Ex-Águia de Marabá, Kukri celebra chegada ao Coritiba: ‘Me receberam de braços abertos’ Volante paraense de origem indígena foi anunciado pelo Coxa e destacou a boa recepção no clube O Liberal 17.06.26 10h37 Jogador foi destaque no Águia de Marabá (Jhone Freires) O Coritiba-PR anunciou oficialmente, na última terça-feira, o volante Kukri, ex-Águia de Marabá. O jogador paraense de origem indígena fará parte da equipe sub-20 do Coxa, pelo menos até janeiro de 2027. O acerto entre o Águia de Marabá e o Coritiba foi oficializado em maio. Por meio de nota, o Azulão informou que o contrato foi firmado por meio de empréstimo até o início de 2027. "A adaptação está sendo incrível, me receberam de braços abertos. Agora vamos fazer um excelente trabalho. Eu [ainda] estou me acostumando porque é muito frio. Lá era muito quente, jogava lá e vim para cá. Estou me acostumando com o clima", comentou Kukri em entrevista à TV Coxa. VEJA MAIS Nos pênaltis, Urumajó elimina o Paragominas e confirma acesso à elite do futebol paraense Equipe de Augusto Corrêa venceu o Paragominas nos pênaltis após empate sem gols e garantiu vaga na final da Série A2 e no Parazão de 2027 CBF divulga tabela detalhada na Série D; veja adversários do Águia e da Tuna na competição Série D entra na fase de mata-mata e com dois paraenses na disputa pelo sonho do acesso à Série C Carrasco do Brasil na Copa é oficializado como reforço do Águia de Marabá; entenda Snayjder Farias da Silva, atleta nascido em 2010 e batizado em homenagem ao craque da Holanda, está apto a disputar competições oficiais pelo clube paraense. Aos 19 anos, Kukri é considerado uma das promessas do futebol paraense. Natural da aldeia Krijõhêrékatêjê, localizada na Terra Indígena Mãe Maria, no sudeste do Pará, o jogador começou a carreira no Gavião Kyikatejê, time indígena do Pará. Após se destacar na equipe, foi contratado pelo Azulão. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Em 2025, o volante foi integrado ao elenco profissional do Águia, disputou 26 jogos e marcou dois gols. Em 2026, atuou em 24 partidas, sendo 17 como titular, e marcou outros três gols. Além disso, Kukri foi um dos destaques da Copinha 2026, tendo balançado as redes três vezes em três jogos. O desempenho chamou a atenção do Coxa, que procurou a equipe paraense e acertou o empréstimo. O jogador deve fazer sua estreia com a camisa do Coritiba-PR nesta quarta-feira (17), contra o Athletico-PR, em jogo válido pela semifinal da Série B do Campeonato Brasileiro Sub-20. A expectativa é que o volante também seja utilizado pelo clube na Copa Paraná, que será disputada no segundo semestre. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes águia de marabá coritiba COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. 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