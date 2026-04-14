Influencer exalta torcedor de Belém e cutuca realidade do futebol em Manaus; vídeo Criador de conteúdo aponta diferença no apoio local e diz que 'o Brasil precisa aprender com o torcedor paraense' O Liberal 14.04.26 20h31 Carter em um jogo do Amazonas. (Reprodução / @essediafoilouco) Um relato nas redes sociais reacendeu a rivalidade entre Pará e Amazonas quando um criador de conteúdo amazonense comparou o comportamento das torcidas locais e colocou Belém como exemplo de apoio ao futebol regional. Ao comentar a realidade de Manaus, o influenciador conhecido como Carter (@essediafoilouco) destacou a forte cultura de torcer por clubes do eixo Sul-Sudeste, como Flamengo, Vasco, Palmeiras, São Paulo e Corinthians, enquanto os times locais ainda enfrentam dificuldades para atrair público aos estádios. “Fui no jogo do Nacional contra o Manaus com pouca gente num estádio gigante. O estádio é lindo, moderno, merecia um público maior”, relatou. Ele também citou a partida do Amazonas, líder da Série C, que teve presença um pouco maior, mas ainda abaixo do esperado. Apesar da crítica, o amazonense fez questão de pontuar que não vê problema em torcer por clubes de fora. “A paixão pelo futebol não reconhece limites geográficos”, disse, reforçando que o ponto central é a falta de apoio ao futebol local. VEJA MAIS Nacional celebra vitória histórica sobre o Paysandu e fim de tabu de 25 anos: 'Uma história escrita' Naça venceu o Papão por 7 a 0 na última quinta-feira (9), pela Copa Norte Contra o Nacional, Paysandu sofre a segunda pior goleada do século Time bicolor perdeu por 7 a 0 em Manaus, pela terceira rodada da Copa Norte Nacional 'massacra' o Paysandu na Arena da Amazônia e aplica goleada histórica pela Copa Norte Os bicolores sofreram do início ao fim e viram o Nacional empilhar um gol atrás do outro, até alcançar o 'famoso' 7 a 0 Na comparação, Belém foi colocada como referência nacional. “O Brasil inteiro precisa aprender com o torcedor de Belém”, afirmou. Segundo ele, mesmo com a presença de torcedores de equipes do eixo, a maioria da população paraense mantém apoio forte e constante a Remo e Paysandu. O criador ainda destacou que a força dos clubes passa diretamente pela presença da torcida nos estádios. “O que faz um clube grande é a presença do torcedor”, declarou, defendendo que o incentivo às novas gerações é fundamental para o futuro das arquibancadas. A fala ganhou repercussão justamente pelo histórico de rivalidade entre as duas maiores cidades da Amazônia. Desta vez, porém, o reconhecimento veio do outro lado, colocando o torcedor paraense como exemplo em um debate que vai além das quatro linhas. Em seu canal no Youtube, o influenciador tem vários vídeos onde aparece no Mangueirão, em dia de Re-Pa. Veja: Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol futebol do norte rivalidade pará x amazonas futebol da amazônia re-pa jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 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