Nacional celebra vitória histórica sobre o Paysandu e fim de tabu de 25 anos: 'Uma história escrita' Naça venceu o Papão por 7 a 0 na última quinta-feira (9), pela Copa Norte O Liberal 10.04.26 10h45 Goleada foi a segunda maior já sofrida pelo Bicola no século (João Vitor Normando \ Paysandu) O Nacional-AM aplicou uma sonora goleada no Paysandu na noite da última quinta-feira (9), na Arena Amazônia, em Manaus. A equipe amazonense venceu por 7 a 0. Por meio das redes sociais, o Naça celebrou o triunfo sobre o Bicola, que veio após 25 anos de tabu. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu "Mais uma história escrita. Mais um tabu quebrado", escreveu o clube nas redes sociais. "Depois de 25 anos, o Nacional voltou a vencer o Paysandu. Não foi sorte. Não foi acaso. Foi domínio, controle e imposição do início ao fim: 7 a 0. Uma vitória histórica, em casa, jogando para frente", completou a equipe. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Até então, a última vitória do Nacional sobre o Paysandu havia sido em 2001, quando o time amazonense superou o Bicola por 3 a 0 na Copa do Brasil. Após isso, foram sete partidas, com três triunfos para o Papão e quatro empates. VEJA MAIS Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado Contra o Nacional, Paysandu sofre a segunda pior goleada do século Time bicolor perdeu por 7 a 0 em Manaus, pela terceira rodada da Copa Norte Nacional 'massacra' o Paysandu na Arena da Amazônia e aplica goleada histórica pela Copa Norte Os bicolores sofreram do início ao fim e viram o Nacional empilhar um gol atrás do outro, até alcançar o 'famoso' 7 a 0 Com isso, no retrospecto de confrontos entre as equipes, o Naça chega à sétima vitória sobre os bicolores. No total, foram 34 partidas disputadas entre os times. O Paysandu segue com uma larga vantagem, de 16 vitórias, além de 12 empates. Goleada histórica O placar de 7 a 0 entrou para a história do Nacional e do Papão. Este resultado foi o pior do Paysandu no século. A maior goleada sofrida pelo clube bicolor foi o 9 a 0 para o Paulista, na Série B de 2006. O Bicola já havia sofrido uma goleada por sete gols de diferença antes: contra o São Paulo, em 2004, pela Série A. Naquela ocasião, o time bicolor também perdeu por 7 a 0. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu nacional copa norte COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU futebol Nacional celebra vitória histórica sobre o Paysandu e fim de tabu de 25 anos: 'Uma história escrita' Naça venceu o Papão por 7 a 0 na última quinta-feira (9), pela Copa Norte 10.04.26 10h45 FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58 futebol Contra o Nacional, Paysandu sofre a segunda pior goleada do século Time bicolor perdeu por 7 a 0 em Manaus, pela terceira rodada da Copa Norte 10.04.26 9h16 Futebol Nacional 'massacra' o Paysandu na Arena da Amazônia e aplica goleada histórica pela Copa Norte Os bicolores sofreram do início ao fim e viram o Nacional empilhar um gol atrás do outro, até alcançar o 'famoso' 7 a 0 09.04.26 22h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Nacional 'massacra' o Paysandu na Arena da Amazônia e aplica goleada histórica pela Copa Norte Os bicolores sofreram do início ao fim e viram o Nacional empilhar um gol atrás do outro, até alcançar o 'famoso' 7 a 0 09.04.26 22h39 futebol Contra o Nacional, Paysandu sofre a segunda pior goleada do século Time bicolor perdeu por 7 a 0 em Manaus, pela terceira rodada da Copa Norte 10.04.26 9h16 FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Brasileirão e os campeonatos alemão, espanhol, inglês e italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira 10.04.26 7h00