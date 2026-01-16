Corinthians, Palmeiras e Santos lamentam acidente com delegação sub-20 do Águia de Marabá

O acidente que envolveu o ônibus da equipe sub-20 do Águia de Marabá e deixou uma pessoa morta, o preparador físico Hector Alves, na noite da última quinta-feira (15), em Tocantins, gerou comoção no futebol. Clubes paraenses e de outros estados prestaram solidariedade ao Azulão. Entre eles estão Corinthians, Palmeiras e Santos. Por meio das redes sociais, as agremiações lamentaram o ocorrido e desejaram forças ao clube.

A delegação do Azulão retornava de São Paulo após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, quando, segundo informações do clube, o ônibus colidiu com um caminhão que estava parado na estrada sem sinalização.

O acidente também deixou o treinador da equipe, Ronan Tyezer, gravemente ferido. O técnico está sendo tratado em um hospital da região. Felizmente, conforme informou o clube, nenhum jogador sofreu ferimentos graves.

“O Sport Club Corinthians Paulista lamenta profundamente e se solidariza com o Águia de Marabá, após o grave acidente sofrido pela delegação da equipe sub-20 do clube, no interior do Tocantins, que retornava para casa após a disputa da Copinha. Nossos sentimentos aos amigos e familiares pela perda do preparador físico Helton Alves e desejamos uma rápida recuperação ao técnico Ronan Tyezer, que está hospitalizado. Muita força neste momento de luto e dor”, escreveu o clube paulista nas redes sociais.

O Santos também lamentou e prestou solidariedade ao clube e aos familiares de Hector Alves. O Peixe ainda desejou forças e pronta recuperação ao técnico Ronan Tyezer.

“Nossos sentimentos aos amigos e familiares de Hecton Alves, preparador físico que faleceu no acidente. Além disso, desejamos uma pronta recuperação ao técnico Ronan Tyezer, que está internado recebendo os devidos cuidados. Muita força aos torcedores e colaboradores aguianos. A nação santista está com vocês neste triste momento”, declarou o Santos.

Já o Palmeiras afirmou que recebeu a notícia do acidente “com profunda tristeza”. “Nossas sinceras condolências aos familiares e amigos do preparador físico Hecton Alves, que lamentavelmente faleceu no acidente. Desejamos ainda uma rápida recuperação ao técnico Renan Tyezer, que está hospitalizado”, escreveu o Verdão.

Além dos clubes, a Federação Paulista de Futebol (FPF) também se pronunciou e lamentou o acidente. Em sinal de solidariedade e respeito, a entidade informou que os jogos da Copinha e a próxima rodada do Paulistão terão um minuto de silêncio antes do apito inicial.

“Desejamos também pronta recuperação ao técnico Renan Tyezer, que está hospitalizado. Em todas as partidas da Copinha 2026 será respeitado um minuto de silêncio, além da próxima rodada do Paulistão”, diz a nota.

O Águia de Marabá disputava a Copinha 2026 em Taubaté, São Paulo. O time sub-20 estava no grupo 22 e avançou para a segunda fase da disputa com uma campanha com duas vitórias e uma derrota. Na mata-mata, a equipe foi eliminada pelo Juventude nos pênaltis, após empatar por 1 a 1 no tempo normal de jogo.