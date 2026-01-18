Vídeo: após título, jogadores do Clube do Remo entregam medalhas ao Águia de Marabá; entenda Gesto de solidariedade ocorreu após tragédia envolvendo delegação sub-20 do Águia que sofreu acidente no Tocantins O Liberal 18.01.26 19h49 Após conquistar o título da Supercopa Grão-Pará, os jogadores e a comissão técnica do Clube do Remo entregaram suas medalhas e a premiação aos atletas e comissão do Águia de Marabá. O gesto de solidariedade foi motivado pela tragédia ocorrida dias antes com a equipe sub-20 do time de Marabá. A atitude foi acompanhada pela torcida azulina, que aplaudiu o time do interior do Estado. Todos os atletas - até os que ainda não estrearam - e membros da comissão técnica do Remo participaram da entrega das premiações aos jogadores e à comissão do Águia. Assista: Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Acidente com delegação sub-20 do Águia de Marabá O ônibus da delegação sub-20 do Águia de Marabá sofreu um acidente na quinta-feira, 15, na cidade de Crixás, Tocantins. No local, o preparador físico Hecton Alves morreu, enquanto o treinador Ronan Tyezer ficou gravemente ferido. VEJA MAIS Águia de Marabá divulga imagens de como ficou o ônibus após acidente que vitimou preparador físico Delegação Sub-20 do Águia retornava de São Paulo, após disputa da Copinha Vídeo: Pikachu estreia pelo Remo, marca gol e é campeão da Supercopa Grão-Pará com o Leão azul Jogador balançou as redes contra o Águia de Marabá no domingo (18), no Mangueirão, após polêmicas que antecederam seu primeiro jogo pelo clube O clube retornava de Taubaté, em São Paulo, onde participou da Copinha. O ônibus colidiu com um caminhão que estava parado na estrada sem sinalização. O técnico Ronan Tyezer foi levado a um hospital da região e está sob cuidados médicos. Nenhum dos atletas do time sub-20 sofreu ferimentos graves no acidente. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo Remo supercopa grão-pará águia de marabá COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Remo foi um dos assuntos mais comentados no "X"; veja a lista Leão Azul ficou com o título e foi um dos assuntos mais comentados na rede social 18.01.26 20h04 HOMENAGEM Vídeo: após título, jogadores do Clube do Remo entregam medalhas ao Águia de Marabá; entenda Gesto de solidariedade ocorreu após tragédia envolvendo delegação sub-20 do Águia que sofreu acidente no Tocantins 18.01.26 19h49 FUTEBOL Com gol de Yago Pikachu, Remo vence o Águia e é campeão da Supercopa Grão Pará Leão Azul venceu o Águia de Marabá no Mangueirão e ficou com o título inédito da Supercopa Grão Pará 18.01.26 19h06 ILUMINADO Vídeo: Pikachu estreia pelo Remo, marca gol e é campeão da Supercopa Grão-Pará com o Leão azul Jogador balançou as redes contra o Águia de Marabá no domingo (18), no Mangueirão, após polêmicas que antecederam seu primeiro jogo pelo clube 18.01.26 19h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo e Águia decidem a Supercopa Grão-Pará sob sombra de tragédia no esporte Duelo que abre a temporada 2026 do futebol paraense coloca frente a frente o campeão estadual e o vencedor da Copa Grão-Pará. Clima de consternação marca os bastidores após acidente fatal com a delegação de base do time marabaense. 18.01.26 7h00 FUTEBOL Com gol de Yago Pikachu, Remo vence o Águia e é campeão da Supercopa Grão Pará Leão Azul venceu o Águia de Marabá no Mangueirão e ficou com o título inédito da Supercopa Grão Pará 18.01.26 19h06 Futebol Com orçamento reduzido, Paysandu aposta na base e em reforços de perfil Série C Reformulação do elenco para 2026 reflete impacto do rebaixamento e exige paciência por resultados, avaliam analistas 18.01.26 8h00 Campeonato Paulista Corinthians x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (18/01) pelo Paulistão Corinthians e São Paulo jogam pelo Campeonato Paulista hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 18.01.26 12h00