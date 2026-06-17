Ex-Águia de Marabá, Kukri celebra chegada ao Coritiba: ‘Me receberam de braços abertos’

O Coritiba-PR anunciou oficialmente, na última terça-feira, o volante Kukri, ex-Águia de Marabá. O jogador paraense de origem indígena fará parte da equipe sub-20 do Coxa, pelo menos até janeiro de 2027.

O acerto entre o Águia de Marabá e o Coritiba foi oficializado em maio. Por meio de nota, o Azulão informou que o contrato foi firmado por meio de empréstimo até o início de 2027.

"A adaptação está sendo incrível, me receberam de braços abertos. Agora vamos fazer um excelente trabalho. Eu [ainda] estou me acostumando porque é muito frio. Lá era muito quente, jogava lá e vim para cá. Estou me acostumando com o clima", comentou Kukri em entrevista à TV Coxa.

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Aos 19 anos, Kukri é considerado uma das promessas do futebol paraense. Natural da aldeia Krijõhêrékatêjê, localizada na Terra Indígena Mãe Maria, no sudeste do Pará, o jogador começou a carreira no Gavião Kyikatejê, time indígena do Pará. Após se destacar na equipe, foi contratado pelo Azulão.

Em 2025, o volante foi integrado ao elenco profissional do Águia, disputou 26 jogos e marcou dois gols. Em 2026, atuou em 24 partidas, sendo 17 como titular, e marcou outros três gols. Além disso, Kukri foi um dos destaques da Copinha 2026, tendo balançado as redes três vezes em três jogos.

O desempenho chamou a atenção do Coxa, que procurou a equipe paraense e acertou o empréstimo. O jogador deve fazer sua estreia com a camisa do Coritiba-PR nesta quarta-feira (17), contra o Athletico-PR, em jogo válido pela semifinal da Série B do Campeonato Brasileiro Sub-20. A expectativa é que o volante também seja utilizado pelo clube na Copa Paraná, que será disputada no segundo semestre.