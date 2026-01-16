Águia de Marabá divulga atualização sobre estado de saúde do técnico da equipe sub-20

O Águia de Marabá divulgou uma nota sobre o estado de saúde do treinador da equipe sub-20, Ronan Tyezer, que ficou gravemente ferido no acidente envolvendo o ônibus da delegação marabaense, ocorrido na noite de quinta-feira (15). Segundo o clube, o técnico está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Gurupi, no Tocantins.

Ainda na nota, o Águia pediu respeito aos familiares e cuidado com a divulgação de informações falsas, a fim de evitar “transtornos e desinformação”.

“Informamos que o treinador do sub-20, Ronan Tyezer, segue internado na UTI do Hospital Regional de Gurupi, sob cuidados da equipe de terapia intensiva”, comunicou o clube.

“Qualquer outra informação divergente não procede. Pedimos, com respeito e responsabilidade, que sejam preservados os familiares neste momento delicado e que não sejam compartilhadas ou divulgadas notícias falsas, a fim de evitar desinformação e transtornos”, acrescentou o Azulão.

O que aconteceu

A delegação sub-20 do Águia de Marabá retornava de Taubaté, em São Paulo, após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, quando, segundo informações do clube, o ônibus colidiu com um caminhão que estava parado na estrada sem sinalização, na noite da última quinta-feira (15), no Tocantins.

O preparador físico Hecton Alves morreu no local, e o treinador Ronan Tyezer ficou gravemente ferido. Felizmente, jogadores e outros membros da delegação do Azulão não sofreram ferimentos graves.

O acidente gerou grande comoção no meio esportivo, e clubes paraenses e paulistas, como Santos, Corinthians e Palmeiras, prestaram solidariedade. A Federação Paulista de Futebol (FPF-SP) também se pronunciou e anunciou que os jogos da Copinha terão um minuto de silêncio em homenagem ao preparador físico.