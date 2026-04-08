Paysandu encerra lote promocional e inicia nova venda de ingressos com preços reajustados Com cerca de 19 mil torcedores já garantidos, Papão abre novo lote para duelo contra o Vasco, no Mangueirão, com valores mais elevados a partir desta quarta-feira O Liberal 08.04.26 17h37 O Paysandu encerrou, na noite da última terça-feira (7), o primeiro lote de ingressos promocionais para a partida contra o Vasco da Gama, válido pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Com valores de R$ 80 para arquibancadas e R$ 160 para cadeiras, a carga inicial teve boa adesão do público, e cerca de 19 mil torcedores já estão confirmados no confronto, considerando bilhetes vendidos, sócios e gratuidades. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A partir desta quarta-feira (8), o clube iniciou a comercialização de um novo lote, com reajuste nos preços. As arquibancadas passam a custar R$ 100, enquanto as cadeiras estão sendo vendidas a R$ 200. As entradas seguem disponíveis nas lojas oficiais do clube, espalhadas pela Grande Belém, além da opção de compra online. O confronto entre Paysandu e Vasco está marcado para o próximo dia 21, uma terça-feira, às 21h30, no Estádio Mangueirão. A expectativa é de casa cheia para o duelo, que marca mais um compromisso do clube paraense em uma das principais competições do calendário nacional, onde vem de classificações contra a Portuguesa-RJ e a Portuguesa Paulista. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu copa do brasil COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU PAPÃO X VASCO Paysandu encerra lote promocional e inicia nova venda de ingressos com preços reajustados Com cerca de 19 mil torcedores já garantidos, Papão abre novo lote para duelo contra o Vasco, no Mangueirão, com valores mais elevados a partir desta quarta-feira 08.04.26 17h37 Futebol Adversário do Paysandu, Nacional possui no elenco jogadores ex-Leão e do Papão; veja a lista Nacional-AM recebe o Papão e possui um elenco recheado de atletas que jogaram no futebol paraense 08.04.26 15h56 futebol Com 'casadinha', Paysandu inicia venda de ingressos para jogos da Série C na Curuzu Papão terá dois jogos seguidos em casa no campeonato, contra o Brusque-SC e Barra-SC 08.04.26 11h57 futebol e redes Paysandu ultrapassa o Remo no ranking digital dos clubes brasileiros, confira Time bicolor superou o Leão Azul e soma o maior número de seguidores nas redes sociais, conforme o levantamento de março do IBOPE Repucom 08.04.26 10h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Com time alternativo, Remo encara o Amazonas para continuar vivo na Copa Norte Com apenas um ponto e risco real de eliminação precoce, Leão precisa vencer em casa para seguir com chances no Grupo B 08.04.26 8h00 Liga dos Campeões PSG x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08/04) pela Champions League Paris Saint-Germain e Liverpool jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 08.04.26 15h00 futebol e redes Paysandu ultrapassa o Remo no ranking digital dos clubes brasileiros, confira Time bicolor superou o Leão Azul e soma o maior número de seguidores nas redes sociais, conforme o levantamento de março do IBOPE Repucom 08.04.26 10h44 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (08/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Libertadores, Copa Sudamericana, Campeonato Saudita, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Nordeste movimentam o futebol nesta quarta-feira 08.04.26 7h00