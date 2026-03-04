Rayo Vallecano x Oviedo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/03) por La Liga Rayo Vallecano e Real Oviedo jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 04.03.26 14h00 Rayo Vallecano soma 10 pontos a mais que Real Oviedo em La Liga (Facebook/ @rvmoficial) Rayo Vallecano x Real Oviedo disputam hoje, quarta-feira (04/03), a 26° rodada do Campeonato Espanhol 2026, La Liga. O jogo inicia às 15h (horário de Brasília), no Estádio de Vallecas, em Madrid, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Rayo Vallecano x Oviedo ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 15h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Real Oviedo está na lanterna de La Liga e acumula 3 vitórias, 8 empates, 14 derrotas, 16 gols marcados e 40 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Vallecano ocupa a 15° posição com 6 vitórias, 9 empates, 10 derrotas, 23 gols marcados e 32 gols sofridos. O time registrou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Bundesliga, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira Rayo Vallecano x Oviedo: prováveis escalações Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Espino; Valentin, Ciss; Akhomach, Palazon, A Garcia; De Frutos Oviedo: Escandell; Vidal, Carmo, Calvo, Lopez; Colombatto, Sibo; Chaira, Reina, Hassan; Vinas FICHA TÉCNICA Rayo Vallecano x Real Oviedo Campeonato Espanhol - La Liga Local: Estádio de Vallecas, em Madrid, Espanha Data/Horário: 04 de março de 2026, 15h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Oviedo Rayo Vallecano jogos de hoje La Liga 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Espanhol Rayo Vallecano x Oviedo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/03) por La Liga Rayo Vallecano e Real Oviedo jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 04.03.26 14h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Bundesliga, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 04.03.26 7h00 COPA DO BRASIL Tuna enfrenta o Tocantinópolis na Copa do Brasil buscando recuperação Após a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paraense, justamente diante do Paysandu, e na Copa Grão-Pará, para o Capitão Poço, a Águia aposta no torneio nacional para se salvar 04.03.26 7h00 Copa Sul-Americana Alianza Atlético x Deportivo Garcilaso: onde assistir o jogo de hoje (03/03) pela Copa Sulamericana Alianza Atlético e Deportivo Garcilaso jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 03.03.26 22h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES RENDIMENTO Se o jogo acabasse no intervalo, o Remo estaria no G4 do Brasileirão Queda de rendimento no segundo tempo tem custado pontos ao Leão, que faz bons 45 minutos iniciais, mas perde força após a volta do vestiário 04.03.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Bundesliga, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 04.03.26 7h00 CORRIDA Fórmula 1: confira o horário e onde assistir ao GP da Austrália Corrida em Melbourne abre a temporada da F1 e marca retorno da Globo às transmissões 04.03.26 9h16 FALOU O ÍDOLO Agnaldo critica postura do Remo no Parazão e cobra atitude antes do jogo decisivo: 'Tem que honrar' O contraste com o Brasileirão, na visão do ídolo, é evidente 03.03.26 20h28