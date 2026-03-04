Capa Jornal Amazônia
Rayo Vallecano x Oviedo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/03) por La Liga

Rayo Vallecano e Real Oviedo jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

Rayo Vallecano soma 10 pontos a mais que Real Oviedo em La Liga (Facebook/ @rvmoficial)

Rayo Vallecano x Real Oviedo disputam hoje, quarta-feira (04/03), a 26° rodada do Campeonato Espanhol 2026La Liga. O jogo inicia às 15h (horário de Brasília), no Estádio de Vallecas, em Madrid, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Rayo Vallecano x Oviedo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Real Oviedo está na lanterna de La Liga e acumula 3 vitórias, 8 empates, 14 derrotas, 16 gols marcados e 40 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já o Vallecano ocupa a 15° posição com 6 vitórias, 9 empates, 10 derrotas, 23 gols marcados e 32 gols sofridos. O time registrou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

image Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Copa do Brasil, Bundesliga, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira

Rayo Vallecano x Oviedo: prováveis escalações

Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Espino; Valentin, Ciss; Akhomach, Palazon, A Garcia; De Frutos

Oviedo: Escandell; Vidal, Carmo, Calvo, Lopez; Colombatto, Sibo; Chaira, Reina, Hassan; Vinas

FICHA TÉCNICA
Rayo Vallecano x Real Oviedo
Campeonato Espanhol - La Liga
Local: Estádio de Vallecas, em Madrid, Espanha
Data/Horário: 04 de março de 2026, 15h

