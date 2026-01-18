Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo foi um dos assuntos mais comentados no "X"; veja a lista

Leão Azul ficou com o título e foi um dos assuntos mais comentados na rede social

Fábio Will
fonte

Leão Azul venceu em campo e foi assunto fora dele (Wagner Santana / O Liberal)

O Remo entrou em campo na tarde deste domingo (18), para decidir a Supercopa Grão Pará, diante do Águia de Marabá, no Mangueirão. O Leão Azul ficou com o título ao vencer por 2 a 1, de virada, além de ter sido um dos assuntos mais comentados do Brasil na rede social “X” (antigo Twitter).

Além do Remo, outros quatro assuntos foram mais comentados no X: Diniz (técnico do Vasco), BBB26 (Big Brother Brasil) e Senegal, eram os assuntos mais citados na rede social até às 19h50 deste domingo (18). Recentemente o Remo alcançou a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram, sendo o clube com mais seguidores do Norte do país.

CONFIRA A LISTA

image Legenda (Reprodução / X)

VEJA MAIS

image Supercopa: Ídolo do Atlético-MG e Seleção Brasileira deu o pontapé inicial entre Remo x Águia
Reinaldo esteve no Mangueirão para participar da cerimônia de abertura da final da Supercopa Grão Pará

image Presidente do Remo reclama das condições do gramado do Mangueirão
O Leão Azul encara o Águia de Marabá neste domingo (18) no estádio, em duelo válido pela final da Supercopa Grão-Pará, e pretende mandar os jogos da Série A no local

image Argentino 'fura' o Remo nas redes sociais e é mais um gringo contratado no Leão Azul
Rafael Monti, de 26 anos, vai defender o Remo na Série A

O Remo agora pensa na estreia do Campeonato Paraense. O atual campeão do Parazão estreia no próximo sábado (24), às 16h, contra o Bragantino, no Mangueirão. O Leão Azul defende o título da competição em um ano que será repleto de emoções ao time de Periçá, que voltará a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro depois 32 anos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

remo

série a

futebol

Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

FUTEBOL

Remo foi um dos assuntos mais comentados no "X"; veja a lista

Leão Azul ficou com o título e foi um dos assuntos mais comentados na rede social

18.01.26 20h04

HOMENAGEM

Vídeo: após título, jogadores do Clube do Remo entregam medalhas ao Águia de Marabá; entenda

Gesto de solidariedade ocorreu após tragédia envolvendo delegação sub-20 do Águia que sofreu acidente no Tocantins

18.01.26 19h49

FUTEBOL

Com gol de Yago Pikachu, Remo vence o Águia e é campeão da Supercopa Grão Pará

Leão Azul venceu o Águia de Marabá no Mangueirão e ficou com o título inédito da Supercopa Grão Pará

18.01.26 19h06

ILUMINADO

Vídeo: Pikachu estreia pelo Remo, marca gol e é campeão da Supercopa Grão-Pará com o Leão azul

Jogador balançou as redes contra o Águia de Marabá no domingo (18), no Mangueirão, após polêmicas que antecederam seu primeiro jogo pelo clube

18.01.26 19h01

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Remo e Águia decidem a Supercopa Grão-Pará sob sombra de tragédia no esporte

Duelo que abre a temporada 2026 do futebol paraense coloca frente a frente o campeão estadual e o vencedor da Copa Grão-Pará. Clima de consternação marca os bastidores após acidente fatal com a delegação de base do time marabaense.

18.01.26 7h00

FUTEBOL

Com gol de Yago Pikachu, Remo vence o Águia e é campeão da Supercopa Grão Pará

Leão Azul venceu o Águia de Marabá no Mangueirão e ficou com o título inédito da Supercopa Grão Pará

18.01.26 19h06

Futebol

Com orçamento reduzido, Paysandu aposta na base e em reforços de perfil Série C

Reformulação do elenco para 2026 reflete impacto do rebaixamento e exige paciência por resultados, avaliam analistas

18.01.26 8h00

Campeonato Paulista

Corinthians x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (18/01) pelo Paulistão

Corinthians e São Paulo jogam pelo Campeonato Paulista hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

18.01.26 12h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda