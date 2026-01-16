Águia de Marabá divulga imagens de como ficou o ônibus após acidente que vitimou preparador físico Delegação Sub-20 do Águia retornava de São Paulo, após disputa da Copinha O Liberal 16.01.26 14h06 Ônibus que transportava o Águia de Marabá (Gustavo Sousa / Águia de Marabá) A viagem de retorno da delegação Sub-20 do Águia de Marabá foi marcada por uma tragédia na noite de quarta-feira (15). O ônibus que transportava a equipe paraense, após a participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior, se envolveu em um grave acidente ao colidir com uma carreta que estava parada na pista. O Águia de Marabá compartilhou fotos do ônibus, após o acidente. VEJA AS IMAGENS acidente águia Gustavo Sousa / Águia de Marabá Gustavo Sousa / Águia de Marabá Gustavo Sousa / Águia de Marabá Gustavo Sousa / Águia de Marabá Gustavo Sousa / Águia de Marabá Gustavo Sousa / Águia de Marabá O impacto resultou na morte do preparador físico Hector Alves, que não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local. Os demais integrantes da delegação receberam atendimento e encaminhados aos hospitais próximos. VEJA MAIS Esposa de preparador do Águia publica homenagem após acidente: 'Carta que meu bem nunca lerá' Tailane Borges era casada com Hecton Alves, que morreu na última quinta-feira (15). Saiba quem é o preparador físico do Águia de Marabá sub-20 que morreu em acidente Ônibus da delegação se envolveu em acidente durante retorno da Copinha Águia de Marabá divulga atualização sobre estado de saúde do técnico da equipe sub-20 Em comunicado, o clube informou que o treinador está na UTI e pediu cuidado e respeito na divulgação de informações sobre o quadro do profissional. Por meio de sua assessoria de comunicação, o Águia de Marabá divulgou imagens que mostram a gravidade da colisão e o estado em que ficou o veículo após o choque. O clube ainda não informou detalhes sobre as circunstâncias do acidente Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes águia de marabá acidente com ônibus COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A italiana Pisa x Atalanta: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/01) pelo Campeonato Italiano Pisa e Atalanta jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 16.01.26 15h45 Campeonato Alemão Werder Bremen x Eintracht: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/01) pela Bundesliga Werder Bremen e Eintracht Frankfurt jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 16.01.26 15h30 Futebol Águia de Marabá divulga imagens de como ficou o ônibus após acidente que vitimou preparador físico Delegação Sub-20 do Águia retornava de São Paulo, após disputa da Copinha 16.01.26 14h06 Série A saudita Al-Ittihad x Al-Ettifaq: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/01) pelo Campeonato Sau Al Ittihad e Al Ettifaq jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 16.01.26 13h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo: Marcos Braz destaca 'lado humano' e discute possível adiamento de jogo contra o Águia Dirigente afirmou que o clube é solidário à situação e aceita prováveis mudanças da data, desde que o novo cronograma não prejudique planejamento estabelecido. 16.01.26 11h58 Futebol Águia confirma final da Supercopa no domingo (18) e diz que logistica do Remo impediu adiamento Preparador físico da equipe sub-20 do Azulão morreu em acidente de ônibus com a delegação marabaense. 16.01.26 12h40 Futebol Águia de Marabá divulga atualização sobre estado de saúde do técnico da equipe sub-20 Em comunicado, o clube informou que o treinador está na UTI e pediu cuidado e respeito na divulgação de informações sobre o quadro do profissional. 16.01.26 10h51 Luto Corinthians, Palmeiras e Santos lamentam acidente com delegação sub-20 do Águia de Marabá Federação de São Paulo também prestou solidariedade ao clube paraense e determinou um minuto de silêncio nas próximas partidas da Copinha 16.01.26 8h34