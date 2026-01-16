Remo: Marcos Braz destaca 'lado humano' e discute possível adiamento de jogo contra o Águia Dirigente afirmou que o clube é solidário à situação e aceita prováveis mudanças da data, desde que o novo cronograma não prejudique planejamento estabelecido. Caio Maia 16.01.26 11h58 Executivo do Remo, Marcos Braz. (Samara Miranda / Remo) O executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, se manifestou sobre o possível adiamento da Supercopa Grão-Pará contra o Águia de Marabá, em razão do acidente sofrido pela equipe sub-20 do time marabaense na última quinta-feira (15). Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, o dirigente afirmou que o clube é solidário à situação e aceita prováveis mudanças da data, desde que o novo cronograma não prejudique o planejamento estabelecido para a estreia do Leão no Campeonato Paraense. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo "O Remo não será insensível diante de uma situação tão grave e se solidariza integralmente com as famílias e com o Águia de Marabá. Estamos dispostos a construir, com calma e tranquilidade, a melhor alternativa para o adiamento da partida. Nossa única ressalva é encontrar uma data que não comprometa o planejamento técnico já estabelecido para a estreia no Parazão, uma vez que nossa programação em Recife foi toda montada prevendo o jogo neste domingo. O clube quer ajudar e fará todos os ajustes possíveis; a prioridade agora é ser humano", disse Braz. Remo x Águia de Marabá na Supercopa Grão-Pará: após acidente com time da Copinha, final vira dúvida Tragédia envolvendo delegação sub-20 pode impactar realização da Supercopa Grão-Pará O vice-presidente do Águia de Marabá, Pedrinho Corrêa, confirmou em entrevista ao Bom Dia Pará, da TV Liberal, que o clube buscará o adiamento do jogo junto à FPF. A definição sobre a manutenção ou não da partida deve ser divulgada ainda nesta sexta-feira (16). Vice do Águia diz que clube vai pedir adiamento da Supercopa Grão-Pará após acidente; FPF avalia Acidente, que envolveu a equipe sub-20 do clube, ocorreu na noite da última quinta-feira (15), em Tocantins, e deixou uma pessoa morta O presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, informou ao jornalista Mathaus Pauxis, da Rádio Liberal+, que os clubes envolvidos e a federação discutirão o assunto na tarde desta sexta. "Acho que o Águia precisa ter conforto para definir o que vai ser melhor nesse sentido. Então, estamos conversando com os clubes para compreender o que vai acontecer. Entre 12h e 13h devemos soltar um comunicado", completou Gluck Paul. Detalhes do acidente A delegação sub-20 do Águia de Marabá retornava de Taubaté, em São Paulo, após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha), quando o ônibus colidiu com um caminhão. O incidente ocorreu na noite da última quinta-feira (15), no Tocantins, em um caminhão que estava parado na estrada sem sinalização. O preparador físico Hecton Alves morreu no local do acidente. O treinador Ronan Tyezer foi encaminhado ao hospital e está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Jogadores e outros membros da delegação do Azulão não sofreram ferimentos graves. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo marcos braz COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo: Marcos Braz destaca 'lado humano' e discute possível adiamento de jogo contra o Águia Dirigente afirmou que o clube é solidário à situação e aceita prováveis mudanças da data, desde que o novo cronograma não prejudique planejamento estabelecido. 16.01.26 11h58 LEÃO João Lucas fala sobre concorrência na lateral do Remo: 'Todo mundo vai ter sua chance' Na lateral-direita, a concorrência será com Marcelinho, titular na temporada passada 15.01.26 19h48 CONTRATO Remo oficializa renovação de Sávio por mais um ano Lateral inicia a temporada valorizado pela torcida após campanha de acesso e disputa posição com Jorge 15.01.26 19h06 Futebol Remo anuncia a contratação do zagueiro Marllon, ex-Ceará O defensor chega para compor o sistema defensivo azulino 15.01.26 16h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES Luto Corinthians, Palmeiras e Santos lamentam acidente com delegação sub-20 do Águia de Marabá Federação de São Paulo também prestou solidariedade ao clube paraense e determinou um minuto de silêncio nas próximas partidas da Copinha 16.01.26 8h34 Futebol Águia de Marabá divulga atualização sobre estado de saúde do técnico da equipe sub-20 Em comunicado, o clube informou que o treinador está na UTI e pediu cuidado e respeito na divulgação de informações sobre o quadro do profissional. 16.01.26 10h51 Vice do Águia diz que clube vai pedir adiamento da Supercopa Grão-Pará após acidente; FPF avalia Acidente, que envolveu a equipe sub-20 do clube, ocorreu na noite da última quinta-feira (15), em Tocantins, e deixou uma pessoa morta 16.01.26 9h53 URGENTE Ônibus com delegação sub-20 do Águia de Marabá sofre acidente; um morreu Jogadores e comissão técnica voltavam da cidade de Guaratinguetá (SP) para Marabá (PA) quando ônibus colidiu com caminhão no estado do Tocantins 15.01.26 20h51