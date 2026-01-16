Argentino 'fura' o Remo nas redes sociais e é mais um gringo contratado no Leão Azul

Mais um gringo no Leão! O Remo ainda não anunciou, mas o jogador já deu a dica que vai vestir azul-marinho em 2026. O atacante argentino Rafael Monti, de 26 anos, utilizou suas redes sociais para avisar que está chegando a Belém para defender o Leão Azul na Série A do Campeonato Brasileiro.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O mais novo reforço do Remo repostou uma foto no Aeroporto Internacional de Ezeiza, em Buenos Aires. Na postagem ele afirma que está viajando para o Brasil, para defender as cores do Remo nesta temporada.

Jogador Rafael Monti nas redes sociais (Reprodução / Instagram)

A informação da contratação do jogador foi antecipada pelo jornalista argentino Uriel Lugt. O atleta deve chegar ao Remo por empréstimo de uma temporada. De acordo com o jornalista argentino, algo em torno de 350 mil dólares, com o Remo tendo a opção de compra do atleta, caso ele cumpra metas estabelecidas em contrato.

VEJA MAIS

O centroavante iniciou a carreira no Acassuso, da Argentina. Atuou também na Espanha defendendo o EU La Jonqueira, o Llagostera e o L’Escala FC. Ele retornou ao futebol argentino para Desportivo Muñiz e o Atlético Fénix. Na última temporada defendeu o Vinotinto Ecuador, do Equador. Foram 35 jogos com 18 gols marcados e quatro assistências.

Com a chegada do argentino, o Remo soma sete jogadores de fora do país no elenco, são eles: Rafael Monti (Argentina), Cristian Tassano, Nico Ferreira e Diego Hernández (Uruguai), Cantillo (Colômbia), Panagiots (Grécia) e João Pedro (Guiné-Bissau).

Na temporada 2026 o Remo terá compromisso do início ao fim do ano. O Leão Azul terá várias competições, iniciando pela Supecopa Grão Pará, Campeonato Paraense, Copa Norte, Copa do Brasil, além do Campeonato Brasileiro da Série A, principal competição do clube no ano.