Nacional celebra vitória histórica sobre o Paysandu e fim de tabu de 25 anos: 'Uma história escrita'

O Nacional-AM aplicou uma sonora goleada no Paysandu na noite da última quinta-feira (9), na Arena Amazônia, em Manaus. A equipe amazonense venceu por 7 a 0. Por meio das redes sociais, o Naça celebrou o triunfo sobre o Bicola, que veio após 25 anos de tabu.

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"Mais uma história escrita. Mais um tabu quebrado", escreveu o clube nas redes sociais. "Depois de 25 anos, o Nacional voltou a vencer o Paysandu. Não foi sorte. Não foi acaso. Foi domínio, controle e imposição do início ao fim: 7 a 0. Uma vitória histórica, em casa, jogando para frente", completou a equipe.

Até então, a última vitória do Nacional sobre o Paysandu havia sido em 2001, quando o time amazonense superou o Bicola por 3 a 0 na Copa do Brasil. Após isso, foram sete partidas, com três triunfos para o Papão e quatro empates.

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Com isso, no retrospecto de confrontos entre as equipes, o Naça chega à sétima vitória sobre os bicolores. No total, foram 34 partidas disputadas entre os times. O Paysandu segue com uma larga vantagem, de 16 vitórias, além de 12 empates.

Goleada histórica

O placar de 7 a 0 entrou para a história do Nacional e do Papão. Este resultado foi o pior do Paysandu no século. A maior goleada sofrida pelo clube bicolor foi o 9 a 0 para o Paulista, na Série B de 2006.

O Bicola já havia sofrido uma goleada por sete gols de diferença antes: contra o São Paulo, em 2004, pela Série A. Naquela ocasião, o time bicolor também perdeu por 7 a 0.