Águia confirma final da Supercopa no domingo (18) e diz que logistica do Remo impediu adiamento Preparador físico da equipe sub-20 do Azulão morreu em acidente de ônibus com a delegação marabaense. Caio Maia 16.01.26 12h40 O Águia de Marabá confirmou, por meio de nota oficial, que entrará em campo neste domingo (18) para disputar a final da Supercopa Grão-Pará contra Remo. A decisão de manter a partida ocorre em um momento de luto para o clube pela morte do preparador físico Hecton Alves, vítima de um grave acidente de ônibus com a delegação Sub-20 na última quinta-feira (15). Diante da tragédia ocorrida enquanto a equipe de base retornava da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a diretoria do Azulão buscou adiar o confronto para a próxima terça-feira (20). A proposta teve o aval da Federação Paraense de Futebol (FPF), segundo a nota. No entanto, o adiamento não foi concretizado. Segundo a nota emitida pelo Águia, o Remo não concordou com a alteração devido ao cronograma logístico já estabelecido pela equipe azulina. Sem o consenso entre as partes, a partida permanece agendada para as 17h, no Estádio Mangueirão. "Diante disso, o Águia de Marabá segue viagem para Belém, para a disputa da partida no domingo", informou o clube marabaense. Detalhes do acidente A delegação sub-20 do Águia de Marabá retornava de Taubaté, em São Paulo, após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha), quando o ônibus colidiu com um caminhão. O incidente ocorreu na noite da última quinta-feira (15), no Tocantins, em um caminhão que estava parado na estrada sem sinalização. O preparador físico Hecton Alves morreu no local do acidente. O treinador Ronan Tyezer foi encaminhado ao hospital e está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Jogadores e outros membros da delegação do Azulão não sofreram ferimentos graves.