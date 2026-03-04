Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Aston Villa x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/03) pela Premier League

Aston Villa e Chelsea jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Aston Villa soma 6 pontos a mais que o Chelsea na Premier League (X/ @ChelseaFC)

Aston Villa x Chelsea disputam hoje, quarta-feira (04/03), a 29° rodada da Premier League. O jogo começa às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Villa Park, em Birmingham, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Aston Villa x Chelsea ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Chelsea está em 6° lugar na Premier League e acumula um total de 12 vitórias, 9 empates, 7 derrotas, 49 gols marcados e 33 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Aston Villa ocupa a 4° posição com 15 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 38 gols marcados e 30 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas do Campeonato Inglês.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Copa do Brasil, Bundesliga, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira

image City x Nottingham Forest: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/3) pela Premier League
Manchester City e Nottingham Forest jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

image Brighton x Arsenal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/3) pela Premier League
Brighton e Arsenal jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Aston Villa x Chelsea: prováveis escalações

Aston Villa: Emi Martínez; Cash, Konsa, Pau Torres e Digne; Douglas Luiz e Onana; Sancho, Rogers e Buendía; Watkins. Técnico: Unai Emery.

Chelsea: Sánchez; Reece James, Acheampong, Chalobah e Gusto; Caicedo, Andrey Santos e Enzo Fernández; Palmer, Garnacho e João Pedro. Técnico: Liam Rosenior.

FICHA TÉCNICA
Aston Villa x Chelsea
Campeonato Inglês - Premier League
Local: Estádio Villa Park, em Birmingham, Inglaterra
Data/Horário: 04 de março de 2026, 16h30

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

chelsea

Aston Villa

Premier League

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

FAZ O PIX CBF!

Tuna massacra o Tocantinópolis e se classifica para a próxima fase da Copa do Brasil

Time paraense goleia por 4 a 1, ganha premiação de R$ 950 mil e agora vai enfrentar Juventude ou Guaporé na próxima fase

04.03.26 21h03

Copa Libertadores da América

O'Higgins x Tolima: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/03) pela Libertadores

O'Higgins e Tolima jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

04.03.26 20h30

Série A argentina

Lanús x Boca Juniors: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pelo Campeonato Argentino

Lanús e Boca Juniors jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

04.03.26 20h00

Copa Libertadores da América

Carabobo x Sporting Cristal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pela Libertadores

Carabobo e Sporting Cristal jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

04.03.26 18h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Enderson detona falta de critério e fala de Matheus Candançan e 'pressiona' árbitro de domingo

04.03.26 23h47

Futebol

Destaque do Remo, Alef Manga é o jogador com a maior nota de fevereiro, aponta site

Jogador azulino somou a melhor média em cinco jogos no mês

04.03.26 12h47

FUTEBOL

Dirigente do Remo fala sobre contratações e detalha conversas com zagueiro e meia Lingard

Vice-presidente do Remo, Glauber Gonçalves, explicou que existe conversas entre o clube e jogadores, mas que situação depende de uma força-tarefa

23.02.26 16h08

CHEGOU!

Remo anuncia Léo Condé como novo treinador

O nome de Condé ganhou força nos bastidores após uma reviravolta nas tratativas conduzidas pela diretoria remista

04.03.26 22h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda