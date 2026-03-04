Aston Villa x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/03) pela Premier League

Aston Villa x Chelsea disputam hoje, quarta-feira (04/03), a 29° rodada da Premier League. O jogo começa às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Villa Park, em Birmingham, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Aston Villa x Chelsea ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Chelsea está em 6° lugar na Premier League e acumula um total de 12 vitórias, 9 empates, 7 derrotas, 49 gols marcados e 33 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Aston Villa ocupa a 4° posição com 15 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 38 gols marcados e 30 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas do Campeonato Inglês.

Aston Villa x Chelsea: prováveis escalações

Aston Villa: Emi Martínez; Cash, Konsa, Pau Torres e Digne; Douglas Luiz e Onana; Sancho, Rogers e Buendía; Watkins. Técnico: Unai Emery.

Chelsea: Sánchez; Reece James, Acheampong, Chalobah e Gusto; Caicedo, Andrey Santos e Enzo Fernández; Palmer, Garnacho e João Pedro. Técnico: Liam Rosenior.

FICHA TÉCNICA

Aston Villa x Chelsea

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Estádio Villa Park, em Birmingham, Inglaterra

Data/Horário: 04 de março de 2026, 16h30