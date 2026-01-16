Águia de Marabá divulga imagens de como ficou o ônibus após acidente que vitimou preparador físico

A viagem de retorno da delegação Sub-20 do Águia de Marabá foi marcada por uma tragédia na noite de quarta-feira (15). O ônibus que transportava a equipe paraense, após a participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior, se envolveu em um grave acidente ao colidir com uma carreta que estava parada na pista. O Águia de Marabá compartilhou fotos do ônibus, após o acidente.

O impacto resultou na morte do preparador físico Hector Alves, que não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local. Os demais integrantes da delegação receberam atendimento e encaminhados aos hospitais próximos.

Por meio de sua assessoria de comunicação, o Águia de Marabá divulgou imagens que mostram a gravidade da colisão e o estado em que ficou o veículo após o choque. O clube ainda não informou detalhes sobre as circunstâncias do acidente