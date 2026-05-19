Atletismo paraense garante vagas nos Jogos da Juventude e reforça força das categorias de base

O atletismo paraense terá representantes nos Jogos da Juventude 2026. Jovens atletas revelados por projetos de formação esportiva do Governo do Pará conquistaram vagas para a competição nacional após o desempenho nos Jogos Estudantis Paraenses (JEPS), uma das principais disputas escolares do Estado.

Cerca de dez atletas das categorias de base participaram de um encontro com a secretária estadual de Esporte e Lazer, Ana Paula Alves, ao lado de professores e familiares. Os classificados fazem parte dos programas Bolsa Talento e Talentos Esportivos, desenvolvidos pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).

A edição dos Jogos da Juventude será realizada entre os dias 19 de outubro e 3 de novembro, em Foz do Iguaçu, reunindo atletas de todo o país.

Durante o encontro, Ana Paula Alves destacou o crescimento do esporte de base no Pará e a importância do incentivo aos jovens atletas. “Esses resultados mostram o potencial dos nossos atletas e a força do investimento no esporte como ferramenta de oportunidade e transformação social”, afirmou.

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O professor Anadilson Silva também ressaltou o trabalho desenvolvido na preparação dos competidores. Segundo ele, as classificações refletem o comprometimento dos atletas ao longo da temporada. “É uma conquista construída com muito treinamento, disciplina e dedicação diária”, comentou.

Os atletas fazem parte de programas estaduais voltados ao desenvolvimento esportivo. O Bolsa Talento oferece auxílio financeiro para atletas e técnicos, enquanto o Talentos Esportivos atua na formação e preparação técnica de jovens em diferentes modalidades.

Em 2026, o Governo do Pará ampliou o investimento no Bolsa Talento, contemplando 193 atletas e treinadores de 18 modalidades esportivas, entre olímpicas e paralímpicas. O aporte total é próximo de R$ 2 milhões.

Já o projeto Talentos Esportivos reúne atualmente mais de 1.500 participantes e oferece atividades em modalidades como atletismo, vôlei, futsal, ginástica artística, natação, tênis de mesa e muay thai. Os treinamentos são realizados em espaços como a Tuna Luso Brasileira, o Mangueirão, o Mangueirinho e a Universidade do Estado do Pará (Uepa).