Remo e Águia decidem a Supercopa Grão-Pará sob sombra de tragédia no esporte

O Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, será o palco de um confronto que transcende as quatro linhas neste domingo (18), às 17h. Remo e Águia de Marabá disputam o título da Supercopa Grão-Pará 2026, mas o apito inicial será precedido por um silêncio que reflete a dor de todo o estado. O futebol paraense vive um final de semana de luto após o trágico acidente envolvendo a equipe sub-20 do Azulão Marabaense.

A preparação para a decisão foi abalada na última quinta-feira (15). O ônibus que trazia a delegação Sub-20 do Águia, de volta da histórica campanha na Copa São Paulo de Futebol Júnior, colidiu com um caminhão na BR-153. A tragédia vitimou o preparador físico Hecton Alves. O técnico da base, Ronan Tyezer, permanece internado em estado grave.

A diretoria do Águia chegou a solicitar formalmente o adiamento da partida à Federação Paraense de Futebol (FPF), alegando falta de condições psicológicas. O Remo declarou apoio total à mudança, mas, alegando entraves logísticos e o rígido calendário de 2026, não aceitou a proposta de adiamento oferecida pelo Azulão. Por conta disso, a FPF ratificou a partida para domingo.

Regulamento

O regulamento da Supercopa Grão-Pará prevê um formato de decisão direta. A partida será disputada em jogo único, sem vantagens de empate a nenhuma das equipes. Caso a partida termine em igualdade no placar durante os 90 minutos regulamentares, o campeão será definido por cobranças de pênaltis.

Além do troféu, o duelo carrega um peso estratégico para o planejamento financeiro das equipes. De acordo o regulamento do torneio, o campeão recebe 60% da renda líquida do jogo, enquanto o perdedor arrecada 40%.

Novidades

Campeão paraense de 2025, o Leão Azul vê na partida um marco do início de uma era de altas expectativas. Após o acesso à Série A, o Remo investiu pesado. A estreia oficial do técnico colombiano Juan Carlos Osorio é o principal atrativo tático.

Conhecido por seu rodízio de elenco e métodos inovadores, Osorio terá em mãos jogadores que terminaram a temporada passada pelo Leão, como Kayky Almeida, Sávio, Marcelo Rangel e Jaderson, assim como novidades da janela de transferências, a principal delas sendo Yago Pikachu, ídolo do Paysandu, que está regularizado e pode estrear de azul-marinho.

Já o Águia, atual campeão da Copa Grão-Pará, tenta manter o posto de "pedra no sapato" dos grandes da capital. Sob o comando de Júlio César Nunes, ex-Tuna Luso, o time se reforçou com nomes experientes, como o meia Wendell, herói do título paraense de 2023. Apesar do abalo psicológico, o elenco profissional se uniu em Marabá e viajou para Belém com a missão de honrar a história das vítimas do acidente.

Ficha Técnica

Remo x Águia de Marabá

Supercopa Grão-Pará

Final

Data: 18 de janeiro, domingo

Hora: 17h

Local: Estádio Mangueirão

Árbitro: Joelson Nazareno Ferreira Cardoso

Auxiliares: Jonathan Leone Lopes e Nayara Lucena Alves

Remo: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Kayky e Jorge (Sávio); Cantillo, Panagiotis e Patrick de Paula; Diego Hernández, Carlinhos e Alef Manga. Técnico: Juan Carlos Osorio.

Águia de Marabá: Jerfesson; Bruno Limão, Dedé, Cássio e Wendel; Kaique, Tiago Bagagem e Diogo Carlos; Weslley, Gustavo e Alex Silva. Técnico: Júlio César Nunes.