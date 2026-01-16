Argentino 'fura' o Remo nas redes sociais e é mais um gringo contratado no Leão Azul Rafael Monti, de 26 anos, vai defender o Remo na Série A Fábio Will 16.01.26 12h55 Rafael Monti é do Leão Azul (Reprodução / Instagram @transferencias_dofut) Mais um gringo no Leão! O Remo ainda não anunciou, mas o jogador já deu a dica que vai vestir azul-marinho em 2026. O atacante argentino Rafael Monti, de 26 anos, utilizou suas redes sociais para avisar que está chegando a Belém para defender o Leão Azul na Série A do Campeonato Brasileiro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O mais novo reforço do Remo repostou uma foto no Aeroporto Internacional de Ezeiza, em Buenos Aires. Na postagem ele afirma que está viajando para o Brasil, para defender as cores do Remo nesta temporada. Jogador Rafael Monti nas redes sociais (Reprodução / Instagram) A informação da contratação do jogador foi antecipada pelo jornalista argentino Uriel Lugt. O atleta deve chegar ao Remo por empréstimo de uma temporada. De acordo com o jornalista argentino, algo em torno de 350 mil dólares, com o Remo tendo a opção de compra do atleta, caso ele cumpra metas estabelecidas em contrato. VEJA MAIS Águia confirma final da Supercopa no domingo (18) e diz que logistica do Remo impediu adiamento Preparador físico da equipe sub-20 do Azulão morreu em acidente de ônibus com a delegação marabaense. Árbitro coloca estádios do Remo e do Paysandu como os 'mais temidos' pela arbitragem; veja a lista O árbitro Marcelo de Lima Henrique listou os cinco estádios 'complicados' de trabalhar e as casas do Remo e do Paysandu lideram o ranking Remo pode jogar em dias seguidos por competições distintas; FPF cita decisão dos clubes Conflito ocorrerá no início de fevereiro, em partidas contra o Águia, pelo Parazão, e Mirassol, pela Série A. O centroavante iniciou a carreira no Acassuso, da Argentina. Atuou também na Espanha defendendo o EU La Jonqueira, o Llagostera e o L’Escala FC. Ele retornou ao futebol argentino para Desportivo Muñiz e o Atlético Fénix. Na última temporada defendeu o Vinotinto Ecuador, do Equador. Foram 35 jogos com 18 gols marcados e quatro assistências. Com a chegada do argentino, o Remo soma sete jogadores de fora do país no elenco, são eles: Rafael Monti (Argentina), Cristian Tassano, Nico Ferreira e Diego Hernández (Uruguai), Cantillo (Colômbia), Panagiots (Grécia) e João Pedro (Guiné-Bissau). Na temporada 2026 o Remo terá compromisso do início ao fim do ano. O Leão Azul terá várias competições, iniciando pela Supecopa Grão Pará, Campeonato Paraense, Copa Norte, Copa do Brasil, além do Campeonato Brasileiro da Série A, principal competição do clube no ano. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo jornal amazônia rafael monti série a futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO PATRICK Remo anuncia meio-campo com passagens por grandes clubes brasileiros Com carreira consolidada no futebol brasileiro, Patrick viveu seu auge entre 2018 e 2021, defendendo o Internacional 16.01.26 20h36 Futebol Remo diz que aceitou adiar Supercopa após acidente, mas questionou data sugerida pelo Águia Em pronunciamento publicado nas redes sociais, Marcos Braz demonstrou solidariedade às vítimas do acidente sofrido pela equipe sub-20 do Azulão. 16.01.26 14h39 FUTEBOL Argentino 'fura' o Remo nas redes sociais e é mais um gringo contratado no Leão Azul Rafael Monti, de 26 anos, vai defender o Remo na Série A 16.01.26 12h55 Futebol Remo: Marcos Braz destaca 'lado humano' e discute possível adiamento de jogo contra o Águia Dirigente afirmou que o clube é solidário à situação e aceita prováveis mudanças da data, desde que o novo cronograma não prejudique planejamento estabelecido. 16.01.26 11h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES PATRICK Remo anuncia meio-campo com passagens por grandes clubes brasileiros Com carreira consolidada no futebol brasileiro, Patrick viveu seu auge entre 2018 e 2021, defendendo o Internacional 16.01.26 20h36 Cruzeiro bate Santos e avança às quartas de final da Copa São Paulo de Juniores 16.01.26 23h52 Massis Jr. admite estar afastado do São Paulo e promete cuidado: 'Maior que qualquer dirigente' 16.01.26 23h42 VAI SER ADIADO? Remo x Águia de Marabá na Supercopa Grão-Pará: após acidente com time da Copinha, final vira dúvida Tragédia envolvendo delegação sub-20 pode impactar realização da Supercopa Grão-Pará 15.01.26 22h10