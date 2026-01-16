Águia de Marabá divulga atualização sobre estado de saúde do técnico da equipe sub-20 Em comunicado, o clube informou que o treinador está na UTI e pediu cuidado e respeito na divulgação de informações sobre o quadro do profissional. O Liberal 16.01.26 10h51 Técnico está em tratamento na UTI (Gustavo Sousa / Águia de Marabá) O Águia de Marabá divulgou uma nota sobre o estado de saúde do treinador da equipe sub-20, Ronan Tyezer, que ficou gravemente ferido no acidente envolvendo o ônibus da delegação marabaense, ocorrido na noite de quinta-feira (15). Segundo o clube, o técnico está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Gurupi, no Tocantins. Ainda na nota, o Águia pediu respeito aos familiares e cuidado com a divulgação de informações falsas, a fim de evitar “transtornos e desinformação”. “Informamos que o treinador do sub-20, Ronan Tyezer, segue internado na UTI do Hospital Regional de Gurupi, sob cuidados da equipe de terapia intensiva”, comunicou o clube. VEJA MAIS Corinthians, Palmeiras e Santos lamentam acidente com delegação sub-20 do Águia de Marabá Federação de São Paulo também prestou solidariedade ao clube paraense e determinou um minuto de silêncio nas próximas partidas da Copinha Vice do Águia diz que clube vai pedir adiamento da Supercopa Grão-Pará após acidente; FPF avalia Acidente, que envolveu a equipe sub-20 do clube, ocorreu na noite da última quinta-feira (15), em Tocantins, e deixou uma pessoa morta Clubes paraenses se solidarizam após acidente com morte envolvendo sub-20 do Águia de Marabá Ônibus que levava a delegação para Marabá colidiu com caminhão na cidade de Crixás, no Tocantins; preparador físico morreu e técnico ficou gravemente ferido “Qualquer outra informação divergente não procede. Pedimos, com respeito e responsabilidade, que sejam preservados os familiares neste momento delicado e que não sejam compartilhadas ou divulgadas notícias falsas, a fim de evitar desinformação e transtornos”, acrescentou o Azulão. O que aconteceu A delegação sub-20 do Águia de Marabá retornava de Taubaté, em São Paulo, após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, quando, segundo informações do clube, o ônibus colidiu com um caminhão que estava parado na estrada sem sinalização, na noite da última quinta-feira (15), no Tocantins. O preparador físico Hecton Alves morreu no local, e o treinador Ronan Tyezer ficou gravemente ferido. Felizmente, jogadores e outros membros da delegação do Azulão não sofreram ferimentos graves. O acidente gerou grande comoção no meio esportivo, e clubes paraenses e paulistas, como Santos, Corinthians e Palmeiras, prestaram solidariedade. A Federação Paulista de Futebol (FPF-SP) também se pronunciou e anunciou que os jogos da Copinha terão um minuto de silêncio em homenagem ao preparador físico. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes águia de marabá acidente sub- 20 águia de marabá futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Do chão simples ao topo do empreendedorismo: a trajetória de Antônio Turu no nordeste paraense 16.01.26 15h48 Futebol Remo diz que aceitou adiar Supercopa após acidente, mas questionou data sugerida pelo Águia Em pronunciamento publicado nas redes sociais, Marcos Braz demonstrou solidariedade às vítimas do acidente sofrido pela equipe sub-20 do Azulão. 16.01.26 14h39 Futebol Águia de Marabá divulga imagens de como ficou o ônibus após acidente que vitimou preparador físico Delegação Sub-20 do Águia retornava de São Paulo, após disputa da Copinha 16.01.26 14h06 FUTEBOL Argentino 'fura' o Remo nas redes sociais e é mais um gringo contratado no Leão Azul Rafael Monti, de 26 anos, vai defender o Remo na Série A 16.01.26 12h55 MAIS LIDAS EM ESPORTES PATRICK Remo anuncia meio-campo com passagens por grandes clubes brasileiros Com carreira consolidada no futebol brasileiro, Patrick viveu seu auge entre 2018 e 2021, defendendo o Internacional 16.01.26 20h36 Cruzeiro bate Santos e avança às quartas de final da Copa São Paulo de Juniores 16.01.26 23h52 Massis Jr. admite estar afastado do São Paulo e promete cuidado: 'Maior que qualquer dirigente' 16.01.26 23h42 VAI SER ADIADO? Remo x Águia de Marabá na Supercopa Grão-Pará: após acidente com time da Copinha, final vira dúvida Tragédia envolvendo delegação sub-20 pode impactar realização da Supercopa Grão-Pará 15.01.26 22h10