Hamburg x Leverkusen: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/03) pela Bundesliga Hamburgo e Bayer Leverkusen jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 04.03.26 15h30 O Leverkusen soma 14 pontos a mais que o Hamburg na Bundesliga (Facebook/ @hsvenglish) Hamburger x Bayer Leverkusen disputam hoje, sábado (28/02), a 24° rodada da Bundesliga. O jogo inicia às 16h30 (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Hamburg x Leverkusen ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo OneFootball e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Hamburg está em 11° lugar na Bundesliga e acumula um total de 6 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, 26 gols marcados e 32 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Leverkusen ocupa a 6° posição com 12 vitórias, 4 empates, 7 derrotas, 44 gols marcados e 29 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas do Campeonato. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Bundesliga, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira Rayo Vallecano x Oviedo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/03) por La Liga Rayo Vallecano e Real Oviedo jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Hamburger x Leverkusen: prováveis escalações Hamburg: Fernandes; Omari, Vuskovic, Torunarigha; Gocholeishvili, Vieira, Remberg, Mikelbrencis; Konigsdorffer, Glatzel, Otele Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Tape, Fernandez, Garcia, Grimaldo; Maza, Poku; Schick FICHA TÉCNICA Hamburg x Bayer Leverkusen Bundesliga 2026 Local: Volksparkstadion, em Hamburgo, Alemanha Data/Horário: 04 de março de 2026, às 16h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Leverkusen Hamburg Bundesliga 2026 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FAZ O PIX CBF! Tuna massacra o Tocantinópolis e se classifica para a próxima fase da Copa do Brasil Time paraense goleia por 4 a 1, ganha premiação de R$ 950 mil e agora vai enfrentar Juventude ou Guaporé na próxima fase 04.03.26 21h03 Copa Libertadores da América O'Higgins x Tolima: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/03) pela Libertadores O'Higgins e Tolima jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 04.03.26 20h30 Série A argentina Lanús x Boca Juniors: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pelo Campeonato Argentino Lanús e Boca Juniors jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 04.03.26 20h00 Copa Libertadores da América Carabobo x Sporting Cristal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pela Libertadores Carabobo e Sporting Cristal jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 04.03.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Enderson detona falta de critério e fala de Matheus Candançan e 'pressiona' árbitro de domingo 04.03.26 23h47 Futebol Destaque do Remo, Alef Manga é o jogador com a maior nota de fevereiro, aponta site Jogador azulino somou a melhor média em cinco jogos no mês 04.03.26 12h47 FUTEBOL Dirigente do Remo fala sobre contratações e detalha conversas com zagueiro e meia Lingard Vice-presidente do Remo, Glauber Gonçalves, explicou que existe conversas entre o clube e jogadores, mas que situação depende de uma força-tarefa 23.02.26 16h08 CHEGOU! Remo anuncia Léo Condé como novo treinador O nome de Condé ganhou força nos bastidores após uma reviravolta nas tratativas conduzidas pela diretoria remista 04.03.26 22h11