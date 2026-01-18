Capa Jornal Amazônia
Vídeo: Pikachu estreia pelo Remo, marca gol e é campeão da Supercopa Grão-Pará com o Leão azul

Jogador balançou as redes contra o Águia de Marabá no domingo (18), no Mangueirão, após polêmicas que antecederam seu primeiro jogo pelo clube

Enderson Oliveira
fonte

Em casa! Pikachu entrou em campo pela primeira vez com a camisa do Clube do Remo e foi fundamental para a conquista azulina. (Foto: Wagner Santana/ O Liberal)

Yago Pikachu fez sua estreia oficial pelo Clube do Remo neste domingo (18), marcando um gol fundamental na partida contra o Águia de Marabá.

O confronto foi válido pela final da Supercopa Grão-Pará e ocorreu no Estádio do Mangueirão.

Pikachu entrou no 2º Tempo e foi fundamental para a conquista azulina, que terminou o 1º tempo apenas empatando com o Águia. Para piorar, o time marabaense marcou com PH aos 10 minutos, provocando a reação azulina.

Logo a seguir, Pikachu entrou e aos 32 minutos (quase 33...), aproveitou um desvio na defesa e marcou o gol de empate. Minutos depois, aos 45 do 2º Tempo, Eduardo Melo driblou o goleiro do Águia, marcou e garantiu assim a primeira conquista azulina em 2026.

Palavras-chave

Yago Pikachu

Clube do Remo

supercopa grão-pará

águia de marabá

Remo
