Remo e Águia decidem a Supercopa Grão-Pará sob sombra de tragédia no esporte Duelo que abre a temporada 2026 do futebol paraense coloca frente a frente o campeão estadual e o vencedor da Copa Grão-Pará. Clima de consternação marca os bastidores após acidente fatal com a delegação de base do time marabaense. Caio Maia 18.01.26 7h00 Supercopa Grão-Pará ocorre neste domingo. (Cristino Martins/ O Liberal) O Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, será o palco de um confronto que transcende as quatro linhas neste domingo (18), às 17h. Remo e Águia de Marabá disputam o título da Supercopa Grão-Pará 2026, mas o apito inicial será precedido por um silêncio que reflete a dor de todo o estado. O futebol paraense vive um final de semana de luto após o trágico acidente envolvendo a equipe sub-20 do Azulão Marabaense. A preparação para a decisão foi abalada na última quinta-feira (15). O ônibus que trazia a delegação Sub-20 do Águia, de volta da histórica campanha na Copa São Paulo de Futebol Júnior, colidiu com um caminhão na BR-153. A tragédia vitimou o preparador físico Hecton Alves. O técnico da base, Ronan Tyezer, permanece internado em estado grave. A diretoria do Águia chegou a solicitar formalmente o adiamento da partida à Federação Paraense de Futebol (FPF), alegando falta de condições psicológicas. O Remo declarou apoio total à mudança, mas, alegando entraves logísticos e o rígido calendário de 2026, não aceitou a proposta de adiamento oferecida pelo Azulão. Por conta disso, a FPF ratificou a partida para domingo. Regulamento O regulamento da Supercopa Grão-Pará prevê um formato de decisão direta. A partida será disputada em jogo único, sem vantagens de empate a nenhuma das equipes. Caso a partida termine em igualdade no placar durante os 90 minutos regulamentares, o campeão será definido por cobranças de pênaltis. Além do troféu, o duelo carrega um peso estratégico para o planejamento financeiro das equipes. De acordo o regulamento do torneio, o campeão recebe 60% da renda líquida do jogo, enquanto o perdedor arrecada 40%. Novidades Campeão paraense de 2025, o Leão Azul vê na partida um marco do início de uma era de altas expectativas. Após o acesso à Série A, o Remo investiu pesado. A estreia oficial do técnico colombiano Juan Carlos Osorio é o principal atrativo tático. Conhecido por seu rodízio de elenco e métodos inovadores, Osorio terá em mãos jogadores que terminaram a temporada passada pelo Leão, como Kayky Almeida, Sávio, Marcelo Rangel e Jaderson, assim como novidades da janela de transferências, a principal delas sendo Yago Pikachu, ídolo do Paysandu, que está regularizado e pode estrear de azul-marinho. Já o Águia, atual campeão da Copa Grão-Pará, tenta manter o posto de "pedra no sapato" dos grandes da capital. Sob o comando de Júlio César Nunes, ex-Tuna Luso, o time se reforçou com nomes experientes, como o meia Wendell, herói do título paraense de 2023. Apesar do abalo psicológico, o elenco profissional se uniu em Marabá e viajou para Belém com a missão de honrar a história das vítimas do acidente. Ficha Técnica Remo x Águia de Marabá Supercopa Grão-Pará Final Data: 18 de janeiro, domingo Hora: 17h Local: Estádio Mangueirão Árbitro: Joelson Nazareno Ferreira Cardoso Auxiliares: Jonathan Leone Lopes e Nayara Lucena Alves Remo: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Kayky e Jorge (Sávio); Cantillo, Panagiotis e Patrick de Paula; Diego Hernández, Carlinhos e Alef Manga. Técnico: Juan Carlos Osorio. Águia de Marabá: Jerfesson; Bruno Limão, Dedé, Cássio e Wendel; Kaique, Tiago Bagagem e Diogo Carlos; Weslley, Gustavo e Alex Silva. Técnico: Júlio César Nunes. 