O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo: Marcos Braz destaca 'lado humano' e discute possível adiamento de jogo contra o Águia

Dirigente afirmou que o clube é solidário à situação e aceita prováveis mudanças da data, desde que o novo cronograma não prejudique planejamento estabelecido.

Caio Maia
fonte

Executivo do Remo, Marcos Braz. (Samara Miranda / Remo)

O executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, se manifestou sobre o possível adiamento da Supercopa Grão-Pará contra o Águia de Marabá, em razão do acidente sofrido pela equipe sub-20 do time marabaense na última quinta-feira (15). Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, o dirigente afirmou que o clube é solidário à situação e aceita prováveis mudanças da data, desde que o novo cronograma não prejudique o planejamento estabelecido para a estreia do Leão no Campeonato Paraense.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

"O Remo não será insensível diante de uma situação tão grave e se solidariza integralmente com as famílias e com o Águia de Marabá. Estamos dispostos a construir, com calma e tranquilidade, a melhor alternativa para o adiamento da partida. Nossa única ressalva é encontrar uma data que não comprometa o planejamento técnico já estabelecido para a estreia no Parazão, uma vez que nossa programação em Recife foi toda montada prevendo o jogo neste domingo. O clube quer ajudar e fará todos os ajustes possíveis; a prioridade agora é ser humano", disse Braz. 

image Remo x Águia de Marabá na Supercopa Grão-Pará: após acidente com time da Copinha, final vira dúvida
Tragédia envolvendo delegação sub-20 pode impactar realização da Supercopa Grão-Pará

O vice-presidente do Águia de Marabá, Pedrinho Corrêa, confirmou em entrevista ao Bom Dia Pará, da TV Liberal, que o clube buscará o adiamento do jogo junto à FPF. A definição sobre a manutenção ou não da partida deve ser divulgada ainda nesta sexta-feira (16).

image Vice do Águia diz que clube vai pedir adiamento da Supercopa Grão-Pará após acidente; FPF avalia
Acidente, que envolveu a equipe sub-20 do clube, ocorreu na noite da última quinta-feira (15), em Tocantins, e deixou uma pessoa morta

O presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, informou ao jornalista Mathaus Pauxis, da Rádio Liberal+, que os clubes envolvidos e a federação discutirão o assunto na tarde desta sexta.

"Acho que o Águia precisa ter conforto para definir o que vai ser melhor nesse sentido. Então, estamos conversando com os clubes para compreender o que vai acontecer. Entre 12h e 13h devemos soltar um comunicado", completou Gluck Paul.

Detalhes do acidente

A delegação sub-20 do Águia de Marabá retornava de Taubaté, em São Paulo, após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha), quando o ônibus colidiu com um caminhão. O incidente ocorreu na noite da última quinta-feira (15), no Tocantins, em um caminhão que estava parado na estrada sem sinalização.

O preparador físico Hecton Alves morreu no local do acidente. O treinador Ronan Tyezer foi encaminhado ao hospital e está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Jogadores e outros membros da delegação do Azulão não sofreram ferimentos graves.

Palavras-chave

esportes

futebol

jornal amazônia

remo

marcos braz
Remo
.
Futebol

