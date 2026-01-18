Osorio avalia estreia à frente do Remo e diz que precisa de um elenco 'bem mais estruturado'

O Remo começou a temporada 2026 levantando taça e reforçando a confiança do torcedor. Na noite deste domingo (18), o Leão Azul venceu o Águia de Marabá por 2 a 1, de virada, e conquistou de forma inédita a Supercopa Grão-Pará. A partida, disputada no Mangueirão, marcou o reencontro da equipe com a torcida azulina após o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, confirmado em novembro de 2023, e também o primeiro contato do técnico colombiano Juan Carlos Osorio com o público remista à beira do campo.

Em sua estreia oficial no comando do clube, Osorio avaliou positivamente o desempenho da equipe, apesar de reconhecer que o time ainda está longe do nível ideal. Segundo o treinador, o Remo apresentou superioridade na maior parte do confronto, especialmente no primeiro tempo, mas pecou nas conclusões das jogadas.

“Enfrentamos um bom rival, com bons jogadores. Fomos superiores no primeiro tempo, mas faltou capricho nas finalizações. Pensamos em utilizar o Sávio por dentro, quase como um número 8. As duas melhores assistências no primeiro tempo foram dele. No final, nos suprimos bem, o futebol nos premiou e pudemos dar essa grande vitória aos torcedores”, destacou.

A virada deu ao Remo o título, mas não mascarou algumas dificuldades do time. Osorio foi cauteloso ao projetar a sequência da temporada. De acordo com o comandante, o elenco ainda passa por um processo de construção e precisa de reforços para suportar o calendário cheio de 2026, que inclui Campeonato Brasileiro, Campeonato Paraense, Copa Norte e Copa do Brasil.

“Eu somaria ao Brasileirão e ao estadual a importância da Copa do Brasil. Precisamos ter um elenco bem estruturado, sempre pensando em reforçar o grupo para disputar todas as competições”, afirmou o técnico, deixando claro que a diretoria segue atenta ao mercado.

Juan Carlos Osorio também revelou que, nas primeiras semanas à frente do Remo, o foco maior esteve na recuperação física dos atletas, sem deixar de lado o ajuste das ideias de jogo. Para ele, o time ainda está em fase de desenvolvimento.

“Nas duas primeiras semanas de trabalho nos preocupamos muito com o trabalho diário e em melhorar as condições físicas. Igualmente importantes são as condições futebolísticas. Se tivermos que dar uma porcentagem, estamos em torno de 70% da nossa performance”, avaliou.

O Remo terá uma semana inteiro de trabalho, dessa vez em Belém, para iniciar a sua caminhada no Campeonato Paraense. O time azulino vai encarar o Bragantino, no próximo sábado (24), às 16h, no Mangueirão, pela estreia no Parazão. O clube é o atual campeão e defende o título. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também na Rádio Liberal +.