Pikachu celebra estreia no Remo, destaca responsabilidade e critica gramado do Mangueirão

O Remo iniciou a temporada de 2026 com a conquista da Supercopa Grão-Pará. No último domingo (18), a equipe venceu de virada o Águia de Marabá por 2 a 1. O jogo foi sofrido, e o estreante Yago Pikachu foi um dos personagens da partida, sendo autor de um dos gols azulinos e responsável pela reação do time. Após o duelo, em entrevista à Rádio Liberal+, o jogador, ex-Paysandu, comemorou a estreia com a camisa do Leão Azul.

“Sensação boa de estrear com o ‘pé direito’, fazendo gol, conquistando título, que era importante. Desejar forças para o Águia, por todo o ocorrido. A gente lamenta muito o que aconteceu, mas dentro de campo a gente tinha que dar o nosso melhor. Estamos representando o clube do Remo e somos exigidos para vencer jogos. Mesmo com 15 dias de trabalho, a gente tinha uma responsabilidade muito grande de dar o nosso melhor e vencer o jogo diante do nosso torcedor”, declarou Pikachu, que marcou o gol de empate do Leão Azul logo após entrar no segundo tempo.

O atual camisa 22 do Remo é cria da base do Paysandu e um dos maiores artilheiros da equipe bicolor no século. Com isso, o acerto com o clube azulino foi uma surpresa e gerou muitos comentários. Apesar disso, Pikachu disse estar tranquilo e focado na temporada.

“Feliz por ter marcado, conquistado o título. Sei de toda a responsabilidade, mas estou tranquilo. Acho que já criei uma maturidade suficiente para lidar com esse tipo de situação. Nada melhor do que continuar trabalhando, dar o meu melhor e conquistar as vitórias e os objetivos que temos”, completou o jogador.

Ainda na entrevista, Pikachu falou sobre a pressão da torcida por resultados e criticou o estado do gramado do Mangueirão. Assim como Tonhão, que já havia falado sobre o assunto antes da bola rolar, o atleta destacou a importância de o campo estar em boas condições para que o time consiga render mais e não seja prejudicado.

“Foram 15 dias de trabalho, é difícil a gente chegar aqui e fazer 4 a 0 em cima do Águia. E a gente pega um campo que não está nas melhores condições. Eu falei para o Marcelo Rangel e para os caras que têm liderança aqui que a gente precisa falar, porque vamos ser cobrados. Quando começar o Brasileiro e a gente não vencer os jogos ou cometer algum erro, vão achar que é desculpa, mas estamos falando desde o início. Acho que foi em novembro o último jogo no Mangueirão, quase dois meses parado, e não pode estar nessas condições. Mas a gente tinha que dar o nosso melhor para virar o jogo, porque a responsabilidade era nossa”, apontou.

Pikachu também destacou que este é um momento único para o clube azulino e para os torcedores. Mesmo sendo novato no time, o jogador conhece bem a torcida do Leão e a importância desta temporada para o Remo. Por isso, ele se coloca como referência para os atletas de fora que estão chegando agora.

“Para os meninos que estão chegando agora, digo que são torcedores apaixonados, que gostam de fazer festa. Estamos há 32 anos sem jogar a Série A e temos uma responsabilidade muito grande. Estou muito feliz de poder estar representando, como paraense, de poder estar levando o nosso Estado para o resto do Brasil. Vêm muitas equipes grandes jogar aqui e a gente tem que valorizar tudo o que foi feito no Remo desde a Série C. O esforço foi muito grande. Temos que evoluir em muitas coisas para que a gente não bata e volte, e sim para que possamos criar maturidade suficiente para nos mantermos o maior tempo possível na primeira divisão”, concluiu o jogador.