Esposa de preparador do Águia publica homenagem após acidente: 'Carta que meu bem nunca lerá'

A esposa do preparador físico Hecton Alves, Tailane Borges, utilizou as redes sociais para prestar uma homenagem ao marido, vítima fatal de um acidente de ônibus envolvendo a equipe sub-20 do Águia de Marabá. A delegação retornava ao Pará na última quinta-feira (15) após a participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Tailane compartilhou a imagem de uma carta de boas-vindas que havia preparado para o retorno do marido. No texto, ela expressava o orgulho pela trajetória de Hecton na competição e a expectativa da família pelo reencontro. Na publicação, a viúva lamentou: "A carta que meu bem nunca lerá".

Veja a mensagem:

"Meu bem, seja muito bem-vindo de volta para casa! Foram dias de saudade, mas também de muito orgulho por ver você ter trabalhado junto ao Águia de Marabá com tanta dedicação. Hoje nosso lar volta a ficar completo."

O acidente

O ônibus que transportava a delegação do "Azulão" sofreu o acidente enquanto cumpria o trajeto de volta após a eliminação da equipe na Copinha. Hecton Alves não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O treinador da equipe, Ronan Tyezer, ficou gravemente ferido e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Gurupi, no Tocantins.

O acidente gerou grande comoção no meio esportivo e clubes paraenses e paulistas, como Santos, Corinthians e Palmeiras, prestaram solidariedade. A Federação Paulista de Futebol (FPF-SP) também se pronunciou e anunciou que os jogos da Copinha terão um minuto de silêncio em homenagem ao preparador físico.