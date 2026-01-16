Esposa de preparador do Águia publica homenagem após acidente: 'Carta que meu bem nunca lerá' Tailane Borges era casada com Hecton Alves, que morreu na última quinta-feira (15). Caio Maia 16.01.26 11h28 Esposa de preparador físico do Águia morto em acidente compartilha carta ao marido (Divulgação/ Instagram) A esposa do preparador físico Hecton Alves, Tailane Borges, utilizou as redes sociais para prestar uma homenagem ao marido, vítima fatal de um acidente de ônibus envolvendo a equipe sub-20 do Águia de Marabá. A delegação retornava ao Pará na última quinta-feira (15) após a participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tailane compartilhou a imagem de uma carta de boas-vindas que havia preparado para o retorno do marido. No texto, ela expressava o orgulho pela trajetória de Hecton na competição e a expectativa da família pelo reencontro. Na publicação, a viúva lamentou: "A carta que meu bem nunca lerá". Veja a mensagem: "Meu bem, seja muito bem-vindo de volta para casa! Foram dias de saudade, mas também de muito orgulho por ver você ter trabalhado junto ao Águia de Marabá com tanta dedicação. Hoje nosso lar volta a ficar completo." O acidente O ônibus que transportava a delegação do "Azulão" sofreu o acidente enquanto cumpria o trajeto de volta após a eliminação da equipe na Copinha. Hecton Alves não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O treinador da equipe, Ronan Tyezer, ficou gravemente ferido e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Gurupi, no Tocantins. O acidente gerou grande comoção no meio esportivo e clubes paraenses e paulistas, como Santos, Corinthians e Palmeiras, prestaram solidariedade. A Federação Paulista de Futebol (FPF-SP) também se pronunciou e anunciou que os jogos da Copinha terão um minuto de silêncio em homenagem ao preparador físico. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia águia de marabá COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Águia confirma final da Supercopa no domingo (18) e diz que logistica do Remo impediu adiamento Preparador físico da equipe sub-20 do Azulão morreu em acidente de ônibus com a delegação marabaense. 16.01.26 12h40 Futebol Esposa de preparador do Águia publica homenagem após acidente: 'Carta que meu bem nunca lerá' Tailane Borges era casada com Hecton Alves, que morreu na última quinta-feira (15). 16.01.26 11h28 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (16/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Série A Saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira 16.01.26 7h00 LUTO Clubes paraenses se solidarizam após acidente com morte envolvendo sub-20 do Águia de Marabá Ônibus que levava a delegação para Marabá colidiu com caminhão na cidade de Crixás, no Tocantins; preparador físico morreu e técnico ficou gravemente ferido 15.01.26 22h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES Luto Corinthians, Palmeiras e Santos lamentam acidente com delegação sub-20 do Águia de Marabá Federação de São Paulo também prestou solidariedade ao clube paraense e determinou um minuto de silêncio nas próximas partidas da Copinha 16.01.26 8h34 Futebol Águia de Marabá divulga atualização sobre estado de saúde do técnico da equipe sub-20 Em comunicado, o clube informou que o treinador está na UTI e pediu cuidado e respeito na divulgação de informações sobre o quadro do profissional. 16.01.26 10h51 Vice do Águia diz que clube vai pedir adiamento da Supercopa Grão-Pará após acidente; FPF avalia Acidente, que envolveu a equipe sub-20 do clube, ocorreu na noite da última quinta-feira (15), em Tocantins, e deixou uma pessoa morta 16.01.26 9h53 URGENTE Ônibus com delegação sub-20 do Águia de Marabá sofre acidente; um morreu Jogadores e comissão técnica voltavam da cidade de Guaratinguetá (SP) para Marabá (PA) quando ônibus colidiu com caminhão no estado do Tocantins 15.01.26 20h51