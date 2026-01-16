Remo anuncia meio-campo com passagens por grandes clubes brasileiros

O Clube do Remo anunciou na noite desta sexta-feira (16) a contratação do meio-campista Patrick, reforçando o elenco para a temporada 2026 e confirmando os rumores que já circulavam nos bastidores. O veterano jogador de 33 anos chega ao Baenão por empréstimo junto ao Santos e já participa da pré-temporada azulina, que está sendo realizada em Recife (PE).

Com carreira consolidada no futebol brasileiro, Patrick viveu seu auge entre 2018 e 2022, defendendo Internacional e São Paulo, e atuou na Série B de 2025 pelo Athletico Paranaense, emprestado pelo Santos, onde não conseguiu espaço com Vojvoda. Sem renovação de contrato de empréstimo com o clube paranaense e fora dos planos do Peixe para 2026, o Leão não teve dificuldades em conseguir o jogador, também por empréstimo.

A chegada do veterano amplia as opções do técnico para um setor já experiente. Patrick vai compor um meio-campo que conta com nomes como Cantillo, Panagiotis, Patrick de Paula, Zé Ricardo e Pavani, aumentando a concorrência e a versatilidade do setor para a longa temporada que o clube terá pela frente, onde disputará o Campeonato Paraense, Copa do Brasil, Copa Norte e Campeonato Brasileiro.

Natural do Rio de Janeiro, Patrick acumula passagens por diversas equipes do futebol nacional, como Operário Ferroviário, Marcílio Dias, Caxias, Comercial, Goiás, Sport, Atlético Mineiro e o próprio Santos, além dos clubes de maior destaque da carreira. A expectativa interna é que a bagagem do jogador pese positivamente e que ele recupere seu futebol no Leão.

Em sua primeira declaração como atleta azulino, o meio-campista destacou o peso do desafio e a motivação para vestir a camisa do Remo. “É uma honra participar da volta do Rei da Amazônia à Série A. Estou muito feliz e motivado para dar o meu melhor dentro de campo, contribuindo para que o clube alcance seus objetivos e proporcione alegria à nossa torcida Fenômeno Azul”, afirmou.

FICHA TÉCNICA

PATRICK

MEIO-CAMPO

33 anos

Naturalidade: Rio de Janeiro-RJ

Data de Nascimento: 29/07/1992

Peso: 81 KG

Altura: 1,77m

Clubes: Operário Ferroviário, Marcílio Dias, Caxias, Comercial, Caxias, Goiás, Sport, Internacional, São Paulo, Atlético Mineiro, Santos e Athletico Paranaense.