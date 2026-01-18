Com gol de Yago Pikachu, Remo vence o Águia e é campeão da Supercopa Grão Pará Leão Azul venceu o Águia de Marabá no Mangueirão e ficou com o título inédito da Supercopa Grão Pará Fábio Will 18.01.26 19h06 Camisa 22 do Remo marcou na sua estreia (Wagner Santana / O Liberal) Deu Leão Azul na final da Supercopa Grão Pará. O Remo encarou o Águia de Marabá na tarde deste domingo (18), no Mangueirão e venceu o Azulão por 2 a 1, de virada, com gol do estreante Yago Pikachu e Eduardo Melo. Com a vitória o Leão Azul levantou a taça da Supercopa Grão Pará pela primeira vez. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Em um jogo movimentado na primeira etapa, Remo x Águia decidiram o título da Supercopa Grão Pará. Com a torcida azulina em bom número, o Remo teve a iniciativa do jogo e chegou a criar boas chances de gols, mas desperdiçadas. O Águia, por sua vez, esperava o Remo em seu campo de defesa e buscava sair rápido nos contra-ataques. Em uma das vezes em que o Azulão “apertou” a marcação, o Águia conseguiu boas chances de gols, mas esbarrou nas defesas do goleiro remista Marcelo Rangel. Na volta do intervalo, o Remo voltou com algumas mudanças. Yago Pikachu, uma das principais contratações do Leão Azul na temporada, vestiu azul-marinho e fez a sua estreia, ao entrar no time no lugar do grego Panagiots. VEJA MAIS Remo foi um dos assuntos mais comentados no "X"; veja a lista Leão Azul ficou com o título e foi um dos assuntos mais comentados na rede social Vídeo: após título, jogadores do Clube do Remo entregam medalhas ao Águia de Marabá; entenda Gesto de solidariedade ocorreu após tragédia envolvendo delegação sub-20 do Águia que sofreu acidente no Tocantins Vídeo: Pikachu estreia pelo Remo, marca gol e é campeão da Supercopa Grão-Pará com o Leão azul Jogador balançou as redes contra o Águia de Marabá no domingo (18), no Mangueirão, após polêmicas que antecederam seu primeiro jogo pelo clube O Remo voltou “sonolento” e o Águia de Marabá teve uma postura melhor. A equipe comandada pelo técnico Júlio Cesar Nunes soube se impor na partida. Em duas saídas erradas da equipe azulina, o Águia levou perigo com PH e Bruno Limão, que conseguiram finalizar com facilidade, mas não conseguiram passar pelo goleiro Marcelo Rangel. Mas aos 10 minutos não teve jeito. O azulão tramou jogada pela direita, e bola foi tocada rápida e Bagagem cruzou rasteiro na área, o zagueiro Marllon, do Remo, afastou errado dentro da área e PH chegou rápido, e mandou na saída do goleiro Marcelo Rangel, calando o Mangueirão. Águia de Marabá 1 a 0. VEJA A GALERIA DE FOTOS remo x águia - supercopa FOTO: WAGNER SANTANA / O LIBERAL FOTO: WAGNER SANTANA / O LIBERAL FOTO: WAGNER SANTANA / O LIBERAL FOTO: WAGNER SANTANA / O LIBERAL FOTO: WAGNER SANTANA / O LIBERAL FOTO: WAGNER SANTANA / O LIBERAL FOTO: WAGNER SANTANA / O LIBERAL FOTO: WAGNER SANTANA / O LIBERAL FOTO: WAGNER SANTANA / O LIBERAL FOTO: WAGNER SANTANA / O LIBERAL O Remo passou a ocupar o campo de ataque, principalmente com as mudanças feitas pelo técnico Juan Carlos Osorio. Cantillo, Nico, Eduardo Melo entraram no Leão e deram mais dinâmica ao Remo, que conseguiu botar a bola no chão e trabalhar as jogadas e foi assim que o Leão Azul chegou ao gol de empate. ASSISTA AO GOL DE PIKACHU Aos 32 minutos o Remo tramou pela esquerda. Nico Ferreira fez boa jogada, levou a marcação e cruzou para Alef Manga, ele consegue a finalização, a bola passa pelo goleiro e Yago Pikachu se joga na bola e manda para a rede, explodindo o torcedor azulino no Colosso do Bengui, empatando o jogo em 1 a 1. ASSISTA AO GOL DE EDUARDO MELO Com maior investimento, o Remo tomou conta da partida e passou a encurralar o Águia. Em uma das jogadas pela esquerda, Sávio lança o atacante Eduardo Melo em profundidade, ganha na corrida, entra na área, dribla o goleiro e manda para a rede, virando a parida aos 45 minutos, dando o título ao Leão Azul. FICHA TÉCNICA Local: Mangueirão Data: 18.01.2024 Horário: 17h Árbitro: Joelson Nazareno Ferreira Cardoso Auxiliares: Nayara Lucena Alves e Jonathan Leone Lopes Cartões amarelos: Yago Pikachu e Léo Andrade (REM); Cássio (AGU) Gols: PH (10/2T) AGU; Yago Pikachu (32’/2T) e Eduardo Melo (45’/2T) REM Remo: Marcelo Rangel; João Lucas, Klaus (Marllon), Léo Andrade e Sávio; Zé Ricardo, Jaderson (Eduardo Melo) e Pavani (Cantillo); Panagiotis (Yago Pikachu), João Pedro (Nico Ferreira) e Alef Manga. Técnico: Juan Carlos Osorio. Águia de Marabá: Jeferson; Bruno Limão, Dedé, Wendell e Cássio (Wesley), William, PH (Otacílio), Bagagem e Gustavo (Alex); Felipe (Kaique) e Diogo Carlos. Técnico: Júlio César Nunes. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo série a supercopa grão-pará yago pikachu futebol remo x águia de marabá águia de marabá jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Remo foi um dos assuntos mais comentados no "X"; veja a lista Leão Azul ficou com o título e foi um dos assuntos mais comentados na rede social 18.01.26 20h04 HOMENAGEM Vídeo: após título, jogadores do Clube do Remo entregam medalhas ao Águia de Marabá; entenda Gesto de solidariedade ocorreu após tragédia envolvendo delegação sub-20 do Águia que sofreu acidente no Tocantins 18.01.26 19h49 FUTEBOL Com gol de Yago Pikachu, Remo vence o Águia e é campeão da Supercopa Grão Pará Leão Azul venceu o Águia de Marabá no Mangueirão e ficou com o título inédito da Supercopa Grão Pará 18.01.26 19h06 ILUMINADO Vídeo: Pikachu estreia pelo Remo, marca gol e é campeão da Supercopa Grão-Pará com o Leão azul Jogador balançou as redes contra o Águia de Marabá no domingo (18), no Mangueirão, após polêmicas que antecederam seu primeiro jogo pelo clube 18.01.26 19h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo e Águia decidem a Supercopa Grão-Pará sob sombra de tragédia no esporte Duelo que abre a temporada 2026 do futebol paraense coloca frente a frente o campeão estadual e o vencedor da Copa Grão-Pará. Clima de consternação marca os bastidores após acidente fatal com a delegação de base do time marabaense. 18.01.26 7h00 FUTEBOL Com gol de Yago Pikachu, Remo vence o Águia e é campeão da Supercopa Grão Pará Leão Azul venceu o Águia de Marabá no Mangueirão e ficou com o título inédito da Supercopa Grão Pará 18.01.26 19h06 Futebol Com orçamento reduzido, Paysandu aposta na base e em reforços de perfil Série C Reformulação do elenco para 2026 reflete impacto do rebaixamento e exige paciência por resultados, avaliam analistas 18.01.26 8h00 Campeonato Paulista Corinthians x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (18/01) pelo Paulistão Corinthians e São Paulo jogam pelo Campeonato Paulista hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 18.01.26 12h00