Vídeo: Pikachu estreia pelo Remo, marca gol e é campeão da Supercopa Grão-Pará com o Leão azul

Yago Pikachu fez sua estreia oficial pelo Clube do Remo neste domingo (18), marcando um gol fundamental na partida contra o Águia de Marabá.

O confronto foi válido pela final da Supercopa Grão-Pará e ocorreu no Estádio do Mangueirão.

Pikachu entrou no 2º Tempo e foi fundamental para a conquista azulina, que terminou o 1º tempo apenas empatando com o Águia. Para piorar, o time marabaense marcou com PH aos 10 minutos, provocando a reação azulina.

Logo a seguir, Pikachu entrou e aos 32 minutos (quase 33...), aproveitou um desvio na defesa e marcou o gol de empate. Minutos depois, aos 45 do 2º Tempo, Eduardo Melo driblou o goleiro do Águia, marcou e garantiu assim a primeira conquista azulina em 2026.