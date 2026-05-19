Final entre Paysandu e Nacional-AM terá arrecadação de alimentos não perecíveis Iniciativa do TRT-8 visa atender famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade social. Caio Maia 19.05.26 16h23 Além da disputa em campo entre Paysandu e Nacional-AM, o duelo desta quarta-feira (20), pela Copa Norte, também terá caráter solidário no estádio Mangueirão. A partida, marcada para as 20h, em Belém, contará com arrecadação de alimentos não perecíveis como parte da programação da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista 2026, promovida pela Justiça do Trabalho. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A ação integra a campanha “Um acordo muda o jogo — e a solidariedade também!”, desenvolvida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8) em parceria com Remo e Paysandu. A iniciativa incentiva os torcedores a doarem 1 kg de alimento não perecível durante os jogos dos clubes paraenses até o próximo dia 29 de maio. VEJA MAIS Copa Norte: Júlio César Nunes deixa o Águia, fecha com o Nacional-AM e estreia contra o Paysandu Treinador deixa o Águia de Marabá para assumir o Naça antes da final da Copa Norte contra o Papão Antes da final da Copa Norte contra o Paysandu, técnico deixa o Nacional-AM Thiago Gomes deixou o Leão amazonense. Um grande conhecido do futebol paraense assumirá o time. Mesmo derrotado fora de casa, Paysandu fecha rodada na liderança da Série C Resultados dos concorrentes mantêm o Papão na ponta da tabela após a sétima rodada do Brasileiro Os alimentos arrecadados serão destinados à Associação Civil Pará Solidário e à Aldeia Tupan – Cacica Kumanai Tembé, com o objetivo de atender famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade social. A mobilização é organizada pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (Nupemec) e pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc-JT). Antes da bola rolar, servidores da Justiça do Trabalho entrarão em campo com faixas da campanha, reforçando a mensagem de incentivo à conciliação, ao diálogo e à solidariedade. A Semana Nacional da Conciliação Trabalhista será realizada em todo o país entre os dias 25 e 29 de maio. Inspirada no clima da Copa do Mundo, a edição deste ano adota o slogan “Um acordo muda o jogo” e busca ampliar a realização de acordos trabalhistas em mutirões promovidos pela Justiça do Trabalho. Coordenada nacionalmente pela vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), a campanha chega à décima edição em 2026 e conta com a participação dos 24 Tribunais Regionais do Trabalho do país. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Marcinho projeta final da Copa Norte e admite querer a 'forra' do Paysandu contra o Nacional Papão encara os amazonenses nesta terça-feira, no Mangueirão, tentando abrir vantagem antes da decisão em Manaus; equipes se reencontram após goleada por 7 a 0 do Nacional 19.05.26 17h12 Futebol Final entre Paysandu e Nacional-AM terá arrecadação de alimentos não perecíveis Iniciativa do TRT-8 visa atender famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade social. 19.05.26 16h23 Futebol Águia anuncia ídolo do Internacional-RS como técnico para a sequência da temporada Treinador substitui Júlio César Nunes, que saiu do Azulão para assumir o Nacional-AM. 19.05.26 12h44 mudança Copa Norte: Júlio César Nunes deixa o Águia, fecha com o Nacional-AM e estreia contra o Paysandu Treinador deixa o Águia de Marabá para assumir o Naça antes da final da Copa Norte contra o Papão 18.05.26 22h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada. 18.05.26 15h02 Futebol Águia anuncia ídolo do Internacional-RS como técnico para a sequência da temporada Treinador substitui Júlio César Nunes, que saiu do Azulão para assumir o Nacional-AM. 19.05.26 12h44 SERÁ? Antes da final da Copa Norte contra o Paysandu, técnico deixa o Nacional-AM Thiago Gomes deixou o Leão amazonense. Um grande conhecido do futebol paraense assumirá o time. 18.05.26 18h55 mudança Copa Norte: Júlio César Nunes deixa o Águia, fecha com o Nacional-AM e estreia contra o Paysandu Treinador deixa o Águia de Marabá para assumir o Naça antes da final da Copa Norte contra o Papão 18.05.26 22h02