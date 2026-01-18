Remo foi um dos assuntos mais comentados no "X"; veja a lista

O Remo entrou em campo na tarde deste domingo (18), para decidir a Supercopa Grão Pará, diante do Águia de Marabá, no Mangueirão. O Leão Azul ficou com o título ao vencer por 2 a 1, de virada, além de ter sido um dos assuntos mais comentados do Brasil na rede social “X” (antigo Twitter).

Além do Remo, outros quatro assuntos foram mais comentados no X: Diniz (técnico do Vasco), BBB26 (Big Brother Brasil) e Senegal, eram os assuntos mais citados na rede social até às 19h50 deste domingo (18). Recentemente o Remo alcançou a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram, sendo o clube com mais seguidores do Norte do país.

O Remo agora pensa na estreia do Campeonato Paraense. O atual campeão do Parazão estreia no próximo sábado (24), às 16h, contra o Bragantino, no Mangueirão. O Leão Azul defende o título da competição em um ano que será repleto de emoções ao time de Periçá, que voltará a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro depois 32 anos.