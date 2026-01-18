Remo foi um dos assuntos mais comentados no "X"; veja a lista Leão Azul ficou com o título e foi um dos assuntos mais comentados na rede social Fábio Will 18.01.26 20h04 Leão Azul venceu em campo e foi assunto fora dele (Wagner Santana / O Liberal) O Remo entrou em campo na tarde deste domingo (18), para decidir a Supercopa Grão Pará, diante do Águia de Marabá, no Mangueirão. O Leão Azul ficou com o título ao vencer por 2 a 1, de virada, além de ter sido um dos assuntos mais comentados do Brasil na rede social “X” (antigo Twitter). Além do Remo, outros quatro assuntos foram mais comentados no X: Diniz (técnico do Vasco), BBB26 (Big Brother Brasil) e Senegal, eram os assuntos mais citados na rede social até às 19h50 deste domingo (18). Recentemente o Remo alcançou a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram, sendo o clube com mais seguidores do Norte do país. CONFIRA A LISTA Legenda (Reprodução / X) VEJA MAIS Supercopa: Ídolo do Atlético-MG e Seleção Brasileira deu o pontapé inicial entre Remo x Águia Reinaldo esteve no Mangueirão para participar da cerimônia de abertura da final da Supercopa Grão Pará Presidente do Remo reclama das condições do gramado do Mangueirão O Leão Azul encara o Águia de Marabá neste domingo (18) no estádio, em duelo válido pela final da Supercopa Grão-Pará, e pretende mandar os jogos da Série A no local Argentino 'fura' o Remo nas redes sociais e é mais um gringo contratado no Leão Azul Rafael Monti, de 26 anos, vai defender o Remo na Série A O Remo agora pensa na estreia do Campeonato Paraense. O atual campeão do Parazão estreia no próximo sábado (24), às 16h, contra o Bragantino, no Mangueirão. O Leão Azul defende o título da competição em um ano que será repleto de emoções ao time de Periçá, que voltará a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro depois 32 anos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo série a futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Remo foi um dos assuntos mais comentados no "X"; veja a lista Leão Azul ficou com o título e foi um dos assuntos mais comentados na rede social 18.01.26 20h04 HOMENAGEM Vídeo: após título, jogadores do Clube do Remo entregam medalhas ao Águia de Marabá; entenda Gesto de solidariedade ocorreu após tragédia envolvendo delegação sub-20 do Águia que sofreu acidente no Tocantins 18.01.26 19h49 FUTEBOL Com gol de Yago Pikachu, Remo vence o Águia e é campeão da Supercopa Grão Pará Leão Azul venceu o Águia de Marabá no Mangueirão e ficou com o título inédito da Supercopa Grão Pará 18.01.26 19h06 ILUMINADO Vídeo: Pikachu estreia pelo Remo, marca gol e é campeão da Supercopa Grão-Pará com o Leão azul Jogador balançou as redes contra o Águia de Marabá no domingo (18), no Mangueirão, após polêmicas que antecederam seu primeiro jogo pelo clube 18.01.26 19h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo e Águia decidem a Supercopa Grão-Pará sob sombra de tragédia no esporte Duelo que abre a temporada 2026 do futebol paraense coloca frente a frente o campeão estadual e o vencedor da Copa Grão-Pará. Clima de consternação marca os bastidores após acidente fatal com a delegação de base do time marabaense. 18.01.26 7h00 FUTEBOL Com gol de Yago Pikachu, Remo vence o Águia e é campeão da Supercopa Grão Pará Leão Azul venceu o Águia de Marabá no Mangueirão e ficou com o título inédito da Supercopa Grão Pará 18.01.26 19h06 Futebol Com orçamento reduzido, Paysandu aposta na base e em reforços de perfil Série C Reformulação do elenco para 2026 reflete impacto do rebaixamento e exige paciência por resultados, avaliam analistas 18.01.26 8h00 Campeonato Paulista Corinthians x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (18/01) pelo Paulistão Corinthians e São Paulo jogam pelo Campeonato Paulista hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 18.01.26 12h00