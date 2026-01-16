Vice do Águia diz que clube vai pedir adiamento da Supercopa Grão-Pará após acidente; FPF avalia

A Supercopa Grão-Pará, prevista para ocorrer no próximo domingo (18), no Mangueirão, pode ser adiada por conta do grave acidente envolvendo a delegação sub-20 do Águia de Marabá, ocorrido na noite da última quinta-feira (15), no Tocantins. Até o momento, a Federação Paraense de Futebol (FPF) não emitiu comunicado oficial sobre a realização da partida entre Azulão e Remo. Em entrevista ao Bom Dia Pará, da TV Liberal, o vice-presidente do Azulão, Pedrinho Corrêa, afirmou que o clube vai buscar junto à FPF o adiamento do jogo.

Conforme explicou o dirigente, a equipe principal já estava concentrada e pronta para viajar a Belém, mas, diante da tragédia, o clube que prestar a devida atenção aos atletas e aos familiares do preparador físico Hecton Alves, que morreu no acidente. Além disso, o treinador Ronan Tyezer ficou gravemente ferido e está internado em um hospital no Tocantins.

A definição sobre a manutenção ou não do jogo deve ser divulgada ainda nesta sexta-feira (16). Em contato com o jornalista da Rádio Liberal+ Mathaus Pauxis, o presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul, informou que, nesta sexta-feira, os clubes envolvidos e a federação irão discutir o assunto. Segundo ele, a prioridade inicial foi atender às necessidades mais urgentes do Águia.

“Hoje, ainda sob o impacto mais forte do choque da notícia, é que a gente vai se debruçar sobre a solução. Precisamos compreender toda a situação do Águia. Acho que o Águia precisa ter conforto para definir o que vai ser melhor nesse sentido. Então, estamos conversando com os clubes para compreender o que vai acontecer. Entre 12h e 13h devemos soltar um comunicado”, disse Gluck Paul.

O que aconteceu

A delegação sub-20 do Águia de Marabá retornava de Taubaté, em São Paulo, após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, quando, segundo informações do clube, o ônibus colidiu com um caminhão que estava parado na estrada sem sinalização, na noite da última quinta-feira (15), no Tocantins. O preparador físico Hecton Alves morreu no local, e o treinador Ronan Tyezer foi encaminhado ao hospital em estado grave. Felizmente, jogadores e outros membros da delegação do Azulão não sofreram ferimentos graves.