O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais

Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado

O Liberal
fonte

Time bicolor sofreu a segunda maior goleada do time no século (João Vitor Normando / Paysandu)

O Paysandu viveu uma noite para esquecer na última quinta-feira (9), na Arena Amazônia, em Manaus. Pela terceira rodada da Copa Norte, o Papão foi goleado por 7 a 0 pelo Nacional-AM, o que marcou a segunda pior goleada do século do time bicolor. Com o resultado, nas redes sociais, o clube bicolor não compartilhou o placar final do jogo.

Como de costume, os clubes compartilham uma arte com o resultado dos jogos, mas, no caso do duelo contra o Nacional, o Papão postou apenas uma arte de "fim de jogo", sem o placar.

O clube até compartilhou o resultado do primeiro tempo, que terminou 3 a 0 para o Naça, mas, após sofrer mais quatro gols, o Paysandu evitou falar sobre a goleada nas redes. Além disso, não houve coletiva pós-jogo, como de costume. quem comandou a equipe foi o auxiliar técnico Elton Macaé.

Nos comentários da publicação de fim de jogo, diversos torcedores bicolores lamentaram o resultado e criticaram a escolha por jogar, em sua maioria, com atletas da base.

"7x0 foi pouco [para o] Paysandu. Nem a base do Flamengo deu certo no campo. Pegaram 'taca' do Bangu, olha que os caras são campeões da Libertadores e mundial, é burrice botar só a base para jogar", comentou um torcedor.

Já outros internautas aproveitaram para encarnar no rival: "Qual foi o placar do jogo?", questionou um. "Cadê o placar, amigo? Tem que dar a informação direito", escreveu outro.

O Paysandu optou por priorizar a Série C do Campeonato Brasileiro e selecionou atletas da base para o duelo contra o Nacional. O resultado foi um time nervoso, que pouco apresentou perigo ao rival e sofreu a goleada histórica.

