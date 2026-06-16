Mbappé decide, França supera susto inicial e estreia com vitória sobre Senegal Após primeiro tempo equilibrado e chances desperdiçadas pelos africanos, franceses cresceram na etapa final e venceram por 3 a 1 em Nova York O Liberal 16.06.26 18h22 os franceses derrotaram Senegal em uma partida com brilho decisivo de Kylian Mbappé. (Tarso Sarraf / O Liberal) A França precisou suportar a pressão antes de confirmar o favoritismo na estreia da Copa do Mundo. Nesta terça-feira (16), no Estádio de Nova York, os franceses derrotaram Senegal por 3 a 1, em uma partida que teve dois tempos distintos e brilho decisivo de Kylian Mbappé. Quem esperava um domínio absoluto dos atuais candidatos ao título encontrou um Senegal corajoso e competitivo. Durante boa parte do primeiro tempo, a equipe africana equilibrou as ações e criou as melhores oportunidades da partida. Nicolas Jackson esteve perto de abrir o placar aos 25 minutos, ao acertar a trave após escapar pela esquerda. Pouco antes do intervalo, Sarr também desperdiçou uma chance clara diante de Maignan. França x Senegal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal A França teve mais posse de bola, mas encontrou dificuldades para transformar o controle em oportunidades reais. O cenário mudou após o intervalo. Mais agressiva e veloz, a seleção francesa passou a ocupar o campo ofensivo e pressionar a defesa senegalesa. França x Senegal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal A partida ainda teve um momento de tensão aos 12 minutos da etapa final. Mbappé caiu na área após disputa com Mané, o VAR recomendou revisão, mas o árbitro manteve a decisão de campo e não marcou pênalti. VEJA MAIS Vampeta detona Neymar na Copa do Mundo e fala em 'acordão' por camisa 10 Pentacampeão com a Seleção Brasileira afirmou que atacante não tem condições físicas de disputar o Mundial e criticou comportamento do jogador antes da convocação Brasil x Haiti: Estação das Docas terá transmissão gratuita em Belém Arena Estação volta a receber torcedores na sexta-feira (19), com telões, programação musical e opções gastronômicas durante a Copa do Mundo Curte uma área reservada? Veja como é e quanto custa a área VIP ao redor dos estádios da Copa Área conta com atrações musicais, lojas oficiais, além de bebidas e comidas inclusas no pacote A resposta francesa veio com bola rolando. Aos 20 minutos, Mbappé recebeu passe de Olise e bateu cruzado para abrir o placar. A vantagem trouxe tranquilidade aos europeus, que ampliaram aos 36, quando Barcola aproveitou assistência de Rabiot e encobriu o goleiro com categoria. Nos acréscimos, Mbaye descontou para Senegal após jogada individual pela direita e chegou a reacender a esperança africana. Mas a reação durou pouco. Logo na sequência, Mbappé apareceu novamente e acertou um belo chute de fora da área para decretar a vitória francesa por 3 a 1. Com o resultado, a França soma os primeiros três pontos e assume provisoriamente a liderança do grupo, enquanto aguarda o complemento da rodada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol copa do mundo 2026 frança x senegal futebol internacional jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 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