ocasião, o dirigente reiterou que o Remo aceitaria o adiamento da final, desde que a alteração não comprometesse o planejamento técnico e logístico montado para a estreia da equipe no Parazão. Ele ressaltou que a programação da delegação, que inclui viagem de volta de Recife, onde a equipe faz a pré-temporada, foi toda estruturada considerando a realização do jogo no domingo. No entanto, ele frisou que o clube faria os ajustes necessários, priorizando o aspecto humano diante da situação. Águia queria a mudança Mais cedo, em entrevista ao programa Bom Dia Pará, da TV Liberal, o vice-presidente do Águia de Marabá, Pedrinho Corrêa, informou que o clube buscaria junto à FPF o adiamento da decisão. O dirigente explicou que, apesar de a equipe principal já estar concentrada e pronta para viajar a Belém, a diretoria entendeu que o momento era de luto e de prestar homenagens ao preparador físico Hecton Alves. Horas depois, no entanto, o Águia de Marabá confirmou, por meio de nota oficial, que entrará em campo neste domingo para disputar a final da Supercopa Grão-Pará contra o Remo. A decisão foi ratificada pela FPF, que também se manifestou oficialmente sobre o caso. De acordo com a nota divulgada pelo Azulão, o clube tentou o adiamento da partida para a próxima terça-feira (20). A proposta teria recebido sinal verde inicial da FPF, mas não avançou por falta de consenso entre as partes. Segundo o Águia, o Remo não concordou com a mudança em função do planejamento logístico já definido, o que resultou na manutenção do confronto na data original. O acidente O acidente envolvendo a delegação sub-20 do Águia de Marabá ocorreu na noite da última quinta-feira (15), no estado do Tocantins. A equipe retornava de Taubaté, no interior de São Paulo, onde disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, quando o ônibus colidiu com um caminhão que estava parado na rodovia sem a devida sinalização. Hecton Alves morreu ainda no local, enquanto o treinador Ronan Tyezer foi socorrido e permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Os jogadores e os demais integrantes da delegação não sofreram ferimentos graves. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo supercopa grão-pará águia de marabá 