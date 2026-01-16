Capa Jornal Amazônia
Águia de Marabá divulga imagens de como ficou o ônibus após acidente que vitimou preparador físico

Delegação Sub-20 do Águia retornava de São Paulo, após disputa da Copinha

O Liberal
fonte

Ônibus que transportava o Águia de Marabá (Gustavo Sousa / Águia de Marabá)

A viagem de retorno da delegação Sub-20 do Águia de Marabá foi marcada por uma tragédia na noite de quarta-feira (15). O ônibus que transportava a equipe paraense, após a participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior, se envolveu em um grave acidente ao colidir com uma carreta que estava parada na pista. O Águia de Marabá compartilhou fotos do ônibus, após o acidente.

VEJA AS IMAGENS

acidente águia

O impacto resultou na morte do preparador físico Hector Alves, que não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local. Os demais integrantes da delegação receberam atendimento e encaminhados aos hospitais próximos.

Esposa de preparador do Águia publica homenagem após acidente: 'Carta que meu bem nunca lerá'
Tailane Borges era casada com Hecton Alves, que morreu na última quinta-feira (15).

Saiba quem é o preparador físico do Águia de Marabá sub-20 que morreu em acidente
Ônibus da delegação se envolveu em acidente durante retorno da Copinha

Águia de Marabá divulga atualização sobre estado de saúde do técnico da equipe sub-20
Em comunicado, o clube informou que o treinador está na UTI e pediu cuidado e respeito na divulgação de informações sobre o quadro do profissional.

Por meio de sua assessoria de comunicação, o Águia de Marabá divulgou imagens que mostram a gravidade da colisão e o estado em que ficou o veículo após o choque. O clube ainda não informou detalhes sobre as circunstâncias do acidente

