Paysandu encerra lote promocional e inicia nova venda de ingressos com preços reajustados

O Paysandu encerrou, na noite da última terça-feira (7), o primeiro lote de ingressos promocionais para a partida contra o Vasco da Gama, válido pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Com valores de R$ 80 para arquibancadas e R$ 160 para cadeiras, a carga inicial teve boa adesão do público, e cerca de 19 mil torcedores já estão confirmados no confronto, considerando bilhetes vendidos, sócios e gratuidades.

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A partir desta quarta-feira (8), o clube iniciou a comercialização de um novo lote, com reajuste nos preços. As arquibancadas passam a custar R$ 100, enquanto as cadeiras estão sendo vendidas a R$ 200. As entradas seguem disponíveis nas lojas oficiais do clube, espalhadas pela Grande Belém, além da opção de compra online.

O confronto entre Paysandu e Vasco está marcado para o próximo dia 21, uma terça-feira, às 21h30, no Estádio Mangueirão. A expectativa é de casa cheia para o duelo, que marca mais um compromisso do clube paraense em uma das principais competições do calendário nacional, onde vem de classificações contra a Portuguesa-RJ e a Portuguesa Paulista.