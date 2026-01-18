Vídeo: após título, jogadores do Clube do Remo entregam medalhas ao Águia de Marabá; entenda

Após conquistar o título da Supercopa Grão-Pará, os jogadores e a comissão técnica do Clube do Remo entregaram suas medalhas e a premiação aos atletas e comissão do Águia de Marabá. O gesto de solidariedade foi motivado pela tragédia ocorrida dias antes com a equipe sub-20 do time de Marabá.

A atitude foi acompanhada pela torcida azulina, que aplaudiu o time do interior do Estado. Todos os atletas - até os que ainda não estrearam - e membros da comissão técnica do Remo participaram da entrega das premiações aos jogadores e à comissão do Águia. Assista:

Acidente com delegação sub-20 do Águia de Marabá

O ônibus da delegação sub-20 do Águia de Marabá sofreu um acidente na quinta-feira, 15, na cidade de Crixás, Tocantins. No local, o preparador físico Hecton Alves morreu, enquanto o treinador Ronan Tyezer ficou gravemente ferido.

O clube retornava de Taubaté, em São Paulo, onde participou da Copinha. O ônibus colidiu com um caminhão que estava parado na estrada sem sinalização.

O técnico Ronan Tyezer foi levado a um hospital da região e está sob cuidados médicos. Nenhum dos atletas do time sub-20 sofreu ferimentos graves no acidente.