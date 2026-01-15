Capa Jornal Amazônia
Governador Helder Barbalho lamenta morte em acidente com ônibus do Águia de Marabá sub-20

Em nota divulgada nas redes sociais, o governador lamentou a morte do profissional e se solidarizou com familiares

Helder Barbalho, governador do Pará (Ivan Duarte / Arquivo O Liberal)

O governador do Pará, Helder Barbalho, manifestou profundo pesar pela morte do preparador físico Hecton Alves, integrante da comissão técnica do Águia de Marabá, vítima de um acidente envolvendo o ônibus da delegação sub-20 do clube. A tragédia ocorreu na noite desta quinta-feira (15), no estado do Tocantins.

Além do óbito, o técnico da equipe sub-20 ficou gravemente ferido e foi encaminhado para atendimento médico. O grupo retornava a Marabá após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior quando o veículo se envolveu no acidente, nas proximidades do município de Crixás.

Em nota divulgada nas redes sociais, o governador lamentou a morte do profissional e se solidarizou com familiares, amigos e com a comunidade esportiva. “Manifesto profundo pesar pelo falecimento do preparador físico do Águia de Marabá, Hecton Alves, em decorrência de um acidente envolvendo o ônibus da equipe do Sub-20”, afirmou.

Helder Barbalho também informou que o Corpo de Bombeiros Militar do Pará já está em contato com o Corpo de Bombeiros da região onde ocorreu o acidente e permanece à disposição da diretoria do clube para prestar todo o apoio necessário às famílias envolvidas.

“Meus mais sinceros sentimentos aos familiares, amigos e a toda a comunidade esportiva neste momento de dor”, completou o governador.

 

