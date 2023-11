Vitória histórica: Seleção Feminina de rugby conquista medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos

Após quatro longos anos desde o último encontro nos Jogos Pan-Americanos, a seleção feminina de rugby sevens enfrentou novamente a Colômbia, desta vez assegurando a vitória. No Estádio de La Pintana, as brasileiras não deram chances às adversárias e conquistaram o terceiro lugar com uma impressionante vitória por 45 a 0. Esta é a segunda medalha da história das Yaras na competição, igualando o feito de Toronto 2015.

"Estou muito feliz porque nós, como time, conseguimos alcançar esse objetivo que era subir no pódio. É claro que gostaríamos de estar no lugar mais alto, mas conquistar essa medalha é motivo de grande satisfação para nós", declarou Thalia Costa, um dos destaques da partida, com três tries anotados.

Aline Furtado também ressaltou a evolução da equipe: "Sabíamos que o último Pan havia deixado um gosto amargo, então estávamos ansiosíssimas para mostrar que a gente é muito mais do que mostramos há quatro anos. Estamos evoluindo muito como time, prontas para encarar o Circuito Mundial. Ganhamos o bronze, mas sabendo que poderíamos estar lá na final".

Triunfo garantiu bronze para o Brasil na modalidade (Bruno Ruas/CBRu)

Após se classificar em segundo lugar no Grupo B, a seleção feminina enfrentou os Estados Unidos na semifinal, mas acabou derrotada por 36 a 0. Determinadas a não repetir o resultado de quatro anos atrás, as brasileiras demonstraram grande resiliência e garantiram o bronze ao vencer a Colômbia por 45 a 0.

Por outro lado, os Tupis encerraram sua participação em sexto lugar. A seleção masculina teve um dia de altos e baixos, vencendo a Jamaica por 27 a 14, mas sendo derrotada pelo Uruguai por apertados 15 a 14.

Lorenzo Massari, capitão da equipe masculina, destacou a evolução ao longo da competição: "Os jogos de hoje foram melhores do que os de ontem, mas não atingimos aqui o objetivo a que nos propusemos. Evoluímos durante a competição e isso mostra que, aos poucos, podemos ir crescendo ainda mais".

Resultados das partidas deste sábado (4):

TORNEIO FEMININO

Brasil 0 x 36 EUA

Brasil 45 x 0 Colômbia

TORNEIO MASCULINO

Brasil 27 x 14 Jamaica

Brasil 14 x 15 Uruguai