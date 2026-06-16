Mbappé decide, França supera susto inicial e estreia com vitória sobre Senegal

A França precisou suportar a pressão antes de confirmar o favoritismo na estreia da Copa do Mundo. Nesta terça-feira (16), no Estádio de Nova York, os franceses derrotaram Senegal por 3 a 1, em uma partida que teve dois tempos distintos e brilho decisivo de Kylian Mbappé.

Quem esperava um domínio absoluto dos atuais candidatos ao título encontrou um Senegal corajoso e competitivo. Durante boa parte do primeiro tempo, a equipe africana equilibrou as ações e criou as melhores oportunidades da partida. Nicolas Jackson esteve perto de abrir o placar aos 25 minutos, ao acertar a trave após escapar pela esquerda. Pouco antes do intervalo, Sarr também desperdiçou uma chance clara diante de Maignan.

França x Senegal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal

A França teve mais posse de bola, mas encontrou dificuldades para transformar o controle em oportunidades reais. O cenário mudou após o intervalo. Mais agressiva e veloz, a seleção francesa passou a ocupar o campo ofensivo e pressionar a defesa senegalesa.

França x Senegal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal

A partida ainda teve um momento de tensão aos 12 minutos da etapa final. Mbappé caiu na área após disputa com Mané, o VAR recomendou revisão, mas o árbitro manteve a decisão de campo e não marcou pênalti.

VEJA MAIS

A resposta francesa veio com bola rolando. Aos 20 minutos, Mbappé recebeu passe de Olise e bateu cruzado para abrir o placar. A vantagem trouxe tranquilidade aos europeus, que ampliaram aos 36, quando Barcola aproveitou assistência de Rabiot e encobriu o goleiro com categoria.

Nos acréscimos, Mbaye descontou para Senegal após jogada individual pela direita e chegou a reacender a esperança africana. Mas a reação durou pouco. Logo na sequência, Mbappé apareceu novamente e acertou um belo chute de fora da área para decretar a vitória francesa por 3 a 1.

Com o resultado, a França soma os primeiros três pontos e assume provisoriamente a liderança do grupo, enquanto aguarda o complemento da rodada.