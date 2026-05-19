Final entre Paysandu e Nacional-AM terá arrecadação de alimentos não perecíveis

Além da disputa em campo entre Paysandu e Nacional-AM, o duelo desta quarta-feira (20), pela Copa Norte, também terá caráter solidário no estádio Mangueirão. A partida, marcada para as 20h, em Belém, contará com arrecadação de alimentos não perecíveis como parte da programação da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista 2026, promovida pela Justiça do Trabalho.

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A ação integra a campanha “Um acordo muda o jogo — e a solidariedade também!”, desenvolvida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8) em parceria com Remo e Paysandu. A iniciativa incentiva os torcedores a doarem 1 kg de alimento não perecível durante os jogos dos clubes paraenses até o próximo dia 29 de maio.

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Os alimentos arrecadados serão destinados à Associação Civil Pará Solidário e à Aldeia Tupan – Cacica Kumanai Tembé, com o objetivo de atender famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade social.

A mobilização é organizada pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (Nupemec) e pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc-JT). Antes da bola rolar, servidores da Justiça do Trabalho entrarão em campo com faixas da campanha, reforçando a mensagem de incentivo à conciliação, ao diálogo e à solidariedade.

A Semana Nacional da Conciliação Trabalhista será realizada em todo o país entre os dias 25 e 29 de maio. Inspirada no clima da Copa do Mundo, a edição deste ano adota o slogan “Um acordo muda o jogo” e busca ampliar a realização de acordos trabalhistas em mutirões promovidos pela Justiça do Trabalho.

Coordenada nacionalmente pela vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), a campanha chega à décima edição em 2026 e conta com a participação dos 24 Tribunais Regionais do Trabalho do país.