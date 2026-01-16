Vice do Águia diz que clube vai pedir adiamento da Supercopa Grão-Pará após acidente; FPF avalia Acidente, que envolveu a equipe sub-20 do clube, ocorreu na noite da última quinta-feira (15), em Tocantins, e deixou uma pessoa morta O Liberal 16.01.26 9h53 Disputa está marcada para o próximo domingo (18) (Cristino Martins/ O Liberal) A Supercopa Grão-Pará, prevista para ocorrer no próximo domingo (18), no Mangueirão, pode ser adiada por conta do grave acidente envolvendo a delegação sub-20 do Águia de Marabá, ocorrido na noite da última quinta-feira (15), no Tocantins. Até o momento, a Federação Paraense de Futebol (FPF) não emitiu comunicado oficial sobre a realização da partida entre Azulão e Remo. Em entrevista ao Bom Dia Pará, da TV Liberal, o vice-presidente do Azulão, Pedrinho Corrêa, afirmou que o clube vai buscar junto à FPF o adiamento do jogo. Conforme explicou o dirigente, a equipe principal já estava concentrada e pronta para viajar a Belém, mas, diante da tragédia, o clube que prestar a devida atenção aos atletas e aos familiares do preparador físico Hecton Alves, que morreu no acidente. Além disso, o treinador Ronan Tyezer ficou gravemente ferido e está internado em um hospital no Tocantins. A definição sobre a manutenção ou não do jogo deve ser divulgada ainda nesta sexta-feira (16). Em contato com o jornalista da Rádio Liberal+ Mathaus Pauxis, o presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul, informou que, nesta sexta-feira, os clubes envolvidos e a federação irão discutir o assunto. Segundo ele, a prioridade inicial foi atender às necessidades mais urgentes do Águia. VEJA MAIS Corinthians, Palmeiras e Santos lamentam acidente com delegação sub-20 do Águia de Marabá Federação de São Paulo também prestou solidariedade ao clube paraense e determinou um minuto de silêncio nas próximas partidas da Copinha Governador Helder Barbalho lamenta morte em acidente com ônibus do Águia de Marabá sub-20 Em nota divulgada nas redes sociais, o governador lamentou a morte do profissional e se solidarizou com familiares Clubes paraenses se solidarizam após acidente com morte envolvendo sub-20 do Águia de Marabá Ônibus que levava a delegação para Marabá colidiu com caminhão na cidade de Crixás, no Tocantins; preparador físico morreu e técnico ficou gravemente ferido “Hoje, ainda sob o impacto mais forte do choque da notícia, é que a gente vai se debruçar sobre a solução. Precisamos compreender toda a situação do Águia. Acho que o Águia precisa ter conforto para definir o que vai ser melhor nesse sentido. Então, estamos conversando com os clubes para compreender o que vai acontecer. Entre 12h e 13h devemos soltar um comunicado”, disse Gluck Paul. O que aconteceu A delegação sub-20 do Águia de Marabá retornava de Taubaté, em São Paulo, após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, quando, segundo informações do clube, o ônibus colidiu com um caminhão que estava parado na estrada sem sinalização, na noite da última quinta-feira (15), no Tocantins. O preparador físico Hecton Alves morreu no local, e o treinador Ronan Tyezer foi encaminhado ao hospital em estado grave. Felizmente, jogadores e outros membros da delegação do Azulão não sofreram ferimentos graves. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo supercopa grão-pará águia de marabá acidente sub- 20 águia de marabá COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Do chão simples ao topo do empreendedorismo: a trajetória de Antônio Turu no nordeste paraense 16.01.26 15h48 Futebol Remo diz que aceitou adiar Supercopa após acidente, mas questionou data sugerida pelo Águia Em pronunciamento publicado nas redes sociais, Marcos Braz demonstrou solidariedade às vítimas do acidente sofrido pela equipe sub-20 do Azulão. 16.01.26 14h39 Futebol Águia de Marabá divulga imagens de como ficou o ônibus após acidente que vitimou preparador físico Delegação Sub-20 do Águia retornava de São Paulo, após disputa da Copinha 16.01.26 14h06 FUTEBOL Argentino 'fura' o Remo nas redes sociais e é mais um gringo contratado no Leão Azul Rafael Monti, de 26 anos, vai defender o Remo na Série A 16.01.26 12h55 MAIS LIDAS EM ESPORTES PATRICK Remo anuncia meio-campo com passagens por grandes clubes brasileiros Com carreira consolidada no futebol brasileiro, Patrick viveu seu auge entre 2018 e 2021, defendendo o Internacional 16.01.26 20h36 Cruzeiro bate Santos e avança às quartas de final da Copa São Paulo de Juniores 16.01.26 23h52 Massis Jr. admite estar afastado do São Paulo e promete cuidado: 'Maior que qualquer dirigente' 16.01.26 23h42 VAI SER ADIADO? Remo x Águia de Marabá na Supercopa Grão-Pará: após acidente com time da Copinha, final vira dúvida Tragédia envolvendo delegação sub-20 pode impactar realização da Supercopa Grão-Pará 15.01.26 22h10