Vídeo: Pikachu estreia pelo Remo, marca gol e é campeão da Supercopa Grão-Pará com o Leão azul Jogador balançou as redes contra o Águia de Marabá no domingo (18), no Mangueirão, após polêmicas que antecederam seu primeiro jogo pelo clube Enderson Oliveira 18.01.26 19h01 Em casa! Pikachu entrou em campo pela primeira vez com a camisa do Clube do Remo e foi fundamental para a conquista azulina. (Foto: Wagner Santana/ O Liberal) Yago Pikachu fez sua estreia oficial pelo Clube do Remo neste domingo (18), marcando um gol fundamental na partida contra o Águia de Marabá. O confronto foi válido pela final da Supercopa Grão-Pará e ocorreu no Estádio do Mangueirão. Pikachu entrou no 2º Tempo e foi fundamental para a conquista azulina, que terminou o 1º tempo apenas empatando com o Águia. Para piorar, o time marabaense marcou com PH aos 10 minutos, provocando a reação azulina. VEJA MAIS Yago Pikachu revela que sempre foi remista Novo reforço do Clube do Remo afirmou que a relação com o Leão começou antes da carreira, por influência da família Yago Pikachu revela desejo de encerrar a carreira no Clube do Remo Lateral confirma identificação com o Leão Azul e planos de aposentadoria vestindo a camisa azulina Pikachu sonha com Remo lutando por Sul-Americana e se diz pronto para estrear domingo Ídolo do Paysandu, jogador que jurou nunca atuar pelo rival explica escolha e projeta título da Supercopa Grão-Pará Logo a seguir, Pikachu entrou e aos 32 minutos (quase 33...), aproveitou um desvio na defesa e marcou o gol de empate. Minutos depois, aos 45 do 2º Tempo, Eduardo Melo driblou o goleiro do Águia, marcou e garantiu assim a primeira conquista azulina em 2026. Palavras-chave Yago Pikachu Clube do Remo supercopa grão-pará águia de marabá