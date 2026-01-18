Com gol de Yago Pikachu, Remo vence o Águia e é campeão da Supercopa Grão Pará

Deu Leão Azul na final da Supercopa Grão Pará. O Remo encarou o Águia de Marabá na tarde deste domingo (18), no Mangueirão e venceu o Azulão por 2 a 1, de virada, com gol do estreante Yago Pikachu e Eduardo Melo. Com a vitória o Leão Azul levantou a taça da Supercopa Grão Pará pela primeira vez.

Em um jogo movimentado na primeira etapa, Remo x Águia decidiram o título da Supercopa Grão Pará. Com a torcida azulina em bom número, o Remo teve a iniciativa do jogo e chegou a criar boas chances de gols, mas desperdiçadas.

O Águia, por sua vez, esperava o Remo em seu campo de defesa e buscava sair rápido nos contra-ataques. Em uma das vezes em que o Azulão “apertou” a marcação, o Águia conseguiu boas chances de gols, mas esbarrou nas defesas do goleiro remista Marcelo Rangel.

Na volta do intervalo, o Remo voltou com algumas mudanças. Yago Pikachu, uma das principais contratações do Leão Azul na temporada, vestiu azul-marinho e fez a sua estreia, ao entrar no time no lugar do grego Panagiots.

O Remo voltou “sonolento” e o Águia de Marabá teve uma postura melhor. A equipe comandada pelo técnico Júlio Cesar Nunes soube se impor na partida. Em duas saídas erradas da equipe azulina, o Águia levou perigo com PH e Bruno Limão, que conseguiram finalizar com facilidade, mas não conseguiram passar pelo goleiro Marcelo Rangel.

Mas aos 10 minutos não teve jeito. O azulão tramou jogada pela direita, e bola foi tocada rápida e Bagagem cruzou rasteiro na área, o zagueiro Marllon, do Remo, afastou errado dentro da área e PH chegou rápido, e mandou na saída do goleiro Marcelo Rangel, calando o Mangueirão. Águia de Marabá 1 a 0.

O Remo passou a ocupar o campo de ataque, principalmente com as mudanças feitas pelo técnico Juan Carlos Osorio. Cantillo, Nico, Eduardo Melo entraram no Leão e deram mais dinâmica ao Remo, que conseguiu botar a bola no chão e trabalhar as jogadas e foi assim que o Leão Azul chegou ao gol de empate.

Aos 32 minutos o Remo tramou pela esquerda. Nico Ferreira fez boa jogada, levou a marcação e cruzou para Alef Manga, ele consegue a finalização, a bola passa pelo goleiro e Yago Pikachu se joga na bola e manda para a rede, explodindo o torcedor azulino no Colosso do Bengui, empatando o jogo em 1 a 1.

Com maior investimento, o Remo tomou conta da partida e passou a encurralar o Águia. Em uma das jogadas pela esquerda, Sávio lança o atacante Eduardo Melo em profundidade, ganha na corrida, entra na área, dribla o goleiro e manda para a rede, virando a parida aos 45 minutos, dando o título ao Leão Azul.

FICHA TÉCNICA

Local: Mangueirão

Data: 18.01.2024

Horário: 17h

Árbitro: Joelson Nazareno Ferreira Cardoso

Auxiliares: Nayara Lucena Alves e Jonathan Leone Lopes

Cartões amarelos: Yago Pikachu e Léo Andrade (REM); Cássio (AGU)

Gols: PH (10/2T) AGU; Yago Pikachu (32’/2T) e Eduardo Melo (45’/2T) REM

Remo: Marcelo Rangel; João Lucas, Klaus (Marllon), Léo Andrade e Sávio; Zé Ricardo, Jaderson (Eduardo Melo) e Pavani (Cantillo); Panagiotis (Yago Pikachu), João Pedro (Nico Ferreira) e Alef Manga. Técnico: Juan Carlos Osorio.

Águia de Marabá: Jeferson; Bruno Limão, Dedé, Wendell e Cássio (Wesley), William, PH (Otacílio), Bagagem e Gustavo (Alex); Felipe (Kaique) e Diogo Carlos. Técnico: Júlio César Nunes.