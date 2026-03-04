Hamburg x Leverkusen: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/03) pela Bundesliga

Hamburger x Bayer Leverkusen disputam hoje, sábado (28/02), a 24° rodada da Bundesliga. O jogo inicia às 16h30 (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Hamburg x Leverkusen ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo OneFootball e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Hamburg está em 11° lugar na Bundesliga e acumula um total de 6 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, 26 gols marcados e 32 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Leverkusen ocupa a 6° posição com 12 vitórias, 4 empates, 7 derrotas, 44 gols marcados e 29 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas do Campeonato.

VEJA MAIS

Hamburger x Leverkusen: prováveis escalações

Hamburg: Fernandes; Omari, Vuskovic, Torunarigha; Gocholeishvili, Vieira, Remberg, Mikelbrencis; Konigsdorffer, Glatzel, Otele

Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Tape, Fernandez, Garcia, Grimaldo; Maza, Poku; Schick

FICHA TÉCNICA

Hamburg x Bayer Leverkusen

Bundesliga 2026

Local: Volksparkstadion, em Hamburgo, Alemanha

Data/Horário: 04 de março de 2026, às 16h30